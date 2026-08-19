Džošua i Fjuri pred konačnim dogovorom, ostalo još samo pitanje lokacije
Vreme čitanja: 3min | sre. 19.08.26. | 10:59
Veliki duel Britanaca planiran je za 20. novembar
Nekada veliki šampioni, Entoni Džošua i Tajson Fjuri sada su u pohodu na borbu koja više nosi prestiž i slavu nego što odlučuje o pojasevima i vrhu teške kategorije. Nije ni čudno, pošto je obojici Oleksandar Usik u prethodnim godinama zatvorio vrata samog vrha.
Ipak, dugo očekivani britanski okršaj sada je bliži nego ikada. Obojica su pre nešto manje od mesec dana odradila mečeve zagrevanja kao uvertiru za veliki duel koji bi trebalo da usledi.
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Na njihovu sreću, obojica su pobedila, iako protivnici nisu ni trebali da predstavljaju preveliki izazov. Fjuri je slavio prekidom protiv Marijuša Vaha, koji će u decembru napuniti čak 47 godina, dok je Džošua bio mnogo bliži tome da pokvari unapred zacrtane planove.
Nakon teške saobraćajne nesreće koju je doživeo u decembru, u kojoj su život izgubila dvojica njegovih prijatelja, Džošua se vratio boksu protiv Kristijana Prenge. Očekivalo se da posao završi brzo i na kraju jeste, ali je pre pobede morao ozbiljno da se pomuči. Nekadašnji šampion je dva puta završio na podu tokom prve runde, ali je u drugoj iskoristio to što je protivnik ostao bez snage i nokautom završio borbu.
Od tada je već poznato da se radi na organizaciji borbe britanskih velikana i činilo se da se čeka samo zvanična potvrda. Pregovore je, međutim, zakočilo pitanje lokacije i čini se da je upravo mesto održavanja poslednja velika stvar koju dve strane moraju da dogovore.
Prvobitno je planirano da borba bude održana u Velikoj Britaniji, ali sada se ozbiljno pregovara o selidbi spektakla u Njujork, gde se kao moguća lokacija pominje čuveni Medison Skver Garden. Takav razvoj situacije ne odgovara previše Džošui, koji želi da se ispoštuje prvobitni dogovor i da se meč organizuje pred domaćom publikom.
Veliki uticaj na izbor same lokacije ima i Netfliks, koji se sve više uvlači u svet borilačkog sporta. Nakon velikog broja događaja koje su već prenosili, duel Fjurija i Džošue biće još jedan u njihovoj ponudi ukoliko do njega dođe, a upravo sa njihove strane postoji želja da se spektakl preseli u Sjedinjene Američke Države.
Meč je planiran za 20. novembar, i upravo zbog toga narednih sedam do deset dana predstavljaju ključni period u pregovorima. Kako bi borci dobili dovoljno vremena za kompletan kamp, dogovor bi morao da bude postignut veoma brzo. Procena je da im je potrebno između osam i deset nedelja čistih priprema, bez konferencija za medije i ostalih promotivnih obaveza.
Ipak, teško je očekivati da bi pitanje lokacije na kraju moglo da sruši borbu ovakvih razmera, pa se čini realnijim da Džošua na kraju popusti i pristane na promenu prvobitnog plana. Boks odavno nije samo pitanje sportskog kvaliteta, već i ogromnog novca koji prati najveće događaje, a ovde ne nedostaje ni jedno ni drugo. Obojica su bivši svetski šampioni i već su tokom karijera zaradili ogromne svote, ali teško da će želeti da dovedu u pitanje još jedan unosan posao. Prema pojedinim procenama, njihov međusobni okršaj mogao bi da im donese zaradu od preko 100.000.000 funti.
Da se rasplet približava nagovestio je i sam Fjuri, poručivši da je „velika borba na horizontu“ i da uskoro stiže objava koju svi čekaju. Dodatni pritisak napravio je i Netfliks, koji je već emitovao promotivni video kojim je najavio njihov okršaj uz poruku da spektakl „stiže uskoro“.
Sada, posle godina priče o borbi dvojice najvećih britanskih teškaša svoje generacije, čini se da više nije pitanje da li žele da uđu u isti ring, već samo gde će i kada to učiniti.