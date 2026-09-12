Istorijska pobeda Dubočice u Evropi, ali biće teško do naredne runde EHF kupa

Posle 70 godina postojanja rukometaši Dubočice dočekali su da igraju u Evropi. Na premijeri minimalna pobeda protiv austrijskog Alpla Harda sa 34:33 pred svojim navijačima u prvom meču prvog kola EHF kupa, ali naredne nedelje čeka težak posao za tim Saše Pejčića.

Vodili su gosti u prvom poluvremenu sa +4, imali prednost veći deo meča, ali u nastavku su Leskovčani uspeli da slave i zadrže šanse za narednu rundu. Blistao je najbolji igrač Dubočice, srednji bek Vanja Nikolić sa osam golova, Lazar Pavlović je dao šest, dok je kapiten Andrija Atanasković zatresao pet puta mrežu Austrijanaca, koliko i Goran Ristović i Aleksandar Pavlović.