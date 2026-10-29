Futogu opet dodeljen F4 Kupa Srbije u vaterpolu
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Vreme čitanja: 1min | čet. 29.10.26. | 16:15
Drugu godinu zaredom domaćinstvo na istom bazenu
Dugo se o tome gde će završiti pehar kupa u vaterpolu odlučivalo u Beogradu, četiri godine glavni grad Srbije bio je domaćin završnog turnira, ali je onda napravljen zaokret. Šabac je dobio dva domaćinstva, prethodne godine organizacija je pripala Futogu i sve je ponovljeno.
Futogu je opet dodeljen Fajnal-for Kupa Srbije u vaterpolu. Najbolja četiri kluba u zemlji će se 27. i 28. novembra boriti za prvi trofej u sezoni, saopštio je Vaterpolo savez Srbije.
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Prethodne godine, baš u to vreme, na finalnom turniru Šabac je pobedio filijalu Savu, dok je Novi Beograd izbacio Radnički, da bi u finalu bio bolji od Šapčana i kompletirao het-trik u Kupu Srbije. To je pošlo za rukom samo još Partizanu u srpskom vaterpolu. Imali su crno-beli niz od šest godina tokom kojih su podizali pehar, a potom i tri: prvo u Bečeju, zatim Nišu, pa ponovo u Bečeju.
Partizan je od osamostaljenja u najmasovnijem takmičenju pobednik bio u devet navrata, Crvena zvezda je četiri puta bila na najvišem stepeniku na podijumu, dok su Novi Beograd i Radnički na tom mestu bili tri puta. Pehar je uspeo da podigne samo još Šabac.