Istorijska pobeda Dubočice u Evropi, ali biće teško do naredne runde EHF kupa
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Vreme čitanja: 1min | sub. 12.09.26. | 21:50
Leskovački rukometaši savladali austrijski Alpla Hard sa 34:33 u prvom meču prvog kola najslabijeg međunarodnog rukometnog takmičenja
Posle 70 godina postojanja rukometaši Dubočice dočekali su da igraju u Evropi. Na premijeri minimalna pobeda protiv austrijskog Alpla Harda sa 34:33 pred svojim navijačima u prvom meču prvog kola EHF kupa, ali naredne nedelje čeka težak posao za tim Saše Pejčića.
Vodili su gosti u prvom poluvremenu sa +4, imali prednost veći deo meča, ali u nastavku su Leskovčani uspeli da slave i zadrže šanse za narednu rundu. Blistao je najbolji igrač Dubočice, srednji bek Vanja Nikolić sa osam golova, Lazar Pavlović je dao šest, dok je kapiten Andrija Atanasković zatresao pet puta mrežu Austrijanaca, koliko i Goran Ristović i Aleksandar Pavlović.
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Golmani nisu imali svoje veče, upisali su samo četiri intervencije - tri Filipa Pavkovića, a jednu Stefana Arđelana.
Kod gostiju osam golova Ante Tokića, a po šest Nika Sagera i Matijasa Hilda.
Podsetimo, Vojvodina i pančevački Dinamo propustili su prvo kolo EHF kupa, a premijeru u ovom takmičenju imaće narednog meseca.