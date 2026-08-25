Hamilton se izvinio zbog komentara u Zandvortu: To nije bila najbolja verzija mene

Hamilton je konačno imao čist put ispred sebe, ali se u tim trenucima oglasio preko radija: ‘’Odličan način da se potroši vreme, dobro urađen posao’’ i ‘’Da li me koristite kao zamorče?’’ bili su njegovi prvi komentari.

Posle trke, Hamilton je istakao kako su timske naredbe funkcionisale kod Mercedesa, pošto je Rasel propustio timskog kolegu Andreu Kimija Antonelija za drugo mesto, kao i to da ga je Lekler koštao prilike da napadne treće mesto.

Hamilton je morao da se zadovolji četvrtim mestom, a nakon trke se oglasio na društvenim mrežama, gde se zahvalio timu i preuzeo odgovornost za svoje komentare preko radija.

"Težak vikend, ali odlazimo sa značajnim poenima za tim uz znakove da se krećemo u pravom smeru. Veoma sam ponosan na sve u fabrici koji nastavljaju da donose unapređenja, nalaze performanse i guraju nas napred. Hvala timu na stazi. Trud i posvećenost nikada ne prođu neprimećeni. Još uvek ima posla pred nama, ali nastavićemo da istražujemo, učimo i napredujemo zajedno.

Poslušao sam neke svoje komentare sa radija. U žaru borbe frustracije mogu da se jave, naročito kada vam je stalo koliko je meni. Ali, to nije bila najbolja verzija mene. Preuzimam odgovornost za to, i biću bolji. Ta strast dolazi iz vere u ovaj tim, ljude u njemu i onoga što gradimo zajedno. Put je jasan, vera je tu i i dalje se borimo", napisao je Hamilton ispod objave na Instagramu.

Zadržavanje iza timskog kolege verovatno je Hamiltona koštale prave borbe za pobedničko postolje, a šef Ferarija Fred Vaser je posle trke iskreno rekao da nisu želeli da mu govore plan kako rivali ne bi znali.

‘’Nismo želeli da mu u ovoj fazi kažemo strategiju, jer nismo želeli da je otkrijemo konkurentima. Želeli smo da ostane na stazi do kraja trke i mislim da bi to bila ispravna odluka. Šarl je trebalo da ode u boks. Produžili smo još jedan krug i došlo je do zabune’’, kazao je Vaser.

Posle Nakon trke u Holandiji, Hamilton je izjednačen sa Raselom u generalnom plasmanu sa 183 poena, ali vozaču Mercedesa pripada drugo mesto zbog većeg broja pobeda (dve prema jednoj). Lider šampionata je i dalje Antoneli u drugom bolidu Mercedesa, koji ima 242 poena.

Naredna trka Formule 1 na programu je od 4. do 6. septembra u Monci.

PIŠE: Maja Nakaradić