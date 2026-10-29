Futogu opet dodeljen F4 Kupa Srbije u vaterpolu

Dugo se o tome gde će završiti pehar kupa u vaterpolu odlučivalo u Beogradu, četiri godine glavni grad Srbije bio je domaćin završnog turnira, ali je onda napravljen zaokret. Šabac je dobio dva domaćinstva, prethodne godine organizacija je pripala Futogu i sve je ponovljeno.

Futogu je opet dodeljen Fajnal-for Kupa Srbije u vaterpolu. Najbolja četiri kluba u zemlji će se 27. i 28. novembra boriti za prvi trofej u sezoni, saopštio je Vaterpolo savez Srbije.