Izašle kvote za beogradski UFC: Svi „naši“ su favoriti, ali protivnici nisu žrtvena jagnjad
Vreme čitanja: 3min | sre. 22.07.26. | 11:34
Uroš Medić u odličnoj formi, Aleksandar Rakić će nezgodnog Poljaka pokušati da drži na distanci
Manje od dva meseca nas dele od istorijskog UFC događaja u Beogradskoj areni, biće to prilika za sve borce iz regiona da se pokažu pred srpskom i balkanskom publikom. Kvote za četiri od deset najavljenih borbi su izašle, a svi „naši“ su favoriti, ali nijedan od njihovih protivnika nije došao da bude žrtveno jagnje.
Uroš Medić (1.45), koji predvodi događaj, će braniti 13. mesto protiv 15. plasiranog Danijela Rodrigeza (2.60). Status favorita ide Srbinu zbog odlične forme u kojoj se trenutno nalazi. „Doktor“ iz Novog Sada je za manje od godinu dana nokautirao trojicu boraca zaredom za manje od 90 sekundi!
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U poslednjem meču je ugasio svetla Džefu Nilu i prvi put ušao u top 15 polusrednje kategorije. Njegov protivnik je takođe u pobedničkoj seriji, vezao je tri trijumfa i u prethodnoj borbi pobedio Kevina Holanda. „D-Rod“ je vrlo iskusan, šalje visok volumen udaraca i nokautiran je samo jednom u karijeri. Kvota na Amerikanca je prilično logična za borca koji se nije borio više od godinu dana. Takođe, Rodrigez u svakoj borbi prima dosta udaraca, a znamo da Mediću zna samo jedan udarac da bude dovoljan.
(1.45) UROŠ MEDIĆ – DANIJEL RODRIGEZ (2.60)
Aleksandar Rakić (1.50) se seli u tešku kategoriju, nakon karijere provedene u diviziji do 93 kilograma. Tamo će ga dočekati Marčin Tibura (2.45), veteran sa 24 UFC borbe, koji se nalazi na 12. mestu rang-liste kraljevske klase. Rakić ulazi kao solidan favorit, ali će imati posla protiv Poljaka, koji bi mogao biti vrlo nezgodan ako uspe da skrati distancu i odnese borbu u klinč. U tom segmentu bi njegovo silno iskustvo u teškoj kategoriji mogao imati veliku ulogu. Ipak, Rakić je u ovom meču bolji borac, kondicija će biti na njegovoj strani, prednost na koju će moći da se osloni da bi držao borbu na distancu iz koje će pogađati protivnika i biti u mogućnosti da odbrani pokušaje ulaska u klinč.
(1.50) ALEKSANDAR RAKIĆ – MARČIN TIBURA (2.45)
U suprotnoj ulozi, Hrvat Ante Delija (1.35) će dočekati Džonija Vokera (2.95) koji se penje u tešku kategoriju. Iako je izgubio svoje poslednje dve borbe, Delija je najveći favorit zasad na kardu, dosta logično kada znamo da Voker ima prilično osetljivu bradu. Od deset ukupnih poraza u karijeri, Brazilac je izgubio šest nokautom. Ante Delija ima vrlo jake udarce i dobar atleticizam za tešku kategoriju, međutim, imaće preko puta značajno većeg protivnika, koji u rukama nosi ozbiljnu nokaut snagu. Voker će biti izuzetno opasan sa distance, zato će Delija hteti što pre da mu uđe u lice i nađe prostor za kontru koja bi stavila tačku na duel.
(1.60) DUŠKO TODOROVIĆ – ROBERT VALENTAN (2.25)
Duško Todorović (1.60) se vraća u oktagon protiv Roberta Valentana (2.25), nakon 11 meseci odsustva zbog povrede kolena. Duško je po kvotama najveći favorit trenutno na programu. Pre svega, Todorović ulazi u borbu sa značajno većim UFC iskustvom, borio se tamo 10 puta, dok će za Valentana biti tek peta borba u organizaciji. Švajcarac je u aprilu došao do svoje prve UFC pobede nakon loše serije od tri poraza. Todorović je u ovom duelu kompletniji borac, međutim, glavni znak pitanja ovde će biti stanje njegovih kolena. Nakon silnih godina mučenja sa povredama, bio bi red da konačno stigne do druge uzastopne pobede u UFC-u, i to ispred svog naroda.
UFC Beograd nas čeka od 1. avgusta, a Arena je rasprodata.
Piše: Roman Lugassy