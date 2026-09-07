Grigonis o vremenu provedenom u Panatinaikosu: Sa Atamanom nema komunikacije

Prva sezona, kako kaže, bila je posebno turbulentna, ali se samo godinu dana kasnije sve potpuno okrenulo kada je Panatinaikos stigao do titule prvaka Evrope.

"Jedne godine navijači vam svašta govore i pljuju vas, a naredne vas nose na ramenima jer ste osvojili Evroligu. Kažemo da je Kaunas lud za Žalgirisom, ali tamo je to neki potpuno drugi nivo“.

Dolazak Atamana označio je početak šampionskog perioda Panatinaikosa, ali Litvanac otkriva da turski stručnjak sa igračima ne gradi odnos kakav se možda očekuje od trenera.

"Voleo bih da mi pronađete jednog igrača koji ima odnos sa njim. Potpuno se distancira od igrača. To je njegova odluka i pozicija koju zauzima. Komunikacije praktično nema".