Ćabi Alonso stopirao još jedno pojačanje Čelsija

Želeći da popuni prazninu koju je ostavio odlazak Enca Fernandeza (25) u Mančester Siti, Čelsi je istraživao brojne opcije u prethodnom periodu. Pošto nisu prošli transferi Manua Konea (Roma) i Lamina Kamare (Monako) u poslednja 24 sata prelaznog roka (šuškalo se čak da je Ćabi Alonso bacio oko na Sandera Bergea iz Fulama, kao privremeno rešenje), Plavci su pretresli tržište slobodnih igrača.

Tom prilikom došlo je do inicijalnog kontakta sa predstavnicima Žoržinja Vajnalduma (35), a pošto je ovaj na kraju završio u Al Itihadu, uprava londonskog kluba predložila je stručnom štabu još jednog bivšeg igrača Pari Sen Žermena - ni manje vi više do Renata Sančesa (29)?!