Grigonis o vremenu provedenom u Panatinaikosu: Sa Atamanom nema komunikacije
Vreme čitanja: 2min | pon. 07.09.26. | 21:31
Litvanski košarkaš proveo je četiri godine u timu iz Atine, a sledeće sezone nosiće dres Žalgirisa
Proveo je Marijus Grigonis četiri sezone u Panatinaikosu, sa kojim se okitio titulom prvaka Evrolige, osvojio grčko prvenstvo i dva Kupa Grčke.
Ovog leta vratio se u klub iz kojeg je njegova karijera i krenula, Žalgiris. Sada se za klupski sajt osvrnuo na period proveden u grčkom klubu, kao i na saradnju sa Erginom Atamanom.
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Prva sezona, kako kaže, bila je posebno turbulentna, ali se samo godinu dana kasnije sve potpuno okrenulo kada je Panatinaikos stigao do titule prvaka Evrope.
"Jedne godine navijači vam svašta govore i pljuju vas, a naredne vas nose na ramenima jer ste osvojili Evroligu. Kažemo da je Kaunas lud za Žalgirisom, ali tamo je to neki potpuno drugi nivo“.
Dolazak Atamana označio je početak šampionskog perioda Panatinaikosa, ali Litvanac otkriva da turski stručnjak sa igračima ne gradi odnos kakav se možda očekuje od trenera.
"Voleo bih da mi pronađete jednog igrača koji ima odnos sa njim. Potpuno se distancira od igrača. To je njegova odluka i pozicija koju zauzima. Komunikacije praktično nema".
Takav odnos posebno je osetio prošle sezone, kada je posle dugog odsustva zbog problema sa leđima imao veoma malu minutažu. Grigonis kaže da razgovor sa trenerom o sopstvenoj ulozi praktično nije ni bio opcija.
"Sa kim da razgovaram? Tako to kod Atamana ne funkcioniše. Tu si, pomažeš na treningu i u domaćem prvenstvu, a kada im zatrebaš – pozovu te. Dešavalo se da krenem kući sa treninga, a onda dobijem poziv da se vratim i idem na aerodrom jer putujem sa ekipom".