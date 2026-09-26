Grbićeva imperija: Za zlato i olimpijsku vizu Srbin udara na starog znanca – Andreu Đanija

Grbić je ovog leta pokorio svet u Ligi nacija, a srebrni sa Olimpijskih igara u Parizu i bronzani sa Svetskog prvenstva na Filipinima napada drugo vezano najsjajnije evropsko odličje u gradu mode.

21.00: (3,05) Francuska - Poljska (1,35)

Udariće Grbić na starog znanca iz igračkih dana, Italijana Andreu Đanija, koji je već četiri godine na klupi Galskih petlova. Pre dve godine je Italijan sa Trikolorima osvojio olimpijsko zlato u Parizu. Podmladio je Đani selekciju, nije to ista ona koja je na dominantan način bila olimpijski šampion, ali navika da se ostane u vrhu je ostala.

Poljaci su na ovom šampionatu imali samo jedan poraz, i to u poslednjem meču grupne faze u Sofiji, kada su poraženi od Bugarske (2:3) u meču koji im nije mnogo značio. Leon i drugovi su u nokaut fazi sve dobili sa po 3:0, počevši od Letonije, Nemačke i u polufinalu lakše od očekivanog pala je i Slovenija.

17.00: (3,05) Finska – Slovenija (1,32)

I Galski petlovi su samo jednom izgubili na ovom prvenstvu, i to od Portugalije posle pet setova. Samo je set izgubljen u tri meča nokaut faze, i to u polufinalu protiv Finaca, uz ubedljive trijumfe protiv Rumuna u četvrtfinalu i Portugalaca u osmini finala.

Poljaci žele revanš za debakl u finalu Olimpijskih igara pre dve godine kada ih je domaćin počistio sa 3:0 u Parizu. Posle toga su dve supersile triput odmerile snage i svaki put je slavila Poljska. Pre manje od mesec dana na prijateljskom turniru, Grbićeva četa je slavila sa 3:1, a istim rezultatom je bila bolja i u ovogodišnjoj Ligi nacija.

Osim zlata, ulog je ulaznica za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

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EVROPSKO PRVENSTVO U ODBOJCI

Subota

FINALE

21.00: (3,05) Francuska - Poljska (1,35)

ZA 3. MESTO

17.00: (3,05) Finska – Slovenija (1,32)

***kvote su podložne promenama