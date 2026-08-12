Fabrika UFC talenata otvorila vrata: DWCS ušao u desetu sezonu, put ka vrhu ovde je počeo i Medić

Pre nego što je postao glavni način regrutovanja novih boraca, Kontender Serija je pre svega osmišljena kako bi se pronašli najzabavniji borci iz manjih organizacija. Akcenat je uglavnom bio na eksplozivnim završnicama umesto na taktičkim nadmudrivanjima. Zbog toga, na primer, srpski teškaš Jovan Leka, uprkos jasnoj pobedi odlukom prošle godine, je odbijen. Pet borbi ispred Dejne Vajta svake nedelje tokom dva meseca su prilike da se nepoznati kandidati sa regionalnih scena pokažu da su gladni ulaska u elitni rang MMA sporta.

(1.30) I. MAKAČEV - I. MAČADO GERI (3.45)

Jedan od najpoznatijih potpisa na programu je bez dileme bivši šampion Šon O'Mali koji je u prvoj sezoni programa izazvao veliko uzbuđenje impresivnim nokautom. Od tada, O’Mali je postao miljenik UFC mečmejkera koji su u njemu videli zabavnog borca, ali pre svega pravu marketinšku mašinu. A put do šampionskog pojasa je takođe krenuo sa ovi programom za Džeka Dela Madalenu, Džamahala Hila i trenutnog prvaka poluteške kategorije Karlosa Ulberga.

Većina UFC kategorija broji između četiri i sedam bivših DWCS takmičara, među kojima možemo izdvojiti srpskog velteraša Uroša Medića koji je nedavno ušao u top 10 svoje divizije. 2020. godine Uroš je nokautom u prvoj rundi zaradio ugovor sa najjačom borilačkom organizacijom i u potpunosti iskoristio tu priliku da izgradi sebi vrlo lepu karijeru. Godinu dana pre toga su Duško Todorović i Aleksa Čamur iskoristili nastup na Kontender Seriji da bi postali prvi srpski predstavnici koji će obezbediti UFC ugovor preko ovog programa.