Otežavajuća okolnost po sedmostrukog evropskog prvaka bilo je ta što u sastavu nije bilo hrvatskog centra Gorana Grgurevića, pa je na liniji dva metra ogroman teret nosio tinejdžer Vuk Čonkić.

Mučio se Partizan u izgradnji napada, imao problem u uvodnom delu utakmice da uputi udarac u okvir gola. Nije imao preterano posla Ivan Jurišić, više su imali dečaci koji iza gola skupljaju lopte. Vremenom se to blago promenilo, međutim, dva puta je Strahinja Nešković uzdrmao konstrukciju. Da u poslednjem napadu prvog poluvremena, Vasilije Pakaški nije pogodio uz zvuk sirene, ostali bi crno-beli na jednom golu, onom kapitena Filipa Jankovića.

Ni ponos Dubrovnika nije briljirao, daleko od toga, ali je u prvom delu, a takođe i u ostatku utakmice, uspevao da se izbori da mu sudijski par dosudi peterce. Marko Žuvela realizovao je dva, Vlaho Pavlić i levoruki mađarski vaterpolista Gergelji Burijan jedan. Jug je napravio razliku i održavao ju je bez većih poteškoća. Partizan bi izgubio i ubedljivije da golman Stefan Todorovski nije bio inspirisan i sve vreme usredsređen. Dvocifren broj intervencija, izlasci na vreme, presečena dodavanja, ukazivanje na sudijske propuste...

Na kraju utakmice Stefan Todorovski otišao je u napad i postigao pogodak sa šest metara. Daleko najbolji pojedinac bio je u ekipi Partizana.