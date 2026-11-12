Jedan u klin, drugi u ploču – Dimitrijević: Bićemo i dalje stabilan klub; Žugić: Totalni kolaps

Partizan je u nokdaunu, krizi koja u ovom trenutku izgleda nerešiva. Nije lako Ivanu Dimitrijeviću i Strahinji Miliću koji su ostali uz klub u ovom trenutku. Na vetrometini su, primaju udarce, a čini se da su nemoćni da zaustave kola koja su krenula nizbrdo. Rešenja nema, ne vidi se svetlo na kraju tunela u Humskoj.

Dok sportski direktor crno-belih umiruju rukometnu javnost pričama da nije sve tako crno, sada već bivši predsednik Miljan Žugić, koji je u ponedeljak podneo ostavku na čelu kluba iz Humske, a samim tim je razrešen i Upravni odbor, u izjavi za Sportski žurnal imao je svoju, crnju i čini se realniju stranu priče.

“Preko noći sve se srušilo kao kula od karata. Posle utakmice sa Berlinom u gostima, trener Raul Gonzales je pričao sa direktorom Ivanom Dimitrijevićem i želeo da zna da li se nastavlja saradanja i šta će dalje biti. Dobio je potvrdan odgovor, jer u tom trenuku nije bilo razloga za brigu, imali smo sve obezbeđeno do kraja godine, a potom da razgovaramo o sledećoj. Međutim, usledio je pad banke, a tamo su nam sva sredstva, kako poslovna, tako i privatna… Mislili smo da će se to rešiti, da sačekamo nekoliko dana. Iskreno, kupovali smo vreme u nadi da će se rešiti sve, ali nažalost nije, bilo je sve gore i gore za klub”, rekao je Miljan Žugić za zurnal.rs.