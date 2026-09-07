Ćabi Alonso stopirao još jedno pojačanje Čelsija
Vreme čitanja: 2min | pon. 07.09.26. | 23:42
Plavci imali ideju da rupe u rosteru 'zakrpe' s pomalo zaboravljenim Portugalcem
Želeći da popuni prazninu koju je ostavio odlazak Enca Fernandeza (25) u Mančester Siti, Čelsi je istraživao brojne opcije u prethodnom periodu. Pošto nisu prošli transferi Manua Konea (Roma) i Lamina Kamare (Monako) u poslednja 24 sata prelaznog roka (šuškalo se čak da je Ćabi Alonso bacio oko na Sandera Bergea iz Fulama, kao privremeno rešenje), Plavci su pretresli tržište slobodnih igrača.
Tom prilikom došlo je do inicijalnog kontakta sa predstavnicima Žoržinja Vajnalduma (35), a pošto je ovaj na kraju završio u Al Itihadu, uprava londonskog kluba predložila je stručnom štabu još jednog bivšeg igrača Pari Sen Žermena - ni manje vi više do Renata Sančesa (29)?!
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Nekada velika nada portugalskog fudbala proveo je nekoliko godina na pozajmicama, nikako ne uspevajući da se nametne na Parku prinčeva, baš kao ni prethodno u minhenskom Bajernu. Posle bavarske epizode igrao je za Svonsi, Lil, Romu, vraćao se u Benfiku, da bi prethodnu sezonu proveo u Panatinaikosu. I mada nigde nije uspeo da oduševi, pa čak ni da iskaže delić tog davno najavljenog potencijala, neko je na Stamford Bridžu pomislio da bi Sančes mogao da 'zakrpi' rupu u rosteru Čelsija.
"Ispunjavao je neke od glavnih kriterijuma koji su postavljeni - igranje u vrhunskim klubovima, veliko iskustvo, trenutna dostupnost", piše FootMercato, koji je prvi i objavio ovu informaciju.
Prema istom izvoru, celu priču stopirao je Ćabi Alonso. Španac dobro poznaje Renata Sančesa, delili su igrali godinu dana, dok je ovaj nosio dres Bajerna, pa se može konstatovati da baš i nije bio zadovoljan onim što mu je ponuđeno.
Umesto novog pojačanja, Alonso je odlučio da se oslni ono čime trenutno raspolaže: "Imamo neke opcije, moramo da pronađemo pravu ravnotežu. Verujem da i ovako imamo dovoljno kvaliteta i dubine da se nosio tokom cele sezone sa bilo kojim protivnikom".
Poslednji klub koji je dovođen u vezu sa portugalskim vezistom je Hal Siti.