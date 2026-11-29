Kad je bitka za svetskog šampiona savršena, a ujedno i dosadna...
Vreme čitanja: 2min | ned. 29.11.26. | 06:54
Za sada u duelu između Gukeša i Sindarova, samo remiji
Savršena partija šaha uvek se završava remijem, vole da kažu ljubitelji drevne igre na 64 polja. Možda je to tačno, možda je to opravdanje, to može da se kaže i da je do ukusa. Neko voli da igra otvoreno i da se zabavlja, ali to je uvek na nekom dosta slabijem nivou nego što to rade velemajstori, pogotovo ovi "supervelemajstori", kako su im isto nadenuli dodatnu titulu. Kod njih je sve taktički, sve je memorizacija i retko se izlazi iz okvira kompjuterskih linija.
Tako je očigledno i sada u duelu za svetskog šampiona jer aktuelni prvak sveta Domaradžu Gukeš i izazivač iz Uzbekistana Javohir Sindarov za sada igraju veoma dosadan duel. Posle četiri partije je nerešeno, pošto je svaka završena remijem.
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Četvrta partija bio je praktično savršen šah jer kompjuter kaže da je preciznost obojice bila gotovo 100 odsto. Znači kompjuterski, savršeno, bez greške. Partija je završena posle 34 poteza, igrali su tri sata i 35 minuta igre, za još jedan remi. Nema pomaka ni posle četvrte partije, gde je najzanimljvije bilo to što je uzbekistanski šahista pogrešio, pa umesto u svoju ušao u sobu za odmor namenjenu protivniku, gde je povratio energiju tako što je pojeo bananu. Eto, to je bilo najzanimljivije u ovoj partiji.
Sindarovu je odgovarao remi sa crnim figurama, igrao je Petrov, karakterističnu odbranu kada biste voleli remi sa crnima, kao kada se igra stari, dobri Berlin. Bio je to uvod u ishod koji se mogao očekivati, osim ukoliko neko od velemajstora ovog nivoa ne napravi ozbiljniji propust.
Ipak, Gukeš je uspeo da natera Sindarova na 18 minuta razmišljanja već kod petog poteza. Indijac je pripremio malo iznenađenje u otvaranju, pokušao da ga izbaci iz takta posle devet poteza, međutim Sindarov je to lako rešio. Razmenili su topove i bele lovce, završnica je bila sa damama i po četiri pešaka, što je za njih mačiji kašalj da remiziraju. Ponovili su tri puta istu poziciju, što je automatski remi bio.
Peta partija na programu je u nedelju od 15.00.