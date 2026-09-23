Džošua Van, prva zvezda najlakše UFC kategorije?

Otkad je muva kategorija (do 57 kg) stigla u UFC 2012. godine, nikada nije uspela da sakupi oko sebe veliki broj fanova. Iako je tehnika od samog početka bila na visokom nivou, publika nije mogla ozbiljno da shvati borce koji su uglavnom niži od 175 centimetara. Najbolji primer toga je Demetrius Džonson , koji je vladao kategorijom šest godina. Za to vreme je pokazao da važi za možda najboljeg borca u istoriji UFC-a. Odbranio je pojas 11 puta, došao do sedam pobeda prekidom uključujući najlepšu armbar polugu ikada i uprkos svemu, i dalje nije mogao da izazove uzbuđenje u široj javnosti.

Činjenica je da je Džonson, iako je bio neverovatan tehničar, imao veoma miran karakter, nikada nije bio kontroverzan, i zbog toga se obični fanovi nisu vezali za dominantnog šampiona od koga se uvek očekivala pobeda. “DJ” je u svojoj UFC karijeri predvodio glavni događaj samo četiri puta, što je izuzetno malo za šampiona takvog kalibra, i svaki od tih događaja se prilično loše prodavao. Kategorija je bila toliko ignorisana da je čak 2018. postojala glasina da bi čelnici UFC-a mogli da je ugase, ali na sreću, nije do toga došlo. Tokom sledećih sedam godina, šampioni su se menjali i bilo je zanimljivih momenata sa borbama Brendona Morena i Dejveson Figereda i odličnih performansa Pantože. Međutim, i dalje je ta divizija uglavnom zanimala više zagrižene MMA fanove, a šira publika kao da je tražila malo kontroverze da bi se konačno zainteresovala za dešavanja u najlakšoj kategoriji.

SMENA GENERACIJA

Kad je Džošua Van stigao u UFC, zatekao je muva kategoriju u potpunoj tranziciji. Figeredo je tada izgubio pojas od Morena, koji je nekoliko meseci kasnije poražen od Pantože. Nakon toga, Brazilac je u roku od dve i po godine doslovno počistio kategoriju i delovao nepobedivo. Međutim, i dalje se kategorija mučila da bude atraktivna mejnstrim publici. Van je predstavljao pravu smenu generacija, uz atraktivan stil borbe sa akcentom na boks i odbranu od rušenja, ali i s ogromnim samopouzdanjem da će jednog dana biti prvak. U roku od dve godine se izdvojio kao logičan izazivač za pojas, bez straha da prozove velikog šampiona. Borba koja je usledila između Pantože i Vana u decembru prošle godine je trebalo da nam donese jasan odgovor o budućnosti kategorije. Međutim, akcija u kavezu te večeri nas je ostavila sa više pitanja nego odgovora. Van jeste pobedio i postao šampion, ali je do titule došao zahvaljujući nesretnoj povredi šampiona u prvih 30 sekundi borbe.

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Novokrunisani prvak je mogao u tom trenutku da spusti loptu, uzdržavajući se od slavlja. No, umesto toga, skočio je na kavez i proglasio se novim kraljem kategorije. Taj potez se mnogima nije svideo, najpre Pantoži kome je gubitak pojasa na taj način ostavio vrlo gorak ukus u ustima. Međutim, novi šampion je odmah pokazao da nije tek tako zalutao do vrha svoje divizije. Kladionice i publika su verovale da će već u sledećoj borbi izgubiti pojas. Duel protiv Tatsura Taire ne samo da je bio izuzetno zabavan, nego je dokazao jednu stvar: da je Van mlad i još u punom razvoju, ali da zrelost i strpljenje koje je pokazao nokautirajući Tairu u poslednjoj rundi svedoče o šampionskom kalibru mladog Burmanca.