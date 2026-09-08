Fjuri više ne želi da čeka Džošuu, trilogija sa Usikom nova želja
Vreme čitanja: 2min | uto. 08.09.26. | 02:27
Pregovore i dalje koči pitanje lokacije
Duel Tajsona Fjurija i Entonija Džošue bio je već viđen za 20. novembar, ali sada postoji ozbiljna pretnja da će jedan od najvećih britanskih bokserskih okršaja još jednom ostati samo želja publike.
Pregovori dve strane zapeli su oko lokacije borbe, a Fjuri je sada otišao korak dalje i praktično poručio da od meča nema ništa. Umesto čekanja na dogovor sa zemljakom, već je pronašao novu metu, Oleksandra Usika.
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Britanac se oglasio putem društvenih mreža i naveo da Džošua nema hrabrosti da prihvati borbu, a onda i poslao poruku bivšem rivalu.
"Ovo me samo vodi ka borbi sa Oleksandrom Usikom. Dobio si na odluku prošli put, svaka čast. Hajde da uradimo to ponovo. Hajde da se ponovo sastanemo u novembru. Lopta je sada u tvom dvorištu, Oleksandre. Da li želiš da se boriš sa mnom ove godine ili završavaš karijeru? Javi mi, jer sada tražim novog protivnika".
Time bi se otvorila mogućnost da umesto dugo čekanog britanskog spektakla dobijemo treći obračun Fjurija i Usika. Ukrajinac je slavio u oba prethodna susreta tokom 2024. godine, prvi put kada je postao neprikosnoveni šampion teške kategorije, a zatim još jednom sedam meseci kasnije.
Usik je najavio da želi još samo jednu veliku borbu pre nego što zauvek spusti rukavice. Fjuri mu je sada ponudio upravo takvu priliku, i to već u novembru.
Ostaje, ipak, da se vidi da li je ovo definitivni kraj pregovora sa Džošuom ili samo još jedan Fjurijev način da izvrši pritisak na drugu stranu. Ono što je jasno jeste da Britanac više nema nameru da čeka, pa ukoliko Džošua ne bude sledeći, želi Usika.