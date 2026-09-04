Kad je dobro zašto da se menja: Rojević “cementiran” u Ohridu
Vreme čitanja: 4min | pet. 04.09.26. | 14:00
Srpski stručnjak potpisao novi trogodišnji ugovor sa osvajačem Kupa EHF-a
Boris Rojević je pokorio Srbiju, osvojio 19 domaćih trofeja i onaj najvažniji, međunarodni pehar s Vojvodinom, EHF kup, 2023. godine, a pobednički pelcer je preneo i u komšiluku – u Makedoniji.
Ohridu je u debitantskoj godini doneo prvi trofej u istoriji, i to evropski EHF kup posle brazilske atmosfere u finalu u duelu sa mađarskom Tatabanjom. Malo mu je falilo za drugo mesto u šampionatu naših južnih komšija i plasman u Ligu Evrope (Eurofarm Pelister bio vicešampion u foto-finišu), poražen golom razlike u finalima Kupa i Superkupa od osvajača triple krune Vardara. U taboru Gladijatora prezadovoljni su radom Vrbašanina, pa je stigla nagrada.
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Nekadašnji trener Vojvodine i šest meseci selektor Srbije potpisao je novi trogodišnji ugovor sa Ohridom. Ostaje u prelepom gradu, turističkoj “meki” u “zemlji gde večno sunca sja” do 2029. Prethodni paraf je potpisao prošlog leta do juna 2028, a po novom ostaje godinu duže.
“Boris Rojević i Ohrid zajedno do 2029! Priča se nastavlja. I san postaje veći. Tvorac najvećeg uspeha u istoriji Ohrida ostaje na čelu Gladijatora. Boris Rojević je produžio ugovor sa GRK Ohridom do 2029. Zajedno smo pisali istoriju. Zajedno smo osvojili prvi evropski trofej. Zajedno smo pokazali da Ohrid može da sanja i pobeđuje velike pobede. Ali ovo nije kraj priče. Ambicije ostaju najviše - novi trofeji, napad na šampionsku titulu i GRK Ohrid na mestu koje želimo - na vrhu! Ohrid, jezero, atmosfera u klubu, pune tribine i naši navijači „vezali“ su Roju za grad. A on je, svojom energijom, strašću i pobedničkim mentalitetom, postao deo ohridske rukometne priče. Roja ostaje. San se nastavlja. Zajedno za istoriju”, saopštili su u Ohridu.
Pravi podstrek za trofejnog srpskog stručnjaka u ambicioznom klubu koji napada trofeje i ove sezone. Već u subotu na startu šampionata Makedonije, najjače lige na Balkanu, ali i šire, Rojevićev tim dočekuje Eurofarm Pelister. Pre dva dana u trileru u Đevđeliji, Vardar je dobio Gladijatore sa 32:31 i osvojio Superkup Makedonije. Ekipa Borisa Rojevića braniće ove sezone i trofej u Evropi, opet u EHF kupu.
Boje Ohrida brane i dvojica srpskih reprezentativaca Darko Đukić i Nikola Zečević.
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