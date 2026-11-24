Eksplozija braće Cenić – 18 golova na Azurnoj obali
Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 23:25
Ognjen i Aleksandar postigli su po devet pogodaka u pobedi Neksea u San Rafaelu sa 41:39 u petom kolu Lige Evrope
Pre nekoliko godina su se bajke pričale o leskovačkoj braći Cenić, Aleksandru i Ognjenu. Nisu uspeli u Barseloni da se izbore za mesto pod suncem u najvećem klubu na svetu, ali su sreću našli u gradiću u Slavoniji, Našicama. Odlične partije ove sezone za Nekse koji je siguran putnik u plej-of Lige Evrope i potencijalni rival Partizanu naredne godine.
Braća Cenić su postigla po devet golova u pobedi protiv San Rafaela na Azurnoj obali – 41:39. Nas više zanima mlađi od leskovačkih braća koji će izvesno biti putnik za Svetsko prvenstvo u Nemačkoj za manje od dva meseca. Imaće naš selektor Raul Gonzales sjajna tri srednja beka, afirmisane Lazara Kukića i Stefana Dodića, uz 20-godišnjeg juniorskog reprezentativca Ognjena koji je bio deo najbolje selekcije Srbije u dvomeču baraža sa Mađarima sredinom maja.
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Aleksandar je pre nekoliko godina odlučio da igra za Španiju, ali nije debitovao za najbolju selekciju Furije, pa ostaje otvorena mogućnost da bi i levoruki rukometaš mogao u budućnosti da nosi dres Srbije.
Sreda, 18.45: (2,30) Dinamo Bukurešt (8,00) Kjelce (1,85)
Dobru rolu imao je još jedan Srbin, mladi Beograđanin Andrija Stankov, prošle sezone pivotmen Vojvodine, koji je pogodio tri puta mrežu francuskog tima. Mihailo Radovanović nije ulazio u igru pored raspoloženog Poljaka Marsela Jastžebskog koji je upisao 14 odbrana.
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Osim Neksea, mogući Partizanovi rivali su Slovan iz Ljubljane, Flensburg i Kadeten Šafhauzen koji su obezbedili prva mesta u svojim grupama, kolo pre kraja grupne faze drugog po jačini EHF takmičenja.