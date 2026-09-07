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Dan za proteste protiv sudija! Iz OFK Beograda oštro: Dokle će Srđan Jovanović da nas krade?

Vreme čitanja: 4min | pon. 07.09.26. | 23:42

U klubu sa Karaburme nezadovoljni isključenjem svog kapitena na utakmici protiv IMT-a

Kad krene, onda ide u nizu. Dan je otvorio Partizan, najpre porukama na društvenim mrežama, a onda i saopštenjem kojim je negodovao zbog arbitraže Nenada Minakovića na 180. večitom derbiju. Nastavio je Radnički iz Niša veoma oštrim saopštenjem, u kojem ukazuje na kontinuirano loš tretman od početka sezone, ali se posebno bavi odlukama Pavla Ilića na subotnjoj utakmici protiv Mladosti iz Lučana. A u smiraj ovog ponedeljka, stiže i treći protest protiv sudija.

Ovog puta iz OFK Beograda, nedugo nakon što je završena utakmica protiv IMT-a u Staroj Pazovi (1:1), kojom je zatvoreno osmo kolo Mozzart Bet Superlige. U klubu sa Karaburme nezadovoljni su zbog odluke glavnog arbitra da u 78. minutu pokaže njihovom kapitenu Alekseju Vukičeviću direktan crveni karton zbog starta na sredini terena nad Žuninjom. Odluka se neko vreme proveravala u VAR sobi, gde je glavni bio Milan Mitić, a onda je stigla potvrda.

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Snimak ove situacije postavili su na svom instagram nalogu, uz vrlo oštar komentar upućen Fudbalskom savezu Srbije: Dokle će Srđan Jovanović da krade OFK Beograd? 

U momentu isključenja, Romantičari su vodili sa 1:0, ali će sa igračem manje primiti gol u 88. minutu za konačnih 1:1, nakon čega je Jovanović dao drugi žuti, automatski crveni karton Šarliju Keiti, tako da su oba tima okončala utakmicu sa po 10 igrača.

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OFK BeogradSrđan JovanovićMozzart Bet Superliga
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