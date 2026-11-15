Kakva drama u Njujorku! Mediću oduzet bod, pa zamalo nokautirao Holanda, na kraju bez pobednika

Nažalost, remi neće mnogo značiti srpskom borcu u pohodu ka vrhu velter kategorije, ali s obzirom na tok meča, mogao je da prođe i lošije. Medić je pred poslednju rundu iz ugla dobio jasnu instrukciju da mora da ide na sve ili ništa, što je i pokušao da sprovede u delo. Ipak, nije uspeo da završi Holanda , pa je propustio priliku da produži pobednički niz i upiše peti uzastopni trijumf.

Prvi put u profesionalnoj karijeri Uroš Medić morao je da sačeka sudijsku odluku, a posle velike drame u Njujorku njegova borba protiv Kevina Holanda završena je nerešenim rezultatom. Srpski „Doktor“ mučio se tokom prve dve runde da pronađe pravi ritam, a posebno ga je poremetio oduzeti bod u drugoj. Ipak, u poslednjih pet minuta konačno je uspeo da nametne svoj stil borbe i ozbiljno uzdrma Amerikanca, koji je u završnici jedva dočekao poslednje zvono.

MOZZART RELAX radi za tebe Dejvid Brus bodovao je meč u korist Medića rezultatom 29:27, dodelivši mu i prvu rundu. Preostala dvojica sudija, Majk Bel i Kris Li, nisu videla pobednika, pa su obojica bodovala meč 28:28, čime je duel završen nerešenim ishodom.

Medić nije bio ništa manje opasan, ali je Holandovo iskustvo u ključnim trenucima moglo da napravi razliku. Uostalom, Amerikancu je ovo bio 30. meč u najjačoj svetskoj organizaciji, a još jednom je pokazao koliko mu je malo potrebno da bilo kog protivnika dovede u ozbiljan problem. Tako je bilo već u prvoj rundi. Delovalo je da Medić svaki put kada krene napred može da nokautira Amerikanca, ali je Holand bio znatno opušteniji, kao što smo od njega i navikli. Tokom čitave borbe konstantno je pričao sa srpskim borcem, ili je barem pokušavao... Ipak, upravo je on pred kraj prve runde za samo nekoliko sekundi mogao potpuno da preokrene tok meča. Uspeo je da obori Medića u parter i uhvati ga u dobar zahvat, a delovalo je da bi popravljanjem pozicije mogao da natera srpskog borca na predaju. Ipak, Medić je uspeo da se izvuče iz neugodne situacije.

Srećom, nije uspeo u svojoj nameri, ali već u drugoj rundi, kada je Medić pokušavao da nametne svoj ritam, sreća ponovo nije bila na njegovoj strani. Prilikom jedne razmene slučajno je pogodio Holanda u prepone, a Amerikanac je odmah počeo da insistira na oduzimanju boda. To se tada nije dogodilo, ali je samo nekoliko razmena kasnije srpski borac ponovo pogodio protivnika na istom mestu. Iskusni Holand iskoristio je svih pet minuta pauze da se oporavi, ali i da dodatno unese nervozu u meč. Konstantno je dobacivao, obraćao se sudiji i zahtevao da Medić bude kažnjen, što je na kraju i dočekao. Mark Godard oduzeo je bod srpskom borcu, koji se već u prvoj rundi našao u ozbiljnoj opasnosti, pa je posle ovakvog raspleta druge bilo jasno da će do pobede teško moći bez prekida.

Ipak, u trećoj rundi konačno je Medić uspeo da nametne svoj ritam. Holand je pokušavao da iskoristi svoju fizičku prednost i što više vremena potroši u klinču uz ogradu, ali je srpski borac posle razdvajanja počeo sve češće da pronalazi metu. Posebno opasan bio je u samoj završnici, kada je sa nekoliko snažnih udaraca levicom ozbiljno uzdrmao Amerikanca, koji je jedva dočekao poslednje zvono. Jasno je Uroš dobio poslednju rundu, a u pojedinim trenucima delovalo je da bi mogao i da završi posao, ali za tako nešto jednostavno nije ostalo dovoljno vremena.