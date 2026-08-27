Italija i Nemačka odigrali najduži set u istoriji odbojke: Prvi deo završen posle 130 poena

Italija i Nemačka odigrale su čak 130 poena, a tokom maratonskog seta dve reprezentacije zajedno su spasile 43 set lopte. Nemci su na kraju iskoristili svoju 15. priliku i posle gotovo sat i po vremena slavili rezultatom 66:64.

Da, 89 minuta. Koliko neretko traje čitav odbojkaški meč, ovoga puta bilo je potrebno samo za jedan set.

Posebno neverovatno zvuči podatak da je Italija u jednom trenutku imala čak 11 uzastopnih set lopti, ali nijednu nije uspela da pretvori u vođstvo. Nemačka je ukupno spasila čak 28 prilika domaćina za osvajanje seta, pre nego što je Tobijas Brand prelomio u korist gostiju.

Ispostavilo se da je to bila samo najava velike borbe. Pobednik je odlučen tek posle pet setova i više od tri i po sata odbojke, a Italijani su na kraju slavili sa 3:2 (64:66, 25:22, 23:25, 25:22, 15:12).

Prethodni rekord u zvaničnim reprezentativnim utakmicama držali su Argentina i Poljska, koje su krajem juna ove godine odigrale set od 62 minuta. Argentina ga je dobila rezultatom 50:48, ali je njihov rekord potrajao manje od dva meseca.