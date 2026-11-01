Duplo kolo, dupla pobeda Šapčana i prodor do plej-ofa Regionalne lige
Vreme čitanja: 2min | ned. 01.11.26. | 21:31
Iskoristio je povoljan raspored tim Nemanje Ličanina
Priča za sebe je Radnički u tekućoj sezoni Regionalne vaterpolo lige, kragujevački klub je u deset kola ostvario deset pobeda. Jadran iz Herceg Novog i Novi Beograd učvrstili su se u plej-of zoni, a prodor do nje napravili su Šapčani.
Regionalno takmičenje prepuno je duplih kola, a Šabac je u ovom upisao duplu pobedu. Iskoristio je povoljan raspored tim Nemanje Ličanima. Prvo je dobio Vojvodinu sa 17:9 na strani, da bi danas, takođe van svog bazena, bio bolji od Zemuna - 16:7.
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Početak je novembra i za sada Šabac u Regionalnoj vaterpolo ligi nema podbačaj. Gubio je isključivo od pretendenata na titulu - Radničkog, Novog Beograda, pa Jadrana iz Herceg Novog. Tamo gde je bio favorit, opravdao je tu ulogu.
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Došle su mu utakmice protiv klubova sa dna tabele kao poručene, naročito posle poraza od berlinskog Špandaua na startu grupne faze Evrokupa. Do sada su Vojvodina i Zemun zbirno osvojili tri boda. Da budemo precizniji: novosadski klub ima jednu pobedu, a zeleno-plavi nijednu.
Mogao je Nemanja Ličanin da kombinuje juče i danas na gostovanjima. Filip Novaković i Novak Lazić bili su trostruki strelci u pobedi nad Vojvodinom, dok su večeras čak njih sedmorica postigli dva pogotka - Nemanja Stanojević, Luka Vojinović, Novak Lazić, Relja Danković, Rodoljub Gajić, Nikola Pavlović i Aljoša Mačić.