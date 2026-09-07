Kad igraju OFK i IMT ne može bez bure: Golmanov autogol, dva crvena i izjednačenje u 88. minutu

Kakav bi to okršaj OFK Beograda i IMT-a bio (u prethodna dva u kojima su Romantičari bili nominalni domaćini palo je 13 golova), a da ne pršti od uzbuđenja na sve strane i da se utakmica ne završi, kladioničarskim žargonom, GG ishodom. Ova je slutila da bi mogla da prekine tu tradiciju, ali je IMT izjednačio u 88. minutu i uzeo bod u Staroj Pazovi, iskoristivši činjenicu da je u tim momentima imao igrača više u polju. Videćemo do kraja još jedan crveni karton na drugoj strani, a svakako da je detalj koji je obeležio meč onaj iz 32. minuta, vrlo bizaran, kada je Ognjen Čančarević poslao loptu u sopstvenu mrežu i autogolom doneo prednost Romantičarima. Na kraju možda i najpravednijih 1:1 u utakmici koja je zatvorila osmo kolo Mozzart Bet Superlige.

Zvuči nelogično, možda se neko i neće složiti, ali zaista je teško kriviti Čančarevića za tu situaciju, iako je loptu sam upucao u sopstvenu mrežu. Na usporenom snimku se vrlo jasno vidi da je lopta tačno kada se iskusni čuvar mreže IMT-a spremao da je ispuca udarila u džombu na terenu, nezgodno odskočila i prevarila ga. Pokazivao je Čančarević svom saigraču Šapiću ono što se uči još u petlićima, da se lopta nikada ne vraća golmanu tako da ide u okvir gola, ali uzalud, slavlje fudbalera OFK Beograda već je trajalo.