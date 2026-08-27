Italija i Nemačka odigrali najduži set u istoriji odbojke: Prvi deo završen posle 130 poena
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 10:12
Nemci iskoristili 15. set loptu i poveli nestvarnim rezultatom 66:64
Pravu poslasticu dobila je publika koja je došla da isprati pripreme svoje reprezentacije za Evropsko prvenstvo. Italija je kao domaćin FIPAV turnira ugostila Nemačku, a već prvi set bio je dovoljan da ovaj meč uđe u istoriju odbojke.
Pobedu su na kraju odneli Italijani pred više od 4.400 navijača, ali je konačan rezultat ostao u drugom planu. Teško da je iko mogao da očekuje da će prvi set jedne pripremne utakmice trajati nestvarnih 89 minuta.
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Da, 89 minuta. Koliko neretko traje čitav odbojkaški meč, ovoga puta bilo je potrebno samo za jedan set.
Italija i Nemačka odigrale su čak 130 poena, a tokom maratonskog seta dve reprezentacije zajedno su spasile 43 set lopte. Nemci su na kraju iskoristili svoju 15. priliku i posle gotovo sat i po vremena slavili rezultatom 66:64.
Posebno neverovatno zvuči podatak da je Italija u jednom trenutku imala čak 11 uzastopnih set lopti, ali nijednu nije uspela da pretvori u vođstvo. Nemačka je ukupno spasila čak 28 prilika domaćina za osvajanje seta, pre nego što je Tobijas Brand prelomio u korist gostiju.
Ispostavilo se da je to bila samo najava velike borbe. Pobednik je odlučen tek posle pet setova i više od tri i po sata odbojke, a Italijani su na kraju slavili sa 3:2 (64:66, 25:22, 23:25, 25:22, 15:12).
Prethodni rekord u zvaničnim reprezentativnim utakmicama držali su Argentina i Poljska, koje su krajem juna ove godine odigrale set od 62 minuta. Argentina ga je dobila rezultatom 50:48, ali je njihov rekord potrajao manje od dva meseca.