Ferari priprema niz unapređenja za drugi deo sezone

Dalji razvoj bolida biće jedan od ključnih faktora u nastavku šampionata, pa su tako vodeći timovi spremni da u drugoj polovini sezone donesu brojna unapređenja. Ferari će već pri prvom povratku na stazu posle letnjeg odmora, na Velikoj nagradi Holandije u Zandvortu, predstaviti prvi paket unapređenja, kojim će pokušati da dodatno smanji zaostatak za Mercedesom.

Kako prenosi portal Autoracer, Ferari bi trebalo dodatno da unapredi pod bolida u cilju povećanja potisne sile, pošto su se prethodne aerodinamičke izmene na podu pokazale uspešnim. Uvedene na trci u Barseloni polovinom juna, one su, po svemu sudeći, doprinele pobedama Luisa Hamiltona upravo u Španiji i Šarla Leklera na Silverstonu, ali i generalno boljim izdanjima Ferarija u ostalim trkama.

Dve nedelje nakon trke u Zandvortu, koja će predstavljati poslednju trku u Holandiji u bliskoj budućnosti, sledi trka na legendarnoj Monci, na kojoj Ferari već neko vreme planira da predstavi novitete u pogledu pogonske jedinice.

Na svojoj stazi, Ferari će se pojaviti sa modifikovanom pogonskom jedinicom u okviru ADUO sistema, koji je osmišljen da pomogne proizvođačima koji zaostaju da sustignu vodećeg proizvođača, u ovom slučaju Red Bul. Iako su nakon Velike nagrade Monaka tri proizvođača - Ferari, Audi i Honda stekli pravo na dve nadogradnje motora u 2026, prema informacijama koje poseduje portal Autoracer, samo će italijanska ekipa iskoristiti drugu izmenu nakon uspešne prve u Austriji.