FIA objasnila kašnjenje na Sepangu: Morali smo da ažuriramo softver…

Većina gledalaca, kako onih na stazi tako i onih širom sveta, ostala je zbunjena činjenicom da je posle toga dodatnih 40 minuta bilo potrebno da trka najzad počne, ali i frustrirana izostankom objašnjenja zbog čega se i šta se uopšte čeka.

Tehnički direktor FIA za jednosede Nikolas Tombazis je nakon trke objasnio da je razlog iza odlaganja bilo neophodno ažuriranje softvera, budući da se pojavio svojevrsni ‘’bag’’ jer novi bolidi nisu testirani u kišnim uslovima.

‘’Nismo uspeli da testiramo softver onoliko detaljno koliko bismo želeli, jer je ove godine bilo veoma malo testiranja u kišnim uslovima, a splet okolnosti je doveo do toga da se ova greška pojavi. U suštini, tokom formacijskog kruga, neki bolidi su išli veoma sporo, gotovo da su se zaustavili. Došlo je do svojevrsnog efekta harmonike između bolida, pa su se neki bolidi gotovo potpuno zaustavili. A taj bag je sprečio da se snaga ponovo aktivira i da bolidi ponovo krenu. Mislim da bismo, da smo imali malo više testiranja, verovatno uspeli da ga otkrijemo na vreme i da izbegnemo ovakvu situaciju’’, rekao je Tombazis.

Kod bolida Formule 1 za 2026. godinu, koji se u velikoj meri oslanjanju na elektromotor sa 350kW snage, u kišnim uslovima se snaga ograničava na 250kW. Međutim, softver prethodno nije testiran u kišnim uslovima, a naročito ne u kombinaciji sa vožnjom iza vozila bezbednosti, gde bolidi dostižu izuzetno male brzine. Upravo se u takvoj situaciji u nedelju pojavila softverska greška, koja je sprečila bolide da nakon usporavanja ponovo aktiviraju snagu motora, zbog čega su neki ostali zaglavljeni u režimu praznog hoda.

FIA je stoga morala hitno da pripremi i svim timovima dostavi softversku zakrpu, kojom je ukinuto uobičajeno ograničenje snage koje se primenjivalo u kišnim uslovima, a koju su instalirali tokom perioda pod crvenom zastavom.

Tombazis je istakao da je FIA veoma brzo reagovala čim je postalo jasno šta se dogodilo, uz izvinjenje gledaocima zbog neprijatnog čekanja na početak trke.

"Kada je došlo do problema, naši ljudi su vrlo brzo shvatili šta se dešava i morali su da rade pod velikim vremenskim pritiskom kako bi pripremili ažuriranje softvera, koje je potom prosleđeno timovima, a timovi su morali da ga instaliraju u svoje bolide. Sve to je trajalo oko 20 minuta. Gledaocima koji su čekali trku, kao i svima ostalima, verovatno je delovalo kao pet sati, što je potpuno razumljivo, i zbog toga nam je žao. Ali mislim da je, imajući u vidu problem sa kojim smo se suočili, reakcija bila prilično brza".