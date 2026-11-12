Jedan u klin, drugi u ploču – Dimitrijević: Bićemo i dalje stabilan klub; Žugić: Totalni kolaps
Vreme čitanja: 3min | čet. 12.11.26. | 10:00
Rašomonijada u Partizanu se nastavlja
Partizan je u nokdaunu, krizi koja u ovom trenutku izgleda nerešiva. Nije lako Ivanu Dimitrijeviću i Strahinji Miliću koji su ostali uz klub u ovom trenutku. Na vetrometini su, primaju udarce, a čini se da su nemoćni da zaustave kola koja su krenula nizbrdo. Rešenja nema, ne vidi se svetlo na kraju tunela u Humskoj.
Dok sportski direktor crno-belih umiruju rukometnu javnost pričama da nije sve tako crno, sada već bivši predsednik Miljan Žugić, koji je u ponedeljak podneo ostavku na čelu kluba iz Humske, a samim tim je razrešen i Upravni odbor, u izjavi za Sportski žurnal imao je svoju, crnju i čini se realniju stranu priče.
“Preko noći sve se srušilo kao kula od karata. Posle utakmice sa Berlinom u gostima, trener Raul Gonzales je pričao sa direktorom Ivanom Dimitrijevićem i želeo da zna da li se nastavlja saradanja i šta će dalje biti. Dobio je potvrdan odgovor, jer u tom trenuku nije bilo razloga za brigu, imali smo sve obezbeđeno do kraja godine, a potom da razgovaramo o sledećoj. Međutim, usledio je pad banke, a tamo su nam sva sredstva, kako poslovna, tako i privatna… Mislili smo da će se to rešiti, da sačekamo nekoliko dana. Iskreno, kupovali smo vreme u nadi da će se rešiti sve, ali nažalost nije, bilo je sve gore i gore za klub”, rekao je Miljan Žugić za zurnal.rs.
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Sponzora ni za lek.
“Niko ne želi da produži ugovore, čak većina hoće i da ih raskine. Totalni kolaps, sve je krenulo nizbrdo. Niko ovo nije očekivao”, istakao je Žugić koji je potvrdio da se igračima duguju dve plate.
Četvrtak, 19.30: (1,35) Flensburg (8,50) Gumersbah (4,00)
S druge strane, sportski direktor Dimitrijević veruje da će problemi da se reše.
“Bićemo i dalje stabilan klub”, izjavio je sportski direktor kluba iz Humske za Sportski žurnal.
U izjavi za klupski sajt u sredu je Dimtirijević izneo detalje o famoznom treningu, prvom pod komandom Marka Pavlovića.
“Moram da istaknem da su se apsolutno svi igrači pojavili na sinoćnom treningu, osim Joava Lumbrosa, Tobijasa Vagnera, Migela Sančez Migaljona i Bekira Čordalije koji su dobili produženi odmor zbog igre za svoje nacionalne timove. Oni će se sutra priključiti ekipi”, rekao je Dimitrijević.
Žugić je za Žurnal je imao drugačiju verziju.
“Internacinalci, da ne kažem stranci su uglavnom u svojim domovinama, neki su odmah otišli, neki se nisu ni vratili posle EHF nedelje, dok bi neko i da ostane za manje novca. Svakako svi mogu da dobiju raskid ugovora ako budu želeli. Što se tiče naših momaka, svi su tu i osim Miloša Kosa niko nije napustio tim još uvek. Oni su pod važećim ugovorom”, rekao je Žugić.
Podsetimo, posle ostavke Raula Gonzalesa, kormilo je preuzeo Marko Pavlović, dosadašnji pomoćnik španskog stratega. Miloš Kos je potpisao za Veclar, dok su nove klubove našli i desni bekovi - Sergej Ivanov (Meškov Brest) i Nikola Crnoglavac (AEK). Sigurno i preostali stranci napuštaju crno-bele, a ostaje da se vidi ko će da izađe na parket u petak (18.00) u Šapcu protiv Metaloplastike u derbiju ARKUS lige.