Hendikep za Partizan: Teža povreda Ivana Mićića
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Vreme čitanja: 1min | sub. 10.10.26. | 22:08
Kapiten crno-belih rukometaša polomio prst leve ruke i čeka ga pauza od bar mesec i po
Loše vesti za Partizan. Levi bekovi Simo Šijan, Miloš Kos i Vladislav Kuleš su imali povrede na početku sezone, a duža pauza čeka i kapitena Ivana Mićića.
Na meču sa Lavovima kapiten crno-belih rukometaša je polomio prste leve ruke.
„Pred Ivanom Mićićem, pivotmenom crno-belih, je duža pauza zbog preloma prsta leve ruke koji je doživeo na utakmici protiv Lavova. Zbog gipsa koji će nositi tri nedelje, kao i celokupnog procesa oporavka, kapiten će propustiti preostale mečeve u grupnoj fazi Lige šampiona i predstojeće utakmice u domaćem prvenstvu. Mićko, vrati nam se brzo“, saopštili su u srpskom šampionu.
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Dolaskom robusnog Austrijanca Tobijasa Vagnera iz Limoža, Mićić je izgubio status startera ove sezone kod Raula Gonzalesa, a posle povrede i sigurno bar mesec i po pauze, veću minutažu dobiće mladi Petar Ivanić.
Partizan već u sredu igra sa Vespremom u četvrtom kolu Lige šampiona. Posle pet kola ARKUS lige jedini je tim sa maksimalnom učinkom, a osvojio je već dva trofeja ove sezone, Superkup u Bori i Svesrpski kup u Banjaluci.
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