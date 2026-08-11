Ferari priprema niz unapređenja za drugi deo sezone
Vreme čitanja: 3min | uto. 11.08.26. | 12:49
Skuderija zaostaje 72 poena za Mercedesom, dok Hamilton ima 50 manje od Antonelija
Ekipa Ferarija će, počevši od Velike nagrade Holandije (21-23. avgust), uvoditi niz unapređenja na ovogodišnjem bolidu SF-26 kako bi pokušala da smanji zaostatak za Mercedesom.
Formula 1 nalazi se u drugoj polovini letnje pauze, a nakon prvih 11 trka u 2026. godini, Mercedes je potvrdio zašto je još pre početka šampionata važio za favorita. Ipak, uprkos pobedama na osam trka i osvajanju 379 bodova u šampionatu konstruktora, ekipa Ferarija je od samog početka pokazala da je, za prvu godinu nove ere, takođe napravila konkurentan bolid.
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Dalji razvoj bolida biće jedan od ključnih faktora u nastavku šampionata, pa su tako vodeći timovi spremni da u drugoj polovini sezone donesu brojna unapređenja. Ferari će već pri prvom povratku na stazu posle letnjeg odmora, na Velikoj nagradi Holandije u Zandvortu, predstaviti prvi paket unapređenja, kojim će pokušati da dodatno smanji zaostatak za Mercedesom.
Kako prenosi portal Autoracer, Ferari bi trebalo dodatno da unapredi pod bolida u cilju povećanja potisne sile, pošto su se prethodne aerodinamičke izmene na podu pokazale uspešnim. Uvedene na trci u Barseloni polovinom juna, one su, po svemu sudeći, doprinele pobedama Luisa Hamiltona upravo u Španiji i Šarla Leklera na Silverstonu, ali i generalno boljim izdanjima Ferarija u ostalim trkama.
Dve nedelje nakon trke u Zandvortu, koja će predstavljati poslednju trku u Holandiji u bliskoj budućnosti, sledi trka na legendarnoj Monci, na kojoj Ferari već neko vreme planira da predstavi novitete u pogledu pogonske jedinice.
Na svojoj stazi, Ferari će se pojaviti sa modifikovanom pogonskom jedinicom u okviru ADUO sistema, koji je osmišljen da pomogne proizvođačima koji zaostaju da sustignu vodećeg proizvođača, u ovom slučaju Red Bul. Iako su nakon Velike nagrade Monaka tri proizvođača - Ferari, Audi i Honda stekli pravo na dve nadogradnje motora u 2026, prema informacijama koje poseduje portal Autoracer, samo će italijanska ekipa iskoristiti drugu izmenu nakon uspešne prve u Austriji.
Druga izmena pogonske jedinice tiče se turbopunjača, koji bi trebalo da donese bolje ubrzanje na pravcima i veću snagu. Ipak, to neće biti promena koncepta već samo nadogradnja sa kojom će završiti ovogodišnji šampionat, dok će za 2027, kada odnos motora sa unutrašnjim sagorevanjem i elektromotora kroz povećanje protoka goriva biti 52/48 umesto sadašnjih 50/50, spremiti značajne promene.
Pre samo par dana, šef tima Frederik Vaser je istakao da su obazrivi po pitanju smanjenja zaostatka za Mercedesom uz pomoć modifikovanog motora, ali da ništa nije nemoguće.
"U potpunosti sustići Mercedes? Rekao bih da ne, ali će sigurno pomoći. Kada pogledate Mercedes (i Red Bul), govorimo o jednoj ili dve desetinke razlike po krugu u snazi motora. Ali, to svakako nije značajna prednost koju treba nadoknaditi".
Prema aktuelnom kalendaru, do kraja sezone ostalo je još 12 trka, mada se još uvek ne zna sudbina trka u Kataru i Abu Dabiju zbog situacije na Bliskom istoku. Ferari bi u oktobru, pred finalne trke, trebalo da donese i nova aerodinamička unapređenja, pa bi razvojni paket koji italijanska ekipa priprema za drugi deo sezone mogao da bude od velikog značaja u pokušaju da se borba za titule učini neizvesnijom do samog kraja.
Mercedes trenutno vodi u šampionatu konstruktora sa 379 bodova, dok Ferari ima 307. U konkurenciji vozača, Mercedesov Andrea Kimi Antoneli ima 219 poena, 50 više od drugoplasiranog Hamiltona, a 59 više od svog timskog kolege Džordža Rasela.
Šampionat Formule 1 nastavlja se Velikom nagradom Holandije u Zandvortu od 21. do 23. avgusta.