Događaj bez velikih zvezda ispisao istoriju: Najviše nokauta u novoj UFC eri
Vreme čitanja: 2min | ned. 04.10.26. | 08:45
Roberto Soldić slavio na debiju jednoglasnom odlukom sudija
UFC 332 dočekan je uz dosta kritika zbog nedostatka velikih imena i kartice koja na papiru nije izgledala dostojno numerisanog događaja, ali je na kraju ponudio odlične borbe. Čak 11 od 14 završeno je prekidom, a ono što ovu brojku čini još impresivnijom jeste činjenica da je svih 11 završeno nokautom.
Publika u Solt Lejk Sitiju tako je videla najviše nokaut završnica na jednom UFC događaju u modernoj eri, dok je čak devet stiglo već u prvoj rundi, što je takođe novi rekord. Posebno lud bio je niz od čak sedam uzastopnih borbi koje su završene već u uvodnih pet minuta, a serija prekida sa preliminarnog programa protegla se i na prvu borbu glavnog dela večeri.
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Niz ekspresnih završnica prekinula je jedna od najiščekivanijih borbi večeri, u kojoj je Roberto Soldić pobedom započeo UFC karijeru. "Robokop“ je, međutim, prošao kroz ozbiljnu test na debiju. Kalin "Haos" Vilijams ga je dva puta slao na pod u prvoj rundi, ali je Soldić uspeo da se sabere i potpuno promeni tok borbe.
Od druge runde počeo je sve češće da pogađa u razmenama, uključio je rušenja i kontrolu u parteru, a kako je vreme odmicalo, tako je izgledao sve sigurnije. Posle tri runde sudije su jednoglasno stale na njegovu stranu, pa je dugo čekani UFC debi završio pobedom.
Zanimljivo, u večeri u kojoj su nokauti padali kao na traci, upravo je meč jednog od najpoznatijih nokautera na kartici otišao do sudijske odluke. Soldić ovoga puta nije uspeo da pronađe svoj zaštitni znak, ali razlog treba tražiti i sa druge strane oktagona. Vilijams ni posle ovog nastupa ne zna kako izgleda biti nokautiran, pošto Amerikanac tokom profesionalne karijere još nijednom nije poražen na taj način.
A ludnica se nastavila i u ostalim borbama. Pejton Talbot nije imao previše respekta prema bivšem dvostrukom šampionu Dejvesonu Figeredu, kojeg je završio već u prvoj rundi, dok je Esteban Ribovič čak tri puta slao Bobija Grina na pod pre nego što je sudija Herb Din prekinuo borbu. Iznenađenje je priredio i Roman Kopilov, koji je u posle samo tri minuta zaustavio favorizovanog Atebu Gotijea.
Sa druge strane, u jedinoj borbi za titulu, pojas ženske muva kategorije dobio je novu vlasnicu. Natalija Silva postala je nova UFC šampionka savladavši Vang Kong, dok je svoj doprinos nokauterskoj večeri dao i Džoni Voker. Brazilac je već u prvoj rundi brutalnim kolenom završio Mika Parkina i nastavio odličan početak svoje nove priče u najtežoj kategoriji.