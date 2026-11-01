Hamiltonu prva pol-pozicija posle više od tri godine

Glavni fokus će u trci svakako biti na vozaču Mercedesa, koji ima priliku da postane šampion ukoliko bude barem na devetom mestu, bez obzira na rezultat njegovih rivala, Hamiltona i Rasela .

Četvrto vreme u kvalifikacijama imao je vozač Red Bula Maks Verstapen , ali će posle kazne zbog incidenta tokom treninga trku započeti sa petog mesta, odmah iza lidera u generalnom plasmanu, Andree Kimija Antonelija .

Posle prvih pokušaja u borbi za pol-poziciju Lekler je bio taj koji je predvodio Verstapena za samo 45 hiljaditinki, dok su Hamilton i Rasel čekali drugi pokušaj da poprave svoja prethodno postavljena vremena.

Britanac u Mercedesu je to uspešno odradio i izbio na prvo mesto, da bi ga zatim za samo devet hiljaditinki nadmašio sunarodnik u Ferariju. Sa druge strane garaže italijanske ekipe, Lekler nije uspeo da napreduje, ali je osigurao start sa treće pozicije. Tome je izvesno doprineo i prilično sporiji krug Antonelija koji je bio tek peti, ali i greška Verstapena u poslednjim krivinama kada je bio na putu da napadne čak i prvo mesto.

Prvih deset kompletirali su još uvek aktuelni šampion Lando Noris u Meklarenu, Isak Hađar u drugom bolidu Red Bula, dvojac Rejsing Bulsa Lijam Loson i Arvid Lindblad, kao i Pjer Gasli u Alpinu. Ipak, i Loson će se, kao Verstapen, pomeriti za jedno mesto pred početak nedeljne trke.

U drugom delu kvalifikacija podbacio je vozač Meklarena Oskar Pjastri, pošto je bio preko devet desetinki sporiji od tada prvoplasiranog, svog timskog kolege Norisa, a za prolazak dalje trebalo mu je vreme brže za nešto manje od četiri desetinke. Australijanac će započeti trku sa 13. mesta, iza vozača Audija Nika Hulkenberga i Franka Kolapinta u Alpinu, dok će se iza njih naći još i Gabrijel Bortoleto u drugom Audiju, Oliver Berman u Hasu i vozač Vilijamsa Karlos Sains.

Prvi deo kvalifikacija bio je prekinut posle samo nekoliko minuta, pošto je zbog tehničkog problema na bolidu Aston Martina Fernando Alonso bio primoran da stane na stazi. Posle kraćeg prekida sesija je bila nastavljena, ali do kraja nije bilo većih iznenađenja. Za nedeljnu trku vozač Vilijamsa Aleks Albon zauzeće 16. mesto, ispred Alonsa, Rja Hirakave koji menja Estebana Okona u Hasu, Lensa Strola u drugom Aston Martinu, a na samom začelju biće dvojac Kadilaka, Serhio Peres i Valteri Botas.

Trka je na programu u nedelju od 21 čas.

Najbržih deset pred Veliku nagradu Meksiko Sitija:

1. Luis Hamilton (Ferari)

2. Džordž Rasel (Mercedes)

3. Šarl Lekler (Ferari)

4. Maks Verstapen (Red Bul, plus jedno mesto kazne)

5. Andrea Kimi Antoneli (Mercedes)

6. Lando Noris (Meklaren)

7. Isak Hađar (Red Bul)

8. Lijam Loson (Rejsing Buls, plus jedno mesto kazne)

9. Arvid Lindblad (Rejsing Buls)

10. Pjer Gasli (Alpin)

PIŠE: Maja Nakaradić