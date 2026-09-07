Gatuzov Lacio igra kao u transu, Fratezi pogađa kao na traci, ali junak je Gudmundson

Povratak Davidea Fratezija kući u Rim deluje kao pun pogodak. Došao je na pozajmicu iz Intera i ako ovako nastavi, nema dileme da će ga Lacio otkupiti narednog leta. U prve tri utakmice nekadašnji đak Lacija (potom i Rome) postigao je tri gola. Večeras u 75. minutu, posle odličnog prodora i asistencije Matije Zakanjija, za izjednačenje. Bila je to adrenalinska injekcija gostima, posle koje su jurnuli u potpunu opsadu protivničkog gola, a nagrada za hrabru igru stigla je u 88. minutu.

Reprezentativac Islanda Albert Gudmundson odlično se snašao i glavom pogodio metu kao u danima kada je nosio dres Đenove. Ovaj put asistent je bio Daniljo Duhi. Isplatio se holandskom štoperu izlet u napad, iskupio se za slabu reakciju iz 49. minuta kada ga je Kinan Dejvis snažno zagradio i proigrao Jespera Karlstroma za vođstvo Udinezea.

Postojala je mogućnost da Lazar Jovanović večeras upiše debi za Zebre, međutim, dve prinudne izmene zbog povreda u prvom poluvremenu poremetile su planove Koste Runjaića oko sastava, pa će bivši fudbaler Crvene zvezde morati da se strpi još neko vreme. Naredna prilika za prve minute u Udinezeu biće sledećeg ponedeljka u Milanu, protiv Intera.