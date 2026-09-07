Gatuzov Lacio igra kao u transu, Fratezi pogađa kao na traci, ali junak je Gudmundson
Vreme čitanja: 7min | pon. 07.09.26. | 22:53
Rimljani do preokreta u Udinama, Lazar Jovanović bez debija
Nije se dosad proslavio Đenaro Gatuzo u trenerskom poslu - i pored brojnih zvučnih imena klubova koje je vodio i uloge italijanskog selektora - a možda bi epizoda u Laciju mogla da bude najuspešnija. Početak je kao iz bajke, pošto su Rimljani večeras u Udinama vezali treću uzastopnu pobedu sa novim trenerom. I to, posle preokreta - 2:1 (0:0).
Odigrao je Lacio hrabro, napadački, nije ga poremetio ni prvi primljeni gol ove sezone, početkom drugog poluvremena. Više od rivala želeli su gosti tri boda i zasluženo ih osvojili.
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Povratak Davidea Fratezija kući u Rim deluje kao pun pogodak. Došao je na pozajmicu iz Intera i ako ovako nastavi, nema dileme da će ga Lacio otkupiti narednog leta. U prve tri utakmice nekadašnji đak Lacija (potom i Rome) postigao je tri gola. Večeras u 75. minutu, posle odličnog prodora i asistencije Matije Zakanjija, za izjednačenje. Bila je to adrenalinska injekcija gostima, posle koje su jurnuli u potpunu opsadu protivničkog gola, a nagrada za hrabru igru stigla je u 88. minutu.
Reprezentativac Islanda Albert Gudmundson odlično se snašao i glavom pogodio metu kao u danima kada je nosio dres Đenove. Ovaj put asistent je bio Daniljo Duhi. Isplatio se holandskom štoperu izlet u napad, iskupio se za slabu reakciju iz 49. minuta kada ga je Kinan Dejvis snažno zagradio i proigrao Jespera Karlstroma za vođstvo Udinezea.
Postojala je mogućnost da Lazar Jovanović večeras upiše debi za Zebre, međutim, dve prinudne izmene zbog povreda u prvom poluvremenu poremetile su planove Koste Runjaića oko sastava, pa će bivši fudbaler Crvene zvezde morati da se strpi još neko vreme. Naredna prilika za prve minute u Udinezeu biće sledećeg ponedeljka u Milanu, protiv Intera.
Za razliku od Jovanovića, na terenu su danas bili Nikola Štulić i Ivan Ilić. Prvi je odigrao ceo meč, a drugi 66. minuta, ali nisu uspeli da pomognu Lečeu da izbegne poraz na Sardiniji od Kaljarija. Domaćin je bio mnogo bolji i mogao da slavi ubedljivije nego što je 1:0, pogotkom Danijela Maldinija u 29. minutu. Za šest bodova Kaljarija iz prva tri kola.
Posle kompletirane treće runde Serije A, Lacio je jedini uz Romu i Inter sa maksimalnim učinkom. Deluje da je ekipa dobro "kliknula" sa Gatuzom, savladani su Bolonja, Đenova i sada Udineze, ali na mnogo težem ispitu biće u subotu kada je čeka derbi sa Milanom na Olimpiku.
SERIJA A – 3. KOLO
Petak
Đenova - Komo - 1:4 (1:3)
/Osmajić 19 - Baturina 25, Diao 30, 78, Pas 40/
Subota
Fjorentina - Torino 1:2 (0:0)
/Pelegrino 47 - Mandragora 73, Adams 82/
Inter - Napoli 3:2 (0:0)
/Martinez 56, 90+1, Tiram 82 - Politano 50, Hejlund 53/
Roma - Atalanta 2:1 (0:0)
/Ermoso 89, Soule 90+3 - Ederson 47/
Nedelja
Parma - Monca 1:1 (0:1)
/Lontani 60 - Robinson 38/
Frozinone - Venecija 3:2 (2:0)
/Raimondo 21, 39, Kvernadze 83 - Jeboa 66, Sagrado 74/
Bolonja - Sasuolo 2:2 (0:1)
/Pikoli 50, Dovbik 90+1 - Doig 19, Adžić 56/
Juventus - Milan 1:1 (0:0)
/Gati 90+2 - Sise 68/
Ponedeljak
Kaljari - Leče 1:0 (1:0)
/Maldini 29/
Udineze - Lacio 1:2 (0:0)
/Karlstrom 49 - Fratezi 75, Gudmundson 88/