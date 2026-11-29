Vreme čitanja: 3min | ned. 29.11.26. | 15:32
Emotivan oproštaj legende
Ostaće ovo nedeljno popodne, 29. novembra 2026, krupnim slovima upisano u istoriju auto-moto sporta. Na stazi u Valensiji, čuveni Mark Markes odvozao je poslednju trku karijeri. Bio je to emotivan trenutak kako za samog Španca, tako i sve ljubitelje MotoGP šampionata.
Samo nedelju dana nakon što je u Portugalu obezbedio osmu titulu u kraljevskoj klasi, a desetu u karijeri, Markes je u Valensiji odvezao svoje poslednje krugove. Povreda ruke koja ga godinama prati, kao i problemi sa vidom, naterali su ga da dobro razmisli i konačno posluša svoje telo. To je dokaz da čak i najveći šampioni ponekad moraju da kažu: ‘’Dosta je bilo’’.
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More crvene boje preplavilo je tribine u nedelju, a hiljade navijača sa obeležjima čuvenog broja 93 okupile su se kako bi još jednom pozdravile svog šampiona i oprostile se od žive legende motociklizma. U čast velikoj karijeri i svemu što je Španac postigao, ekipa Dukatija pripremila mu je posebno iznenađenje - motocikl ofarban u zlatnu boju, kao i specijalnu zlatnu kacigu, na kojoj je pisalo: "Istorija’" i poruka "ovo nije bilo kakvo poglavlje".
Upravo te reči možda i najbolje opisuju sve ono što je Markes postigao tokom svojih 13 godina u svetskom šampionatu. Deset titula, od kojih osam u kraljevskoj klasi, ukupno 106 pobeda, brojni rekordi, uzbudljive trke i trenuci koji će ljubiteljima motociklizma zauvek ostati urezani u sećanje. Ipak, mnogi će ga pamtiti i po nečemu što se ne može iskazati brojkama - po čoveku koji je pomerao granice mogućeg, koji se vraćao nakon najtežih padova, odbijao da odustane i, uprkos svemu, ponovo pronašao put do samog vrha.
Voleli ga ili ne, sve ono što je Markes uradio tokom ovih godina zaslužuje ogromno poštovanje, bez obzira na navijačke podele. Mnogi su upravo zbog njega i zavoleli MotoGP, zbog njega godinama pratili trke i sa nestrpljenjem čekali svaki njegov izlazak na stazu. A, iako će uvek dolaziti neke nove generacije, novi šampioni i novi heroji, teško je zamisliti da će uticaj Marka Markesa na ovaj sport brzo izbledeti.
Markesov oproštaj koji je mnogima izmamio suze donekle je stavio u drugi plan samu trku za Veliku nagradu Valensije, koja je ujedno označila i kraj ere motocikala od 1000 kubika, s obzirom na to da od 2027. godine sledi prelazak na mašine od 850 kubika.
Svakako, Markes nije želeo da njegova poslednja trka bude samo svečani oproštaj, pa je već u prvoj krivini poveo i podigao publiku na noge. Međutim, to nije dugo potrajalo, jer je Raul Fernandes iz ekipe Trekhausa ubrzo preuzeo prvu poziciju, a zatim je desetostrukom šampionu tokom gotovo čitave trke za vratom disao vozač Aprilije Marko Beceki.
U završnici trke, međutim, delovalo je da bi Markes mogao ozbiljnije da ugrozi Fernandesovo vođstvo jer je iz kruga u krug smanjivao zaostatak, što je publici ponovo probudilo nadu da bi oproštaj mogao da bude u velikom stilu - pobedom. Ipak, Fernandes je uspeo da sačuva prednost i prvi prođe kroz cilj, dok je Markes svoju poslednju trku završio na drugom mestu. Na pobedničkom postolju im se pridružio vozač KTM-a, a od naredne sezone vozač Dukatija, Pedro Akosta.
O Markesovoj karijeri, uspesima i svemu što je dao ovom sportu moglo bi se pisati danima, ali je za kraj možda dovoljno reći ono što je bilo ispisano na tribinama staze Rikardo Tormo: "Hvala, Mark!".