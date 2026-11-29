More crvene boje preplavilo je tribine u nedelju, a hiljade navijača sa obeležjima čuvenog broja 93 okupile su se kako bi još jednom pozdravile svog šampiona i oprostile se od žive legende motociklizma. U čast velikoj karijeri i svemu što je Španac postigao, ekipa Dukatija pripremila mu je posebno iznenađenje - motocikl ofarban u zlatnu boju, kao i specijalnu zlatnu kacigu, na kojoj je pisalo: "Istorija’" i poruka "ovo nije bilo kakvo poglavlje".

Upravo te reči možda i najbolje opisuju sve ono što je Markes postigao tokom svojih 13 godina u svetskom šampionatu. Deset titula, od kojih osam u kraljevskoj klasi, ukupno 106 pobeda, brojni rekordi, uzbudljive trke i trenuci koji će ljubiteljima motociklizma zauvek ostati urezani u sećanje. Ipak, mnogi će ga pamtiti i po nečemu što se ne može iskazati brojkama - po čoveku koji je pomerao granice mogućeg, koji se vraćao nakon najtežih padova, odbijao da odustane i, uprkos svemu, ponovo pronašao put do samog vrha.

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Voleli ga ili ne, sve ono što je Markes uradio tokom ovih godina zaslužuje ogromno poštovanje, bez obzira na navijačke podele. Mnogi su upravo zbog njega i zavoleli MotoGP, zbog njega godinama pratili trke i sa nestrpljenjem čekali svaki njegov izlazak na stazu. A, iako će uvek dolaziti neke nove generacije, novi šampioni i novi heroji, teško je zamisliti da će uticaj Marka Markesa na ovaj sport brzo izbledeti.