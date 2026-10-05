FIA objasnila kašnjenje na Sepangu: Morali smo da ažuriramo softver…
Vreme čitanja: 4min | pon. 05.10.26. | 00:32
‘’Ono što se danas dogodilo potpuno je neprihvatljivo za ovaj sport’’, poručio je Serhio Peres
Međunarodna automobilska federacija (FIA) objasnila je da je zbog softverske greške izazvane vožnjom novih bolida po prvi put u kišnim uslovima, bila primorana da odloži početak trke za Veliku nagradu Bahreina u Maleziji.
Početak nedeljne trke na stazi Sepang bio je odložen za 40 minuta zbog jakog nevremena, posle čega su se vozači prvi put ove sezone pojavili na mokroj stazi. Tokom prvog formacijskog kruga iza vozila bezbednosti, Maks Verstapen u Red Bulu i vozač Ferarija Luis Hamilton imali su čudan problem zbog kog nisu mogli da ubrzaju, a zatim su se Britanac i još nekoliko vozača zaustavili na stazi, posle čega je bila istaknuta crvena zastava.
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Većina gledalaca, kako onih na stazi tako i onih širom sveta, ostala je zbunjena činjenicom da je posle toga dodatnih 40 minuta bilo potrebno da trka najzad počne, ali i frustrirana izostankom objašnjenja zbog čega se i šta se uopšte čeka.
Tehnički direktor FIA za jednosede Nikolas Tombazis je nakon trke objasnio da je razlog iza odlaganja bilo neophodno ažuriranje softvera, budući da se pojavio svojevrsni ‘’bag’’ jer novi bolidi nisu testirani u kišnim uslovima.
‘’Nismo uspeli da testiramo softver onoliko detaljno koliko bismo želeli, jer je ove godine bilo veoma malo testiranja u kišnim uslovima, a splet okolnosti je doveo do toga da se ova greška pojavi. U suštini, tokom formacijskog kruga, neki bolidi su išli veoma sporo, gotovo da su se zaustavili. Došlo je do svojevrsnog efekta harmonike između bolida, pa su se neki bolidi gotovo potpuno zaustavili. A taj bag je sprečio da se snaga ponovo aktivira i da bolidi ponovo krenu. Mislim da bismo, da smo imali malo više testiranja, verovatno uspeli da ga otkrijemo na vreme i da izbegnemo ovakvu situaciju’’, rekao je Tombazis.
Kod bolida Formule 1 za 2026. godinu, koji se u velikoj meri oslanjanju na elektromotor sa 350kW snage, u kišnim uslovima se snaga ograničava na 250kW. Međutim, softver prethodno nije testiran u kišnim uslovima, a naročito ne u kombinaciji sa vožnjom iza vozila bezbednosti, gde bolidi dostižu izuzetno male brzine. Upravo se u takvoj situaciji u nedelju pojavila softverska greška, koja je sprečila bolide da nakon usporavanja ponovo aktiviraju snagu motora, zbog čega su neki ostali zaglavljeni u režimu praznog hoda.
FIA je stoga morala hitno da pripremi i svim timovima dostavi softversku zakrpu, kojom je ukinuto uobičajeno ograničenje snage koje se primenjivalo u kišnim uslovima, a koju su instalirali tokom perioda pod crvenom zastavom.
Tombazis je istakao da je FIA veoma brzo reagovala čim je postalo jasno šta se dogodilo, uz izvinjenje gledaocima zbog neprijatnog čekanja na početak trke.
"Kada je došlo do problema, naši ljudi su vrlo brzo shvatili šta se dešava i morali su da rade pod velikim vremenskim pritiskom kako bi pripremili ažuriranje softvera, koje je potom prosleđeno timovima, a timovi su morali da ga instaliraju u svoje bolide. Sve to je trajalo oko 20 minuta. Gledaocima koji su čekali trku, kao i svima ostalima, verovatno je delovalo kao pet sati, što je potpuno razumljivo, i zbog toga nam je žao. Ali mislim da je, imajući u vidu problem sa kojim smo se suočili, reakcija bila prilično brza".
Sami vozači se nisu ustručavali da i zbog ove situacije kritikuju novi tehnički pravilnik, nakon prethodnih žalbi na ‘’veštačko’’ trkanje kao i na prekomerne zahteve za uštedu energije.
Aktuelni šampion Lando Noris, koji je trku završio na devetoj poziciji, bio je vrlo oštar.
‘’Jednostavno je užasno. Ne znam, to samo pokazuje da uopšte ne bi trebalo da imamo sve te stvari, tu elektronsku stranu’’.
Vozač Kadilaka Serhio Peres bio je još direktniji, poručivši da je ono što se dogodilo bilo ‘’neprihvatljivo’’ za Formulu 1.
"Bilo je kao da ste iznajmili karting i isteklo vam je vreme. Pritiskali ste gas i ubrzavali, ali se ništa nije dešavalo. Siguran sam da ćemo kao sport nešto naučiti iz ovoga. Ali ono što se danas dogodilo potpuno je neprihvatljivo za ovaj sport".
Verstapen, koji je na kraju proslavio svoju prvu pobedu u 2026. godini, ujedno i prvu za Red Bul Powertrains, otkrio je da je bio izuzetno zbunjen kada je video koliko sporo idu njegovi rivali.
‘’Ovi motori su toliko komplikovani i u njih je ugrađeno mnogo softvera. Prvi sam se našao u toj situaciji, a onda sam pogledao u retrovizor i pomislio: ‘Čekaj, da li oni čekaju mene ili šta se dešava...?’ Bilo je kao trka Lego automobila, svi smo išli istom brzinom. U jednom trenutku nas je bilo petorica jedan pored drugog na pravcu, jer nismo mogli da shvatimo šta se dešava. Onda smo završili krug, a ja sam i dalje video još osam bolida kako mile. Šta da kažem? To nije nešto što želite da vidite u ovom sportu, zar ne?’’, poručio je Holanđanin.
Naredna trka Formule 1 na programu je već sledećeg vikenda, od 9. do 11. oktobra u Singapuru, gde će se održati i šesta, poslednja Sprint trka sezone.
PIŠE: Maja Nakaradić