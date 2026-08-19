Džošua i Fjuri pred konačnim dogovorom, ostalo još samo pitanje lokacije

Nakon teške saobraćajne nesreće koju je doživeo u decembru, u kojoj su život izgubila dvojica njegovih prijatelja, Džošua se vratio boksu protiv Kristijana Prenge . Očekivalo se da posao završi brzo i na kraju jeste, ali je pre pobede morao ozbiljno da se pomuči. Nekadašnji šampion je dva puta završio na podu tokom prve runde, ali je u drugoj iskoristio to što je protivnik ostao bez snage i nokautom završio borbu.

Na njihovu sreću, obojica su pobedila, iako protivnici nisu ni trebali da predstavljaju preveliki izazov. Fjuri je slavio prekidom protiv Marijuša Vaha , koji će u decembru napuniti čak 47 godina, dok je Džošua bio mnogo bliži tome da pokvari unapred zacrtane planove.

Od tada je već poznato da se radi na organizaciji borbe britanskih velikana i činilo se da se čeka samo zvanična potvrda. Pregovore je, međutim, zakočilo pitanje lokacije i čini se da je upravo mesto održavanja poslednja velika stvar koju dve strane moraju da dogovore.

Prvobitno je planirano da borba bude održana u Velikoj Britaniji, ali sada se ozbiljno pregovara o selidbi spektakla u Njujork, gde se kao moguća lokacija pominje čuveni Medison Skver Garden. Takav razvoj situacije ne odgovara previše Džošui, koji želi da se ispoštuje prvobitni dogovor i da se meč organizuje pred domaćom publikom.

Veliki uticaj na izbor same lokacije ima i Netfliks, koji se sve više uvlači u svet borilačkog sporta. Nakon velikog broja događaja koje su već prenosili, duel Fjurija i Džošue biće još jedan u njihovoj ponudi ukoliko do njega dođe, a upravo sa njihove strane postoji želja da se spektakl preseli u Sjedinjene Američke Države.

Meč je planiran za 20. novembar, i upravo zbog toga narednih sedam do deset dana predstavljaju ključni period u pregovorima. Kako bi borci dobili dovoljno vremena za kompletan kamp, dogovor bi morao da bude postignut veoma brzo. Procena je da im je potrebno između osam i deset nedelja čistih priprema, bez konferencija za medije i ostalih promotivnih obaveza.

Ipak, teško je očekivati da bi pitanje lokacije na kraju moglo da sruši borbu ovakvih razmera, pa se čini realnijim da Džošua na kraju popusti i pristane na promenu prvobitnog plana. Boks odavno nije samo pitanje sportskog kvaliteta, već i ogromnog novca koji prati najveće događaje, a ovde ne nedostaje ni jedno ni drugo. Obojica su bivši svetski šampioni i već su tokom karijera zaradili ogromne svote, ali teško da će želeti da dovedu u pitanje još jedan unosan posao. Prema pojedinim procenama, njihov međusobni okršaj mogao bi da im donese zaradu od preko 100.000.000 funti.