Događaj bez velikih zvezda ispisao istoriju: Najviše nokauta u novoj UFC eri

UFC 332 dočekan je uz dosta kritika zbog nedostatka velikih imena i kartice koja na papiru nije izgledala dostojno numerisanog događaja, ali je na kraju ponudio odlične borbe. Čak 11 od 14 završeno je prekidom, a ono što ovu brojku čini još impresivnijom jeste činjenica da je svih 11 završeno nokautom.

Publika u Solt Lejk Sitiju tako je videla najviše nokaut završnica na jednom UFC događaju u modernoj eri, dok je čak devet stiglo već u prvoj rundi, što je takođe novi rekord. Posebno lud bio je niz od čak sedam uzastopnih borbi koje su završene već u uvodnih pet minuta, a serija prekida sa preliminarnog programa protegla se i na prvu borbu glavnog dela večeri.