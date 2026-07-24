Istorijska etapa Pogačara: Peta titula Tur d' Fransa na vidiku
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Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 19:00
Dominacija slovenca, ostala je još samo 'kraljevska etapa'
Ne može da se kaže da je i definitivno sve rešeno na ovogodišnjem Tur d' Fransu, ali kako stvari stoje, Tadej Pogačar će gotovo sigurno osvojiti i petu titulu na najprestižnijem biciklističkom takmičenju. Slovenac je nastavio sa dominacijom i trijumfovao u 19. etapi na spektakularan način.
Kada se došlo do legendarnog uspona ka Alp d'Uezu, tada je slovenačka sila pokazala zašto je to što jeste. Od početka uspona na Alp d'Uez pa do samog vrha, bilo mu je potrebno 35 minuta i 27 sekundi da pređe ceo taj deo, što je stvarno neverovatno. To je ujedno i najbolji rezultat na usponu na Alp D'Uez u istoriji, tačnije u poslednje 74 godine od kada se tuda vozi.
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Pobednik prošle etape Ričard Karapaz bio je ispred, kao i Leni Martinez i Sep Kus, ali ih je stigao i prestigao Tadej Pogačar. Jurio ih je i lovio i na kraju susitgao i zaobišao neverovatnim vremenom, baš na samom kraju pomenutog uspona. Sjajnom vožnjom je došao do pete etapne pobede i tako je povećao razliku u generalnom plasmanu, koja deluje da je nedostižna.
Slovenački biciklista je povećao razliku u odnosu na Remka Evenepula za dva i po minuta i sada pred poslednju etapu ima ukupni višak od sedam minuta i dve sekunde. Ako ništa ne krene po zlu i odradi poslednju etapu kako treba, biće to njegova peta titula na Tur d' Fransu.
Poslednja takmičarska etapa vozi se u subotu. Jeste ta 'kraljevska etapa' najteža jer će morati da se opet popnu na Alp d'Uez, samo ovog puta sa suprotne strane.