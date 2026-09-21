Ili pukovnici ili pokojnici

Vreme čitanja: 4min | pon. 21.09.26. | 07:53
Odbojkaši Srbije će večeras u osmini finala (21.00) ili prekinuti niz od sedam uzastopnih poraza od Slovenije u takmičarskim mečevima ili ostvariti najlošiji plasman u istoriji nastupa naše muške seniorske reprezentacije na evropskim prvenstvima
Simbolika broja sedam izuzetno je važna u najavi večerašnjeg duela odbojkaša Srbije sa Slovenijom u osmini finala Evropskog prvenstva.
Baš toliko uzastopnih poraza imamo u takmičarskim međusobnim duelima sa Zmajčekima! Dalje, sedmo mesto najlošiji je dosadašnji plasman Srbije na kontinentalnim smotrama, a izgubimo li danas, nadmašićemo, u negativnom smislu, sva učešća naše reprezentacije, kako god se zvala, ikada na šampionatima Evrope (završili bismo na 13. mestu). Najzad, ključno pitanje glasi: može li iko da pogodi koja će biti startna sedmorka Orlova u najbitnijoj utakmici na turniru, budući da je selektor George Krecu toliko kombinovao sa sastavom u grupnoj fazi, da je zbunio kompletnu odbojkašku javnost?
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Ostaje nam da verujemo u zakon velikih brojeva i da se uzdamo u veštinu tempiranja forme rumunskog stručnjaka, jer na ovakvim takmičenjima niko ne pamti šta se dešavalo u preliminarnom delu, suštinski pravo nadmetanje počinje u eliminacionom. Srbija je očajno odigrala grupu u Tampereu. Nakon startnog trijumfa nad Estonijom (3:1), doživeli smo dva ubedljiva poraza bez osvojenog seta (Finska i Belgija) i dobili mečeve protiv Holandije i Danske, ni sami ne znamo kojim čudom. Oba preokretom od 0:2 do 3:2, spasavajući meč-lopte i na krilima vanserijskih partija naših korektora (Dražen Luburić 38, odnosno Veljko Mašulović 34 poena). Konjska dlaka delila nas je možda čak i od eliminacije još u grupnoj fazi.
Srbija je prvi put u istoriji izgubila više od jednog meča u grupi na EP (ukupno dva poraza smo imali u grupnoj fazi na poslednja četiri učešća na kontinentalnim šampionatima). Ali, sve to može da se izbriše kao gumicom, jednim podvigom, jednom blistavom partijom. Ova generacija je pokazala da je za tako nešto sposobna (trijumf nad Brazilom, na primer, na prošlogodišnjem Svetskom prvenstvu ili nad aktuelnim svetskim vicešampionom Bugarskom ove sezone u Ligi nacija). Na kraju krajeva, kada je ostvaren najveći uspeh u istoriji odbojkaškog sporta na ovim prostorima, tadašnji Plavi su do olimpijskog zlata u Sidneju stigli tako što su turnir počeli uzastopnim porazima od Rusije i Italije.
Na neki način, bili smo u prilici da biramo put kroz nokaut fazu. Da smo dobili Belgiju u poslednjem meču u grupi, imali bismo lakšeg protivnika u osmini finala (Grčku), ali najtežeg mogućeg (Italiju) u potencijalnom četvrtfinalu. Ovako, vrlo je realno da se opet sastanemo sa Belgijancima (ili sa Češkom), prođemo li večeras Slovence, koji su izraziti favoriti kao osvajači medalje na poslednja tri evropska prvenstva, takođe i bronze u ovogodišnjoj Ligi nacija. Pet od tih sedam vezanih poraza smo upravo i doživeli kroz Ligu nacija, poslednji u julu ove godine u Beogradskoj areni – 0:3, što je i rezultat prethodnog okršaja ovih reprezentacija na nekom velikom takmičenju, na Olimpijskim igrama u Parizu. Sparingovali smo sa Slovencima i tokom avgusta i odlično se poznajemo, a najbolje ih poznaje Krecu, koji ih je trenirao baš pre nego je preuzeo Srbiju.
Jedna trivija vezana je za večerašnju utakmicu. Naime, Slovenci su nakon teže povrede kapitena Tinea Urnauta na jednom od mečeva u grupi, iskoristili pravo da posegnu za „medicinskim džokerom“ i u pomoć su pozvali 34-godišnjeg Klemena Čebulja, koji se od reprezentacije oprostio nakon Olimpijskih igara u Parizu. On je u petak stigao direktno u Torino i večeras će se naći u sastavu, a konačnu dozvolu za dolazak dao je njegov trener u klubu, u poljskom Aseku – George Krecu, selektor Srbije!
Srbija je nedopustivo mnogo oscilirala u dosadašnjem toku turnira, čak i tokom svakog meča zasebno. Bili smo dosta loši na servisu, ali ni približno koliko na prijemu. Po efikasnosti prijema, u procentima gledano, od svih učesnika ovog EP, njih 24, lošiji su samo Belgijanci, a u procentima savršenog prijema mi i Belgijanci delimo poslednje mesto. Ako gledamo pojedinačno, naš večerašnji rival Jani Kovačič najbolji je primač turnira, dok je naš najbolje plasirani igrač na toj listi Lazar Marinović – pozicioniran tek ispod 30. mesta. Krecu tu, uz Marinovića, ima još trojicu aduta - Kujundžić je postepeno podizao napadačku formu i bio važan faktor u preokretima protiv Holandije i Danske; Ivović je najiskusniji, ali je češće korišćen kao injekcija sa klupe ako zatreba; dok je Pavla Perića selektor nekako zaboravio posle prvog kola, a u meču sa Belgijancima ubacio na poziciju korektora - ko zna, možda smo zaista birali rivala u osmini finala... Tu će, na prijemu, možda i ključan biti učinak libera, a naši protivnici su na prethodnim mečevima, ne bez razloga, najčešće Stefana Negića targetirali kao najslabiju kariku.
Zvanično objašnjenje bilo je da su i zdravstveni razlozi nalagali raspodelu snaga u grupnoj fazi, pa, pod pretpostavkom da su svi fit za meč odluke u Torinu nema dileme da će prvi izbor na korektoru biti Dražen Luburić, koji je zapravo najubojitiji napadač dosadašnjeg toka takmičenja sa 6,15 poena po setu. Vrlo izvesno u dijagonali sa kapitenom Nikolom Jovovićem. Ni u bloku nismo bili loši, čak smo pri vrhu po osvojenim poenima, pa se tu uzdamo u tandem dva Aleksandra, Nedeljković – Stefanović.
Inače, poznata su već sva tri preostala četvrtfinalna para. U gornjoj polovini ’kostura’ igraće Italija - Finska i Francuska - Rumunija, a u našoj Poljska - Nemačka. Ostalo je da danas o četvrtfinalisti od 16 časova odluče Belgijanci i Česi, dok Srbija i Slovenija zatvaraju prvu eliminacionu rundu, večeras od 21 sat (RTS 2, TV Arena premium 1).
OSMINA FINALA EP ZA ODBOJKAŠE
Italija – Danska 3:0
Finska – Grčka 3:2
Francuska – Portugal 3:0
Ukrajina – Rumunija 0:3
16.00 Belgija (1.32) - Češka (3.05)
21.00 Slovenija (1.25) - Srbija (3.90)
Poljska – Letonija 3:0
Nemačka – Bugarska 3:2