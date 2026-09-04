Kad je dobro zašto da se menja: Rojević “cementiran” u Ohridu

Boris Rojević je pokorio Srbiju, osvojio 19 domaćih trofeja i onaj najvažniji, međunarodni pehar s Vojvodinom, EHF kup, 2023. godine, a pobednički pelcer je preneo i u komšiluku – u Makedoniji.

Ohridu je u debitantskoj godini doneo prvi trofej u istoriji, i to evropski EHF kup posle brazilske atmosfere u finalu u duelu sa mađarskom Tatabanjom. Malo mu je falilo za drugo mesto u šampionatu naših južnih komšija i plasman u Ligu Evrope (Eurofarm Pelister bio vicešampion u foto-finišu), poražen golom razlike u finalima Kupa i Superkupa od osvajača triple krune Vardara. U taboru Gladijatora prezadovoljni su radom Vrbašanina, pa je stigla nagrada.