Ivana Španović daleko od medalje

Ivana Španović je Evropsko prvenstvo završila na osmom mestu, a najbolji skok joj je bio 14,06 metara još iz druge serije. Srpska atletičarka je kao osma ušla u završnicu takmičenja, dobila priliku za još tri skoka, da popravi plasman, ali – nije uspela.

U prvoj seriji Ivana je prestupila, u trećoj je skočila 13,95, dok je u četvrtom Španovićeva došla do 14,04. Prestupila je srpska takmičarka u petoj seriji, dok je poslednji pokušaj završila skokom od 13,55 metara.

Najbolji skok Ivane Španović ove sezone je 14,41 i taj rezultat bi joj danas doneo bronzanu medalju.

Ipak, celokupan nastup ostao je u senci nesvakidašnjeg i ozbiljnog peha koji je zadesio srpski tim neposredno pred početak borbe za medalje. Autobus u kojem su se nalazili Ivana i njen trener Goran Obradović naišao je na dva saobraćajna udesa na putu ka stadionu, zbog čega je njihov dolazak bio ozbiljno doveden u pitanje.

Kako bi uopšte bila spremna za nastup čim zakorači na borilište, srpska atletičarka je bila prinuđena da se zagreva u samom autobusu. Ovako neobične i stresne okolnosti, uz izostanak adekvatne pripreme pred sam početak finala, izvesno su uticale na to da naša takmičarka ne ostvari svoj pun potencijal i zabeleži nešto slabiji rezultat u Birmingemu.

Zlatnu medalju osvojila je Italijanka Darija Derkač skokom od 14,60 metara, srebro je pripalo Belgijanki Saliji Gise sa 14,46, dok je bronzano odličje oko vrata bugarske atletičarke Aleksandre Načeve, koja je napravila pet prestupa iz šest pokušaja, ali je u drugoj seriji skočila 14,40, što je bilo dovoljno da se kući vrati s medaljom.