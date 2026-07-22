Izašle kvote za beogradski UFC: Svi „naši“ su favoriti, ali protivnici nisu žrtvena jagnjad

U poslednjem meču je ugasio svetla Džefu Nilu i prvi put ušao u top 15 polusrednje kategorije. Njegov protivnik je takođe u pobedničkoj seriji, vezao je tri trijumfa i u prethodnoj borbi pobedio Kevina Holanda. „D-Rod“ je vrlo iskusan, šalje visok volumen udaraca i nokautiran je samo jednom u karijeri. Kvota na Amerikanca je prilično logična za borca koji se nije borio više od godinu dana. Takođe, Rodrigez u svakoj borbi prima dosta udaraca, a znamo da Mediću zna samo jedan udarac da bude dovoljan.

(1.45) UROŠ MEDIĆ – DANIJEL RODRIGEZ (2.60)

Aleksandar Rakić (1.50) se seli u tešku kategoriju, nakon karijere provedene u diviziji do 93 kilograma. Tamo će ga dočekati Marčin Tibura (2.45), veteran sa 24 UFC borbe, koji se nalazi na 12. mestu rang-liste kraljevske klase. Rakić ulazi kao solidan favorit, ali će imati posla protiv Poljaka, koji bi mogao biti vrlo nezgodan ako uspe da skrati distancu i odnese borbu u klinč. U tom segmentu bi njegovo silno iskustvo u teškoj kategoriji mogao imati veliku ulogu. Ipak, Rakić je u ovom meču bolji borac, kondicija će biti na njegovoj strani, prednost na koju će moći da se osloni da bi držao borbu na distancu iz koje će pogađati protivnika i biti u mogućnosti da odbrani pokušaje ulaska u klinč.

(1.50) ALEKSANDAR RAKIĆ – MARČIN TIBURA (2.45)

U suprotnoj ulozi, Hrvat Ante Delija (1.35) će dočekati Džonija Vokera (2.95) koji se penje u tešku kategoriju. Iako je izgubio svoje poslednje dve borbe, Delija je najveći favorit zasad na kardu, dosta logično kada znamo da Voker ima prilično osetljivu bradu. Od deset ukupnih poraza u karijeri, Brazilac je izgubio šest nokautom. Ante Delija ima vrlo jake udarce i dobar atleticizam za tešku kategoriju, međutim, imaće preko puta značajno većeg protivnika, koji u rukama nosi ozbiljnu nokaut snagu. Voker će biti izuzetno opasan sa distance, zato će Delija hteti što pre da mu uđe u lice i nađe prostor za kontru koja bi stavila tačku na duel.

(1.60) DUŠKO TODOROVIĆ – ROBERT VALENTAN (2.25)

Duško Todorović (1.60) se vraća u oktagon protiv Roberta Valentana (2.25), nakon 11 meseci odsustva zbog povrede kolena. Duško je po kvotama najveći favorit trenutno na programu. Pre svega, Todorović ulazi u borbu sa značajno većim UFC iskustvom, borio se tamo 10 puta, dok će za Valentana biti tek peta borba u organizaciji. Švajcarac je u aprilu došao do svoje prve UFC pobede nakon loše serije od tri poraza. Todorović je u ovom duelu kompletniji borac, međutim, glavni znak pitanja ovde će biti stanje njegovih kolena. Nakon silnih godina mučenja sa povredama, bio bi red da konačno stigne do druge uzastopne pobede u UFC-u, i to ispred svog naroda.

UFC Beograd nas čeka od 1. avgusta, a Arena je rasprodata.

Piše: Roman Lugassy