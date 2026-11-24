Pre nekoliko godina su se bajke pričale o leskovačkoj braći Cenić, Aleksandru i Ognjenu. Nisu uspeli u Barseloni da se izbore za mesto pod suncem u najvećem klubu na svetu, ali su sreću našli u gradiću u Slavoniji, Našicama. Odlične partije ove sezone za Nekse koji je siguran putnik u plej-of Lige Evrope i potencijalni rival Partizanu naredne godine.

Braća Cenić su postigla po devet golova u pobedi protiv San Rafaela na Azurnoj obali – 41:39. Nas više zanima mlađi od leskovačkih braća koji će izvesno biti putnik za Svetsko prvenstvo u Nemačkoj za manje od dva meseca. Imaće naš selektor Raul Gonzales sjajna tri srednja beka, afirmisane Lazara Kukića i Stefana Dodića, uz 20-godišnjeg juniorskog reprezentativca Ognjena koji je bio deo najbolje selekcije Srbije u dvomeču baraža sa Mađarima sredinom maja.