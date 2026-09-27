Džajantsima ode sezona posle povrede Darta, jajasta lopta prvi put na kultnoj Marakani

19.00: (1,70) Njujork Džajants (13,0) Tenesi Tajtens (2,40)

U epicentru trećeg kola biće duel Dalasa i Baltimora (22.25), koji se prvi put u istoriji igra u Rio de Žaneiru, na kultnoj Marakani. Prošle godine je Brazil dočekao meč Filadelfije i Grin Beja, ali se taj duel igrao u Sao Paulu na stadionu Korintijansa. Sada će velelepno zdanje u zemlji fudbala da otvori kapije za NFL fanove. Biće to drugi meč u sezoni van SAD-a. U prvoj nedelji, više od 100.000 gledalaca pratilo je obračun Remsa i Fortinajnersa u Melburnu.

Dak Preskot i eksplozivna napad Kaubojsa sa Si Di Lembom i Džordžom Pikensom mogao bi da naude krhkoj odbrani Rejvensa. Identitet Baltimora je igra trčanjem sa pokretnim kvoterbekom Lamarom Džeksonom i „Kraljem“ Derikom Henrijem, veteranom koji je i dalje jedan od najboljih raning bekova lige iako je zagazio u četvrtu deceniju.

Najveće razočaranje na početku sezone su Čardžersi, koji su na svom stadionu poraženi od autsajdera, Arizone i Las Vegasa. Ne daju se nikakve šanse timu iz Los Anđelesa na gostovanju fantastičnom Bafalu na novom stadionu u državi Njujork. Džoš Alen igra u MVP modu, napad je dao 77 poena u prva dva kola, pa se crno piše četi Džimija Harboua.

22.25: (2,55) Dalas Kaubojs (14,0) Baltimor Rejvens (1,60)

Jedan od derbija je divizijski duel ljutih rivala sa Severa AFC-a, Pitsburga i Sinsinatija (19.00). Bengalsi su Superbol kandidat. Odbrana se probudila ove sezone, a kada je tako, onda je posao olakšan za fantastičnog kvoterbeka Džoa Baroua i napad sa najboljim tandemom risivera u ligi, Džamarom Čejsom i Tijom Higinsom. Ofanziva Stilersa sa Majkom Mekartijem kao ofanzivnim guruom i veteranom na poziciji kvoterbeka Eronom Rodžersom je užasna u prva dva kola.

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Odbrana Stilersa je nada, a sve oči biće uprte u Ti Džej Vota, koji će pokušati da zaustavi pakleni napad Baroua i Bengalsa iz Ohaja. Na ruku ide i slabašna ofanzivna linija Sinsinatija koja popušta često pod pristikom, a nema boljeg “pes rašer” u ligi od vođe odbrana Čeličnih. Gosti su favoriti u Pensilvaniji.

19.00: (2,55) Pitsburg Stilers (14,0) Sinsinati Bengals (1,60)

Šampionu Sijetlu biće paklen posao u obližnjem Vašingtonu (19.00). Naime, Komandersi su lišeni usluga startnog kvoterbeka Džejdena Denijelsa, koji je povredio lakat prošle nedelje. Nije u pitanju teža povreda, ali neće ga biti u glavnom gradu SAD-a protiv osvajača trofeja Vinsa Lombardija. U vatru će Markus Mariota. Sijetlu se vraća posle meča pauze šampionski kvoterbek Sem Darnold. Dobro ga je menjao u Arizoni prošle nedelje Dru Lok. Sihoksi su apsolutni favoriti u Vašingtonu.

19.00: (4,60) Vašington Komanders (15,0) Sijetl Sihoks (1,25)

Kanzas opet igra lepršavo, atraktivno, a Patrik Mahoms je spreman, povreda ligamenta kolena i postoperativni period je prošlost. Lak zadatak za Čifse protiv užasnog Majamija na Floridi (19.00). Dolfinsi jure prvog pika na draftu naredne godine, a kako su krenuli, to će lako da ostvare jer će teško ikog da pobede ove sezone.

NFL – 3. KOLO

Petak

Grin Bej Pekers - Atlanta Falkons 14:35 (7:7, 0:10, 0:7, 7:11)

Nedelja

19.00: (1,70) Njujork Džajants (13,0) Tenesi Tajtens (2,40)

19.00: (4,60) Vašington Komanders (15,0) Sijetl Sihoks (1,25)

19.00: (2,55) Pitsburg Stilers (14,0) Sinsinati Bengals (1,60)

19.00: (6,50) Majami Dolfins (16,0) Kanzas Siti Čifs (1,15)

19.00: (1,30) Bafalo Bils (15,0) Los Anđeles Čardžers (4,00)

19.00: (1,70) Džeksonvil Džeguars (13,0) Nju Ingland Petriots (2,40)

19.00; (2,40) Klivlend Brauns (13,0) Karolina Panters (1,70)

19.00: (2,40) Indijanapolis Kolts (13,0) Hjuston Teksans (1,70)

19.00: (1,40) Detroit Lajons (14,0) Njujork Džets (3,35)

22.05: (1,25) San Francisko Fortinajners (15,0) Arizona Kardinals (4,60)

22.05: (2,15) Tampa Bej Bakanirs (13,0) Minesota Vajkings (1,85)

22.25: (1,60) Nju Orleans Sejnts (14,0) Las Vegas Rejders (2,55)

22.25: (2,55) Dalas Kaubojs (14,0) Baltimor Rejvens (1,60) *

Ponedeljak

02.20: (2,40) Denver Bronkos (13,0) Los Anđeles Rems (1,70)

Utorak

02.15: (2,70) Čikago Bers (14,0) Filadalfija Igls (1,55)

*igra se u Rio de Žaneiru, na kultnoj Marakani

***kvote su podložne promenama