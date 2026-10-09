Hrvatski centar nosio Partizan, pobeda ispuštena... Šapčani i Dubrovčani krenuli silovito
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 21:58
Apolon okrenuo crno-bele u Atini
Novi Beograd bio je Goranu Grgureviću loša epizoda, ali bi Partizan mogao da bude - i te kako dobra. Hrvatski centar usidrio se na Banjici tokom leta, prešao je nekoliko kilometara i na prvu je očigledno koliko znači mladom timu Stefana Ćirića.
Izuzetno bitan faktor bio je u pobedi crno-belih nad Sintezom iz Kazanja na startu kvalifikacija za Evrokup, nosio ih je i u drugom duelu, međutim, pobeda je izostala. Partizan ju je ispustio protiv Apolona - 15:13.
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Sedmostri evropski prvak kontrolisao je utakmicu u prvom poluvremenu, imao je igru preko centara. Snalazili su se u različitim situacijama Goran Grgurević i Vuk Čonkić...
Pokretačka snaga u nastavku bio je trostruki strelac Miljan Đokanović, no u jednom trenutku Partizan je stao. Dogodilo se u završnici treće deonice, kola su krenula nizbrdo. Pljuštala su isključenja, Apolon se bolje snašao, a umnogome mu je da ostvari pobedu doprineo Nikola Bogdanović.
Srpski vaterpolista spakovao je dva gola u ključnim trenucima, a trijumf je overio Hristos Laskaridis na ulasku u poslednji minut.
Partizan je posle dva kola na polovičnom učinku, dok je Šabac u Evrokupu krenuo silovito. Dobio je domaćinstvo u kvalifikacijama i deklasirao je Vajt Šarkse iz Hanovera - 20:4.
Nemački klub u prvom poluvremenu nije postigao nijedan gol, prvi put na semaforu upisao se posle 19 minuta?! Šapčani su na svom bazenu igrali viktorije, a veoma dobre partije nastavio je da pruža Filip Novaković. Postigao je pet golova i bio najefikasniji akter susreta. Sa tri ga je pratio Novak Lazić.
Šapčani su završili utakmicu sa momcima koji su budućnost srpskog vaterpola, neki su iz njihovog pogona. Još kako se na njih oslanja Nemanja Ličanin. Sutra će igrati ptotiv Enke, a tursku ekipu je večeras deklasirao dubrovački Jug - 25:13.
Hrvataki gigant je možda i prvi favorit u Evrokupu, tokom leta se pojačao mađarski igračima - pristigli su Erik Molnar, Gergelji Burijan i David Tatraj. Poslednji u nizu je Enku počastio sa pet golova, jedan manje bio je delo hrvatskog univerzalca Marka Žuvele.
RASPORED SRPSKIH KLUBOVA U KVALIFIKACIJAMA ZA EVROKUP
TURNIR U ATINI
Četvrtak
Apolon – Duizburg 16:9
Partizan – Sintez Kazanj 14:13
Petak
Savona – Duizburg 11:5
Apolon – Partizan 15:13
Subota
9.00: Savona – Sintez Kazanj
11.00: Partizan – Duizburg
18.00: Sintez Kazanj – Duizburg
20.00: Apolon – Savona
Nedelja
8.30: Savona – Partizan
10.30: Apolon – Sintez Kazanj
TURNIR U ŠAPCU
Petak
Šabac – Vajt Šarks Hanover 20:4
Jug – Enka 25:13
Subota
18.30: Šabac – Enka
20.30: Vajt Šarks Hanover – Jug
Nedelja
10.00: Šabac – Jug
12.00: Enka – Vajt Šarks Hanover