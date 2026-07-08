Kako bez najboljeg trija u Rumuniji?

Draško nije igrao cele sezone zbog operacije ramena, a i lucidni srednji bek Neksea i njegov novi saigrač (Stankov je prešao ovog leta iz Vojvodine u tim iz Našica) neće moći da pomognu vršnjacima.

18.30: (1,45) Srbija (8,50) Farska Ostrva (3,40)

Veliki je to hendikep, pa je naša selekcija velika nepoznanica. Od igrača koji su izneli teret u prethodnom periodu tu je desni bek beogradskih Lavova Uroš Stanković, golman David Tot Meljkuti, robusni pivotmen Pfadi Vintertura Ivan Simić… U grupi smo sa Farskim Ostrvima, Turskom i Švajcarskom, a cilj je da se prođe grupa, bude među dve najbolje plasirane reprezentacije i nastavi bitka za nokaut rundu.

“Ono što je najvažnije je da su zdravi svi koji su na spisku. Pripreme smo odradili veoma dobro, imali smo i dva prijateljska meča iz kojih smo mogli dosta da izvučemo. Idemo sa ambicijama, prvu utakmicu igramo protiv Farana, to je možda i najbitnija, a cilj nam je prvo da se prođe grupa. Za momke sve pohvale što se tiče rada, odnosa, ponašanja, pristupa, generalno je sve kako bi trebalo da bude. Jedva čekamo da počne prvenstvo", izjavio je selektor Orlića Dalibor Čutura.

Desni bek reprezentacije Petar Popović ističe da su juniori spremni za pobede.

“Pripreme su protekle veoma dobro, mi se nadamo najboljem. Ekipa je složna i spremna za pobede na Evropskom prvenstvu u Rumuniji. Žreb je povoljan, ali mislim da nijedna utakmica na prvenstvu neće biti laka. Svakom meču moramo da pristupimo 200% i da damo sve od sebe da prvo prođemo grupu. Posle ćemo gledati utakmicu po utakmicu, ali nadamo se najboljem", rekao je Popović.

SPISAK SRBIJE

GOLMANI: David Tot Meljkuti (PIK Seged), Dario Jovanović (Spartak), Đorđe Milutinović (Lavovi)

LEVA KRILA: Andrija Raković (Slavija), Uroš Kažić (Metaloplastika)

DESNO KRILO: Sergej Pavlović (Trimo Trebnje)

PIVOTMENI: Ivan Simić (Pfadi Vintertur), Nikola Arsić (Dinamo Pančevo)

LEVI BEKOVI: Dimitrije Maksović (San Rafael), Alen Horvat (Radnički Kragujevac), Vanja Mirković (Crvena zvezda)

SREDNJI BEKOVI: Aleksa Paprić (Radnički Kragujevac), Aleksa Vesković (Lavovi), Vukašin Pavlović (Metaloplastika)

DESNI BEKOVI: Uroš Stanković (Lavovi), Petar Popović (Metaloplastika)

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JUNIORSKO EVROPSKO PRVENSTVO ZA RUKOMETAŠE (RUMUNIJA)

Sreda

11.00: (1,85) Portugalija (hendikep -11,5) Grčka (1,85)

11.00: (1,85) Španija (hendikep -14,5) Letonija (1,85)

11.00: (1,03) Švedska (20,0) Izrael (16,0)

13.30: (1,85) Švajcarska (hendikep -10,5) Turska (1,85)

13.30: (1,15) Norveška (12,0) Makedonija (6,75)

13.30: (1,10) Slovenija (14,0) Poljska (9,00)

16.00: (1,25) Nemačka (10,0) Francuska (4,90)

16.00: (1,45) Island (8,50) Austrija (3,40)

16.00: (1,30) Rumunija (9,00) Bosna i Hercegovina (4,40)

18.30: (1,02) Danska (23,0) Hrvatska (19,0)

18.30: (1,45) Srbija (8,50) Farska Ostrva (3,40)

18.30: (1,05) Mađarska (18,0) Češka (13,0)

***kvote su podložne promenama