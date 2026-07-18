Iver i klada: Da li će Orlići da nadmaše očeve?

Skoro pola naše reprezentacije ima rukometne gene - očevi su im bili profesionalci u ovom sportu. Kao mali su odrasli uz rukometnu loptu, “inficirani” pravougaonikom 40 puta 20 metara. I prethodne generacije srpskih reprezentativaca imale su slavne očeve. Možda najbolji primer su Zoran i Petar Đorđić , koji su i zajedno igrali u dresu nemačkog Veclara.

Znate za ono da “iver ne pada daleko od klade”. Ta fraza najbolje može da se primeni na mlade srpske rukometaše, rođene 2008. godine i mlađe, koje od 29. jula do 9. avgusta u Beogradu čeka nadmetanje na kadetskom Evropskom prvenstvu. Svetla pozornice biće uperena u naše klince koje s klupe predvodi nekadašnji trener Partizana Aleksandar Brković . Sanja se medalja, ali će put do nje da bude trnovit.

Skoro polovina kadetske reprezentacije Srbije su sinovi zasad poznatijih očeva, ali imaju priliku da na početku karijere uzmu “pet minuta slave” na šampionatu Evrope u našem glavnom gradu, u dvoranama Šumice, Banjica i Pioniru. Počnimo od najpoznatijeg oca, Rastka Stojkovića, člana generacije koja je donela poslednju radost A reprezentaciji Srbije na velikim takmičenjima, evropsko srebro u Beogradu 2012. godine. Da iver baš ne pada daleko od klade, pobrinuo se njegov sin Aleksandar koji igra na istoj poziciji, pivotmen. Član je beogradskih Lavova, tima Zorana Todića koji je prošle sezone premijerno izborio plasman u elitni srpski rang, ARKUS ligu.

Rastko, trenutno predsednik Rukometnog saveza Beograda, bio je pravi rukometni globtroter, igrao je rukomet i u petoj deceniji. Afirmisao se u Crvenoj zvezdi, bio član čuvene generacije crveno-belih koja je oborila na Banjici tadašnjeg branioca evropske krune, slovenačko Celje. Igrao je i za Partizana, banjalučki Borac, PKB, Fulingen, Nordhorn, najveći trag je ostavio u poljskom Kjelceu gde je proveo četiri godine. U smiraj karijere je branio i boje Al Rajana, Meškov Bresta, Makabi Rišona, Vojvodine, Rekreativa, Hercegovca iz Gajdobre, a sa Pfadi Vinterturom je osvojio titulu šampiona Švajcarske 2021. godine. I sada za svoju dušu igra za Licej, novoformirani beogradski klub. Na levom beku Orlića u Beogradu gledaćemo Filipa Blečića, sina Damjana Blečića, nekadašnjeg rukometaša Crvene zvezde, koji je takođe imao bogatu karijeru. Igrao je “svuda” – od tima iz Ljutice Bogdana, zatim ljutog rivala Partizana, francuskog Pontoa, nemačkog Gepingena i Libekea, španske Teke Kantabrije, danskog Silkeborga i Viborga, makedonskog Metalurga iz Skoplja, katarske Al Džazire i Al Šamala, Kreteja, rumunske Odorheje, da bi rođeni Beograđanin završio karijeru tamo gde je i počeo – u Crvenoj zvezdi. Nedelja, 21.00: (2,40) Španija (3,05) Argentina (3,50) Sin Filip, rođen u Španiji, prošao je školu čuvenog srpskog stručnjaka za mlađe kategorije Saše Kandića u Voždovcu, a prošlog leta se otisnuo kao još maloletan u pečalbu, u Slovan iz Ljubljane. Igrao je za mlađe kategorije slovenačkog vicešampiona prošle sezone, a tek treba da se izbori za mesto pod suncem kod trenera Slovana i selektora četvrtoplasirane selekcije sa Olimpijskih igara u Parizu, Uroša Zormana. I Filip igra na očevoj poziciji, levog beka.