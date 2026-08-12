Fabrika UFC talenata otvorila vrata: DWCS ušao u desetu sezonu, put ka vrhu ovde je počeo i Medić
Vreme čitanja: 3min | sre. 12.08.26. | 16:56
Program je do sada iznedrio četvoricu šampiona, Šona O'Malija, Džamahala Hila, Džeka Dela Madalenu i Karlosa Ulberga
U noći između utorka i srede počela je nova sezona Dejna Vajt Kontender Serije (DWCS), godišnjeg takmičenja koje svake godine šalje preko 40 novih imena u redove UFC organizacije.
Posle 10 godina, program se pokazao kao veoma uspešan način pronalaženja novih talenata. O tome govori činjenica da je preko 30% trenutnog rostera prošlo kroz DWCS i da su četiri šampiona na taj način došli do UFC ugovora.
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Pre nego što je postao glavni način regrutovanja novih boraca, Kontender Serija je pre svega osmišljena kako bi se pronašli najzabavniji borci iz manjih organizacija. Akcenat je uglavnom bio na eksplozivnim završnicama umesto na taktičkim nadmudrivanjima. Zbog toga, na primer, srpski teškaš Jovan Leka, uprkos jasnoj pobedi odlukom prošle godine, je odbijen. Pet borbi ispred Dejne Vajta svake nedelje tokom dva meseca su prilike da se nepoznati kandidati sa regionalnih scena pokažu da su gladni ulaska u elitni rang MMA sporta.
(1.30) I. MAKAČEV - I. MAČADO GERI (3.45)
Jedan od najpoznatijih potpisa na programu je bez dileme bivši šampion Šon O'Mali koji je u prvoj sezoni programa izazvao veliko uzbuđenje impresivnim nokautom. Od tada, O’Mali je postao miljenik UFC mečmejkera koji su u njemu videli zabavnog borca, ali pre svega pravu marketinšku mašinu. A put do šampionskog pojasa je takođe krenuo sa ovi programom za Džeka Dela Madalenu, Džamahala Hila i trenutnog prvaka poluteške kategorije Karlosa Ulberga.
Većina UFC kategorija broji između četiri i sedam bivših DWCS takmičara, među kojima možemo izdvojiti srpskog velteraša Uroša Medića koji je nedavno ušao u top 10 svoje divizije. 2020. godine Uroš je nokautom u prvoj rundi zaradio ugovor sa najjačom borilačkom organizacijom i u potpunosti iskoristio tu priliku da izgradi sebi vrlo lepu karijeru. Godinu dana pre toga su Duško Todorović i Aleksa Čamur iskoristili nastup na Kontender Seriji da bi postali prvi srpski predstavnici koji će obezbediti UFC ugovor preko ovog programa.
U poslednjih nekoliko godina, DWCS je prestao da bude događaj koji služi da snabdeva UFC zabavnim borcima i postao je glavni put za talente iz manjih organizacija da se pridruže MMA eliti. U prvoj sezoni 2017. godine samo je 16 učesnika dobilo poziv od UFC-a, i od tada je broj novih ugovora u neprekidnom rastu. Prošle sezone, Dejna Vajt je dodelio 46 novih ugovora, što čini 50% svih novih potpisa za celu 2025. godinu.
Nažalost, to ne znači da se nivo DWCS-a drastično popeo. Zadnjih nekoliko godina videli smo čak i borce koji su nakon poraza dobili ugovor zahvaljujući atraktivnom stilu, iako nisu bili na zadovoljavajućem tehničkom nivou. Takođe, sedam od ukupno 46 potpisanih takmičara prošle godine se i dalje nije borilo, što znači da UFC mečmejkeri ne znaju šta da rade sa toliko novajlija. U međuvremenu, borcima prolaze najbolje godine i sjajna prilika da se bore sa najboljima se polako pretvara u zlatni kavez iz kojeg je vrlo teško izaći.
(1.42) M. DERN - DŽ. ROBERTSON (2.65)
Ipak, DWCS je dao priliku velikom broju talenata da se dokažu ispred vlasnika organizacije. Dobili smo šampione i zabavne borce, a u budućnosti možemo očekivati da će neka imena koja su prošla kroz ovaj program, poput Karlosa Pratesa, Navaha Stirlinga i nadamo se, Uroša Medića, izazvati šampione svojih kategorija.
Piše: Roman Lugassy