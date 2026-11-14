Eksplozija Maljevića u Aranđelovcu, Stefan Ilić vodi Loznicu do sigurne luke

Kod Šamota, koji i dalje nema pobedu, Radan Kovačević je postigao pet golova, a po četiri Veljko Preković i Luka Đorđević . Po šest pogodaka su dali Dejan Zlatanović i Boris Maksović .

Odličan je bio i Nikola Bekić sa šest pogodaka, bez promašaja, dok se Vuk Novaković četiri puta upisao u strelce. Sve je bolji i golman Nikola Zorić koji je zaustavio 11 udaraca Aranđelovčanina. Dva penala je odbranio Miloš Kovačević (ukupno tri odbrane).

Zeleno-beli su upisali prva dva boda van svog Lagatora. Slavili su u Nišu protiv Železničara sa 28:27. Opet je efikasan bio najbolji strelac ARKUS lige, iskusni levi bek Stefan Ilić. Nekadašnji internacionalac u Izraelu, kasnije rukometaš pančevačkog Dinama i Jugovića pogodio je 10 puta mrežu Nišlija (2/4 sa sedam metara) koji su i dalje na samo bodu i prvi su kandidat za ispadanje iz društva najboljih.

Mladen Krsmančić je postigao pet golova, od toga tri sa sedam metara, isto toliko puta je mrežu Želje pogodio i Živan Pešić, dok je Miloš Topalović postigao četiri pogotka. Odličan na golu sa 14 intervencija bio je Janko Gemaljević.

Kod Železničara je opet najbolji bio Sava Radovanović sa osam golova, od toga četiri sedmerca, dok je Lazar Ristić sedam puta zatresao mrežu. Po četiri odbrane veteran Miroslava Kocića i Darka Stošića.

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ARKUS LIGA – 9. KOLO

Petak

Metaloplastika – Partizan 27:33 (13:18)

Subota

Železničar Niš – Loznica 27:28 (11:13)

Šamot – Dinamo Pančevo 19:29 (7:15)

Radnički Kragujevac – Jugović u toku

Nedelja

16.30: Crvena zvezda - Vojvodina

20.30: Lavovi - Dubočica