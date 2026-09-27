Džajantsima ode sezona posle povrede Darta, jajasta lopta prvi put na kultnoj Marakani
Vreme čitanja: 4min | ned. 27.09.26. | 11:58
Džejmis Vinston menja mladu zvezdu Njujorčana. Epicentar trećeg kola NFL šampionata je u Rio de Žaneiru, gde se sastaju Dalas Kaubojsi i Baltimor Rejvensi (22.25)
Povrede kvoterbekova obeležile su start NFL šampionata. Posebno su desetkovani Njujork Džajantsi, koji će do kraja sezone da budu lišeni usluga mlade zvezde Džeksona Darta. Povreda kolena u Los Anđelesu protiv Remsa u prošlom kolu ipak je teže prirode, pa je pik prve runde drafta prošle godine (25. izbor tima iz Velike jabuke) operisan. Krenula su kola nizbrdo za tim Džona Harboa posle euforije i premijerne pobede nad Dalasom na Metlajfu.
U vatru će morati veteran Džejmis Vinston. Ume da zablista nekada prvi pik na draftu, ali nije to kvoterbek za velika dela, pa je pitanje koliko može tim iz Njujorka ove sezone. Mnogi su ga videli kao potencijalno iznenađenje sezone sa novim glavnim trenerom Harbouom (dugogodišnji stateg Baltimora), da može i do plej-ofa, ali sada je to nemoguća misija. Vinston je zamenio Darta prošle nedelje na Sofaj stadionu, bio je veoma loš, a sada će biti starter protiv Tenesija na svom terenu (19.00).
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19.00: (1,70) Njujork Džajants (13,0) Tenesi Tajtens (2,40)
U epicentru trećeg kola biće duel Dalasa i Baltimora (22.25), koji se prvi put u istoriji igra u Rio de Žaneiru, na kultnoj Marakani. Prošle godine je Brazil dočekao meč Filadelfije i Grin Beja, ali se taj duel igrao u Sao Paulu na stadionu Korintijansa. Sada će velelepno zdanje u zemlji fudbala da otvori kapije za NFL fanove. Biće to drugi meč u sezoni van SAD-a. U prvoj nedelji, više od 100.000 gledalaca pratilo je obračun Remsa i Fortinajnersa u Melburnu.
Dak Preskot i eksplozivna napad Kaubojsa sa Si Di Lembom i Džordžom Pikensom mogao bi da naude krhkoj odbrani Rejvensa. Identitet Baltimora je igra trčanjem sa pokretnim kvoterbekom Lamarom Džeksonom i „Kraljem“ Derikom Henrijem, veteranom koji je i dalje jedan od najboljih raning bekova lige iako je zagazio u četvrtu deceniju.
Najveće razočaranje na početku sezone su Čardžersi, koji su na svom stadionu poraženi od autsajdera, Arizone i Las Vegasa. Ne daju se nikakve šanse timu iz Los Anđelesa na gostovanju fantastičnom Bafalu na novom stadionu u državi Njujork. Džoš Alen igra u MVP modu, napad je dao 77 poena u prva dva kola, pa se crno piše četi Džimija Harboua.
22.25: (2,55) Dalas Kaubojs (14,0) Baltimor Rejvens (1,60)
Jedan od derbija je divizijski duel ljutih rivala sa Severa AFC-a, Pitsburga i Sinsinatija (19.00). Bengalsi su Superbol kandidat. Odbrana se probudila ove sezone, a kada je tako, onda je posao olakšan za fantastičnog kvoterbeka Džoa Baroua i napad sa najboljim tandemom risivera u ligi, Džamarom Čejsom i Tijom Higinsom. Ofanziva Stilersa sa Majkom Mekartijem kao ofanzivnim guruom i veteranom na poziciji kvoterbeka Eronom Rodžersom je užasna u prva dva kola.
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Odbrana Stilersa je nada, a sve oči biće uprte u Ti Džej Vota, koji će pokušati da zaustavi pakleni napad Baroua i Bengalsa iz Ohaja. Na ruku ide i slabašna ofanzivna linija Sinsinatija koja popušta često pod pristikom, a nema boljeg “pes rašer” u ligi od vođe odbrana Čeličnih. Gosti su favoriti u Pensilvaniji.
19.00: (2,55) Pitsburg Stilers (14,0) Sinsinati Bengals (1,60)
Šampionu Sijetlu biće paklen posao u obližnjem Vašingtonu (19.00). Naime, Komandersi su lišeni usluga startnog kvoterbeka Džejdena Denijelsa, koji je povredio lakat prošle nedelje. Nije u pitanju teža povreda, ali neće ga biti u glavnom gradu SAD-a protiv osvajača trofeja Vinsa Lombardija. U vatru će Markus Mariota. Sijetlu se vraća posle meča pauze šampionski kvoterbek Sem Darnold. Dobro ga je menjao u Arizoni prošle nedelje Dru Lok. Sihoksi su apsolutni favoriti u Vašingtonu.
19.00: (4,60) Vašington Komanders (15,0) Sijetl Sihoks (1,25)
Kanzas opet igra lepršavo, atraktivno, a Patrik Mahoms je spreman, povreda ligamenta kolena i postoperativni period je prošlost. Lak zadatak za Čifse protiv užasnog Majamija na Floridi (19.00). Dolfinsi jure prvog pika na draftu naredne godine, a kako su krenuli, to će lako da ostvare jer će teško ikog da pobede ove sezone.
NFL – 3. KOLO
Petak
Grin Bej Pekers - Atlanta Falkons 14:35 (7:7, 0:10, 0:7, 7:11)
Nedelja
19.00: (1,70) Njujork Džajants (13,0) Tenesi Tajtens (2,40)
19.00: (4,60) Vašington Komanders (15,0) Sijetl Sihoks (1,25)
19.00: (2,55) Pitsburg Stilers (14,0) Sinsinati Bengals (1,60)
19.00: (6,50) Majami Dolfins (16,0) Kanzas Siti Čifs (1,15)
19.00: (1,30) Bafalo Bils (15,0) Los Anđeles Čardžers (4,00)
19.00: (1,70) Džeksonvil Džeguars (13,0) Nju Ingland Petriots (2,40)
19.00; (2,40) Klivlend Brauns (13,0) Karolina Panters (1,70)
19.00: (2,40) Indijanapolis Kolts (13,0) Hjuston Teksans (1,70)
19.00: (1,40) Detroit Lajons (14,0) Njujork Džets (3,35)
22.05: (1,25) San Francisko Fortinajners (15,0) Arizona Kardinals (4,60)
22.05: (2,15) Tampa Bej Bakanirs (13,0) Minesota Vajkings (1,85)
22.25: (1,60) Nju Orleans Sejnts (14,0) Las Vegas Rejders (2,55)
22.25: (2,55) Dalas Kaubojs (14,0) Baltimor Rejvens (1,60) *
Ponedeljak
02.20: (2,40) Denver Bronkos (13,0) Los Anđeles Rems (1,70)
Utorak
02.15: (2,70) Čikago Bers (14,0) Filadalfija Igls (1,55)
*igra se u Rio de Žaneiru, na kultnoj Marakani
***kvote su podložne promenama