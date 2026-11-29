Četvrta partija bio je praktično savršen šah jer kompjuter kaže da je preciznost obojice bila gotovo 100 odsto. Znači kompjuterski, savršeno, bez greške. Partija je završena posle 34 poteza, igrali su tri sata i 35 minuta igre, za još jedan remi. Nema pomaka ni posle četvrte partije, gde je najzanimljvije bilo to što je uzbekistanski šahista pogrešio, pa umesto u svoju ušao u sobu za odmor namenjenu protivniku, gde je povratio energiju tako što je pojeo bananu. Eto, to je bilo najzanimljivije u ovoj partiji.

Sindarovu je odgovarao remi sa crnim figurama, igrao je Petrov, karakterističnu odbranu kada biste voleli remi sa crnima, kao kada se igra stari, dobri Berlin. Bio je to uvod u ishod koji se mogao očekivati, osim ukoliko neko od velemajstora ovog nivoa ne napravi ozbiljniji propust.

Ipak, Gukeš je uspeo da natera Sindarova na 18 minuta razmišljanja već kod petog poteza. Indijac je pripremio malo iznenađenje u otvaranju, pokušao da ga izbaci iz takta posle devet poteza, međutim Sindarov je to lako rešio. Razmenili su topove i bele lovce, završnica je bila sa damama i po četiri pešaka, što je za njih mačiji kašalj da remiziraju. Ponovili su tri puta istu poziciju, što je automatski remi bio.

Peta partija na programu je u nedelju od 15.00.