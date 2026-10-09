Hrvatski centar nosio Partizan, pobeda ispuštena... Šapčani i Dubrovčani krenuli silovito

Sedmostri evropski prvak kontrolisao je utakmicu u prvom poluvremenu, imao je igru preko centara. Snalazili su se u različitim situacijama Goran Grgurević i Vuk Čonkić...

Pokretačka snaga u nastavku bio je trostruki strelac Miljan Đokanović, no u jednom trenutku Partizan je stao. Dogodilo se u završnici treće deonice, kola su krenula nizbrdo. Pljuštala su isključenja, Apolon se bolje snašao, a umnogome mu je da ostvari pobedu doprineo Nikola Bogdanović.

Srpski vaterpolista spakovao je dva gola u ključnim trenucima, a trijumf je overio Hristos Laskaridis na ulasku u poslednji minut.

Partizan je posle dva kola na polovičnom učinku, dok je Šabac u Evrokupu krenuo silovito. Dobio je domaćinstvo u kvalifikacijama i deklasirao je Vajt Šarkse iz Hanovera - 20:4.

Nemački klub u prvom poluvremenu nije postigao nijedan gol, prvi put na semaforu upisao se posle 19 minuta?! Šapčani su na svom bazenu igrali viktorije, a veoma dobre partije nastavio je da pruža Filip Novaković. Postigao je pet golova i bio najefikasniji akter susreta. Sa tri ga je pratio Novak Lazić.

Šapčani su završili utakmicu sa momcima koji su budućnost srpskog vaterpola, neki su iz njihovog pogona. Još kako se na njih oslanja Nemanja Ličanin. Sutra će igrati ptotiv Enke, a tursku ekipu je večeras deklasirao dubrovački Jug - 25:13.

Hrvataki gigant je možda i prvi favorit u Evrokupu, tokom leta se pojačao mađarski igračima - pristigli su Erik Molnar, Gergelji Burijan i David Tatraj. Poslednji u nizu je Enku počastio sa pet golova, jedan manje bio je delo hrvatskog univerzalca Marka Žuvele.

RASPORED SRPSKIH KLUBOVA U KVALIFIKACIJAMA ZA EVROKUP

TURNIR U ATINI

Četvrtak

Apolon – Duizburg 16:9

Partizan – Sintez Kazanj 14:13

Petak

Savona – Duizburg 11:5

Apolon – Partizan 15:13

Subota

9.00: Savona – Sintez Kazanj

11.00: Partizan – Duizburg

18.00: Sintez Kazanj – Duizburg

20.00: Apolon – Savona

Nedelja

8.30: Savona – Partizan

10.30: Apolon – Sintez Kazanj

TURNIR U ŠAPCU

Petak

Šabac – Vajt Šarks Hanover 20:4

Jug – Enka 25:13

Subota

18.30: Šabac – Enka

20.30: Vajt Šarks Hanover – Jug

Nedelja

10.00: Šabac – Jug

12.00: Enka – Vajt Šarks Hanover