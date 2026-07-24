Istorijska etapa Pogačara: Peta titula Tur d' Fransa na vidiku

Ne može da se kaže da je i definitivno sve rešeno na ovogodišnjem Tur d' Fransu, ali kako stvari stoje, Tadej Pogačar će gotovo sigurno osvojiti i petu titulu na najprestižnijem biciklističkom takmičenju. Slovenac je nastavio sa dominacijom i trijumfovao u 19. etapi na spektakularan način.

Kada se došlo do legendarnog uspona ka Alp d'Uezu, tada je slovenačka sila pokazala zašto je to što jeste. Od početka uspona na Alp d'Uez pa do samog vrha, bilo mu je potrebno 35 minuta i 27 sekundi da pređe ceo taj deo, što je stvarno neverovatno. To je ujedno i najbolji rezultat na usponu na Alp D'Uez u istoriji, tačnije u poslednje 74 godine od kada se tuda vozi.