Duplo kolo, dupla pobeda Šapčana i prodor do plej-ofa Regionalne lige

Početak je novembra i za sada Šabac u Regionalnoj vaterpolo ligi nema podbačaj. Gubio je isključivo od pretendenata na titulu - Radničkog, Novog Beograda, pa Jadrana iz Herceg Novog. Tamo gde je bio favorit, opravdao je tu ulogu.

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Došle su mu utakmice protiv klubova sa dna tabele kao poručene, naročito posle poraza od berlinskog Špandaua na startu grupne faze Evrokupa. Do sada su Vojvodina i Zemun zbirno osvojili tri boda. Da budemo precizniji: novosadski klub ima jednu pobedu, a zeleno-plavi nijednu.

Mogao je Nemanja Ličanin da kombinuje juče i danas na gostovanjima. Filip Novaković i Novak Lazić bili su trostruki strelci u pobedi nad Vojvodinom, dok su večeras čak njih sedmorica postigli dva pogotka - Nemanja Stanojević, Luka Vojinović, Novak Lazić, Relja Danković, Rodoljub Gajić, Nikola Pavlović i Aljoša Mačić.