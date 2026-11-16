Džo Barou i Bengalsi ponizili Stilerse, Kazinsov povratak iz snova za Vajkingse

Održao je Sinsinati čas timu iz Pensilvanije, simultanku protiv divizijskog rivala Pitsburga, razbio ga sa 38:18 u Ohaju. Bilo je i 31:3, a u finišu je bio samo „garbidž tajm“. Barou je bacio čak četiri tačdaun pasa, bez izgubljene lopte, sa prebačenih 409 jardi. Omiljena meta bio mu je prijatelj sa koledža Džamar Čejs koji je nastavio da teroriše odbrane, čak 11 hvatanja za neverovatnih 231 jardi.

Nekoliko loših sezona, česte povrede Džoa Baroua , ali u ovom šampionatu Sinsinati izgleda kao Superboul ekipa. Fantastično igraju Bengalsi, a moćni kvoterbek nastavlja da blista. Kada ima dobru protekciju ofanzivne linije, onda nema problema, trenutno je jedan od najboljih, ako ne i najbolji kvoterbek današnjice, legitimni MVP kandidat.

Eron Rodžers je zaustavljen u „džungli“, ništa nije mogao tri četvrtine, tek se probudio u poslednjoj, kada je sve bilo izgubljeno. Sinsinati je preuzeo lidersku poziciju na Severu AFC i uz Bafalo je trenutno najozbiljniji kandidat za Superboul, mada ne treba otpisati ni Kanzas.

Grin Bej je bio u naletu, igrao je sjajno Džordan Lav, ali na Lembo fildu ga je zaustavila fantastična odbrana Minesote koja je pregazila domaćina. Čak osam puta je „sekovan“ kvoterbek Siraša, a Kirk Kazins, u prvom meču po povratku u Minesotu, posle trejda iz Las Vegasa prethodnog vikenda, pokazao je da su Vajkingsi sada tim za velika dela, a ne kao u prvom delu sezone kada su skromni bili Karson Venc i Džamal Mari. Minesota je ostala na prvom mestu na Severu NFC posle ubedljive pobede u Viskonsinu sa 30:10. 02.15: (1,55) Baltimor Rejvens (14,0) Los Anđeles Čardžers (2,70) Fantastičan je bio i elitni risiver Sijetla Džekson Smit Endžigba sa 161 jardi u pobedi Sihoksa u Nevadi nad Las Vegasom od 21:13. Za Rejderse je debitovao prvi pik na draftu ove sezone Fernando Mendoza. Imao je prvi napad iz snova, istrčao za tačdaun, ali onda ga je u nastavku meča zaustavila moćna odbrana Sijetla. Dru Lok je menjao startnog kvoterbeka Sema Darnolda i obavio je opet odličan posao, a odbrana Sijetla pokazala da je uz Minesotinu najbolja u NFL šampionatu.

Detroit je u Minhenu pregazio Nju Ingland sa 35:10. Već na startu se povredio kvoterbek Petriotsa Drejk Mej i jasno je bilo da učesnik Superboula ove sezone nema šta da traži. Džered Gof i drugovi su samo otaljali posao, razbivši tim iz Bostona. Skupu cenu su platili Lajonsi jer su ostali bez prve odbrambene snage Ejdena Hačinsona do kraja sezone. Posle radovanja je visoko skočio i koleno je „prošetalo“. Znalo se odmah da je u pitanju kidanje ligamenta i čeka ga operacija i osam-devet meseci pauza. Najbizarnija povreda ove sezone.

Probudio se i Patrik Mahoms koji je imao četiri tačdauna u Atlanti u ubedljivoj pobedi Čifsa protiv Falkonsa sa 35:13. Bafalo je lako dobio Džetse u Njujorku sa 34:12, kao i Remsi Kardinalse u Arizona sa 34:6. 💥💥💥💥💥 MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao 💥💥💥💥💥 Spektakl je bio u Dalasu gde je sjajni San Francisko pobedio Kaubojse sa 46:40. Blistali su Brok Pardi, još jedan kandidat za MVP-ja, i Kristijan Mekferi koji je pokazao da je sila u igri trčanja, ali i kompletan raning bek koji može da bude koristan i kroz vazduh. Imao je 161 jard hvatanja i 62 trčanjem, ukupno čak tri tačdauna.