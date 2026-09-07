Kad igraju OFK i IMT ne može bez bure: Golmanov autogol, dva crvena i izjednačenje u 88. minutu
Vreme čitanja: 6min | pon. 07.09.26. | 22:07
Romantičari poveli posle bizarnog detalja, Novobeograđani izjednačili u finišu dok su imali igrača više (1:1)
Kakav bi to okršaj OFK Beograda i IMT-a bio (u prethodna dva u kojima su Romantičari bili nominalni domaćini palo je 13 golova), a da ne pršti od uzbuđenja na sve strane i da se utakmica ne završi, kladioničarskim žargonom, GG ishodom. Ova je slutila da bi mogla da prekine tu tradiciju, ali je IMT izjednačio u 88. minutu i uzeo bod u Staroj Pazovi, iskoristivši činjenicu da je u tim momentima imao igrača više u polju. Videćemo do kraja još jedan crveni karton na drugoj strani, a svakako da je detalj koji je obeležio meč onaj iz 32. minuta, vrlo bizaran, kada je Ognjen Čančarević poslao loptu u sopstvenu mrežu i autogolom doneo prednost Romantičarima. Na kraju možda i najpravednijih 1:1 u utakmici koja je zatvorila osmo kolo Mozzart Bet Superlige.
Zvuči nelogično, možda se neko i neće složiti, ali zaista je teško kriviti Čančarevića za tu situaciju, iako je loptu sam upucao u sopstvenu mrežu. Na usporenom snimku se vrlo jasno vidi da je lopta tačno kada se iskusni čuvar mreže IMT-a spremao da je ispuca udarila u džombu na terenu, nezgodno odskočila i prevarila ga. Pokazivao je Čančarević svom saigraču Šapiću ono što se uči još u petlićima, da se lopta nikada ne vraća golmanu tako da ide u okvir gola, ali uzalud, slavlje fudbalera OFK Beograda već je trajalo.
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Umalo da mu se u poslednjim trenucima sudijske nadoknade prvog poluvremena na drugoj strani revanšira Vuk Draškić, nesigurnom reakcijom nakon što je Vasilije Novičić izveo slobodan udarac. Bio je na pravom mestu da pokupi otpadak mladi Cvijetić, ali je Ranković loptu zaustavio na gol-liniji i u poslednji čas sprečio izjednačenje.
Bila su i dva pogotka na obe strane u prvom poluvremenu, oba nepriznata zbog ofsajda, s tim što je onaj u kojem se nalazio Silue bio očigledniji, iako i proigravanje Stojanovića iz poslednje linije i završnica napadača iz Obale Slonovače zaslužuju aplauz, dok je kod akcije Kebe-Cvijetić-Radočaj bila potrebna duža provera u VAR sobi, jer doslovno su centimetri bili u pitanju.
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Kako je vreme odmicalo u nastavku, tako je trener Novobeograđana Zoran Popović jačao napad sa klupe, pa je meč završio sa teškom artiljerijom Keita-Fabijen-Mitić u navali i bukvalno svaka izmena nešto mu je donela. Keita je asistirao, Cojić je dao gol, Žuninjo je razdrmao redove gostiju... Iako je odbrana Romantičara do pred kraj delovala perfektno, posebno predvođena Milanom Rodićem, koji je jedan pokušaj Cojića zaustavio ispred same gol-linije. Taj utisak je pokvario kapiten Vukičević direktno zarađenim crvenim kartonom zbog oštrog starta na sredini terena, pa je, kako to kaže izlizana fraza, ostavio drugove na cedilu poslednjih 15 minuta.
Malo zbog toga, a malo i kao kazna za veliki promašaj Vautera, iz zicera koju mu je u kontri sjajno pripremio Aderodžu, stigao je gol u 88. minutu. Keita se sjajno zagradio, Momčilović mu je samo skliznuo niz leđa, a Tadija Cojić je ovog puta precizno gađao. Samo što je upisao sebi asistenciju, Keita je zaradio drugi žuti karton i isključio sebe iz konkurencije za meč protiv Crvene zvezde u sledećem kolu.
MOZZART BET SUPERLIGA, 8. KOLO
OFK BEOGRAD MOZZART BET - IMT 1:1 (1:0)
/Čančarević 32 ag - Cojić 88/
Stara Pazova. Sportski centar FSS.
Sudija: Srđan Jovanović (Beograd).
Žuti kartoni: Rodić, Ranković, Gobeljić, Hord (OFK Beograd), Šapić, Keita (IMT).
Crveni kartoni: Aleksej Vukučević (OFK Beograd) u 78. minutu i Šarli Keita (IMT) u 90. minutu.
OFK BEOGRAD MOZZART BET (4-2-3-1): Draškić 6 - Gobeljić 6,5 (od 82. Despotovski), Vukičević 6, Rodić 7, Stojanović 7 - Ado 6, Penja 6 - Aderodžu 6,5, De Bar 6 (od 82. Momčilović), Ranković 6,5 (od 64. Vauter 5,5) - Silue 6 (od 68. Hord 5,5).
IMT (4-2-3-1): Čančarević 5,5 - Delmas 6,5, Sisako 6,5, Šapić 6,5, Martos 6 (od 64. Fabijen 6) - Novičić 6,5, Kebe 6,5 - Radočaj 6 (od 85. Mitić), Tienderbeogo 5,5 (od 46. Keita 6,5), Glišić 6 (od 46. Žuninjo 6,5) - Cvijetić 6 (od 46. Cojić 7).
Igrač utakmice: Tadija Cojić (IMT) 7.
MOZZART BET SUPERLIGA, 8. kolo:
Petak
Novi Pazar - Železničar 2:0 (0:0)
/Gadio 53, Dikson 86/
Subota
Radnik - Čukarički 3:1 (3:0)
/Novaković 8, Bogdanović 23 pen, 35 - Docić 51/
Mačva - Radnički Kragujevac 0:0
Mladost - Radnički Niš 1:0 (1:0)
/Tašovski 12/
Nedelja
Crvena zvezda – Partizan 2:1 (2:1)
/Dijeng 17, Ivanić 28pen - Že 1/
Vojvodina - Zemun 2:1 (1:1)
/Mulahusjenović 28, Kokanović 71 – Meski 9/
Ponedeljak
OFK BEOGRAD MOZZART BET - IMT 1:1 (1:0)
/Čančarević 32 ag - Cojić 88/