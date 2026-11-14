Eksplozija Maljevića u Aranđelovcu, Stefan Ilić vodi Loznicu do sigurne luke
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 21:07
Zeleno-beli pobedili Železničar u Nišu sa 28:27 uz 10 golova prvog strelca ARKUS lige. Dinamo ubedljiv proti Šamota – 29:19. Devet golova robusnog pivotmena Pančevaca
Dinamo iz Pančeva i Loznica su ostvarili pobede u gostima u devetom kolu ARKUS lige.
Tim Nikole Janevskog je potvrdio odličnu formu lakom pobedom u Aranđelovcu protiv Šamota sa 29:19. Iako bez kapitena Veljka Čabrila (bio u protokolu, ali nije igrao zbog problema s kolenom), Pančevcu nisu imali problema, a blistao je pivotmen Radovan Maljević sa devet golova uz samo jedan promašaj.
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Odličan je bio i Nikola Bekić sa šest pogodaka, bez promašaja, dok se Vuk Novaković četiri puta upisao u strelce. Sve je bolji i golman Nikola Zorić koji je zaustavio 11 udaraca Aranđelovčanina. Dva penala je odbranio Miloš Kovačević (ukupno tri odbrane).
Nedelja, 15.00: (1,45) Magdeburg (8,00) Flensburg (3,40)
Kod Šamota, koji i dalje nema pobedu, Radan Kovačević je postigao pet golova, a po četiri Veljko Preković i Luka Đorđević. Po šest pogodaka su dali Dejan Zlatanović i Boris Maksović.
Zeleno-beli su upisali prva dva boda van svog Lagatora. Slavili su u Nišu protiv Železničara sa 28:27. Opet je efikasan bio najbolji strelac ARKUS lige, iskusni levi bek Stefan Ilić. Nekadašnji internacionalac u Izraelu, kasnije rukometaš pančevačkog Dinama i Jugovića pogodio je 10 puta mrežu Nišlija (2/4 sa sedam metara) koji su i dalje na samo bodu i prvi su kandidat za ispadanje iz društva najboljih.
Mladen Krsmančić je postigao pet golova, od toga tri sa sedam metara, isto toliko puta je mrežu Želje pogodio i Živan Pešić, dok je Miloš Topalović postigao četiri pogotka. Odličan na golu sa 14 intervencija bio je Janko Gemaljević.
Kod Železničara je opet najbolji bio Sava Radovanović sa osam golova, od toga četiri sedmerca, dok je Lazar Ristić sedam puta zatresao mrežu. Po četiri odbrane veteran Miroslava Kocića i Darka Stošića.
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ARKUS LIGA – 9. KOLO
Petak
Metaloplastika – Partizan 27:33 (13:18)
Subota
Železničar Niš – Loznica 27:28 (11:13)
Šamot – Dinamo Pančevo 19:29 (7:15)
Radnički Kragujevac – Jugović u toku
Nedelja
16.30: Crvena zvezda - Vojvodina
20.30: Lavovi - Dubočica