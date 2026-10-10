Hendikep za Partizan: Teža povreda Ivana Mićića

Loše vesti za Partizan. Levi bekovi Simo Šijan, Miloš Kos i Vladislav Kuleš su imali povrede na početku sezone, a duža pauza čeka i kapitena Ivana Mićića.

Na meču sa Lavovima kapiten crno-belih rukometaša je polomio prste leve ruke.

„Pred Ivanom Mićićem, pivotmenom crno-belih, je duža pauza zbog preloma prsta leve ruke koji je doživeo na utakmici protiv Lavova. Zbog gipsa koji će nositi tri nedelje, kao i celokupnog procesa oporavka, kapiten će propustiti preostale mečeve u grupnoj fazi Lige šampiona i predstojeće utakmice u domaćem prvenstvu. Mićko, vrati nam se brzo“, saopštili su u srpskom šampionu.