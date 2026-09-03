Kimi u Monci kreće poslednji, ali cilja na visoko: Nemam šta da izgubim
Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 16:38
‘’S obzirom na to da krećem poslednji, biće biće to tolalna ofanziva..."
Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli poručio je da ‘’nema šta da izgubi’’ na svojoj domaćoj trci u Monci predstojećeg vikenda, gde će zbog kazne nakon promene pogonske jedinice krenuti sa začelja.
Kako je nemački tim najavio prošle nedelje, a Formula 1 sada i zvanično potvrdila, lider šampionata i jedini domaći predstavnik, Antoneli, biće kažnjen zbog planirane promene pogonske jedinice. Odluka je doneta usled problema sa pouzdanošću koji su ekipu pratili tokom prvog dela sezone, zbog čega će Italijan na svom terenu koristiti petu pogonsku jedinicu ove sezone, čime će premašiti dozvoljeni limit od četiri i biti pomeren na začelje.
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Svestan da ga čeka težak zadatak, Antoneli je otkrio kako će pristupiti nedeljnoj trci u Monci.
‘’S obzirom na to da krećem poslednji, biće to potpuni napad. Naravno, i dalje ću koristiti glavu. Nije da ću u nedelju stići do prve zone kočenja i kočiti kao da je u pitanju kvalifikacioni krug, jer bih u suprotnom izazvao udes! Ne želim da ureknem, ali nemam šta da izgubim. Cilj je da povratim što više bodova, uz to da koristim glavu, ali stav će biti da napadam koliko god mogu i pokušam da osvojim što više pozicija.
Nije idealno dobiti kaznu na domaćoj trci, posebno ovako veliku. Ali na kraju krajeva, kao tim gledamo šampionat, a ovo je definitivno jedna od najboljih staza za tako nešto. Zato je bolje da sada promenimo sve i nadamo se da ćemo izbeći probleme u budućnosti. Mislim da će mi to omogućiti da još više uživam u trci, da vozim sa manje pritiska, i mislim da je to pozitivna stvar’’, rekao je Kimi.
Italijan misli da je plasman među prvih pet moguć. ‘’Ovog vikenda ćemo raditi malo drugačije nego inače, fokusiraćemo se isključivo na podešavanja za trku, a onda ćemo videti kako će se stvari odvijati. Mislim da je plasman među prvih pet dostižan, ali naravno, moraćemo da vidimo kako će se sama trka razvijati.’’
Upitan da li će pomoći svom timskom kolegi Džordžu Raselu i pružiti zavetrinu u kvalifikacijama, Antoneli je rekao: ‘’To bi moglo da se desi. O tome ćemo razgovarati u timu, kako bismo bili spremni ukoliko dođe do takve situacije, ali to nije nešto što je unapred odlučeno. Ali, zaista mislim da bi moglo da se desi.’’
Antoneli na vrhu generalnog plasmana posle 12 trka ima 242 poena, ispred Rasela i vozača Ferarija Luisa Hamiltona, koji imaju po 183 boda.
Raspored za Veliku nagradu Italije
Petak
Prvi trening 12.30-13.30
Drugi trening 16.00-17.00
Subota
Treći trening 12.30-13.30
Kvalifikacije 16.00-17.00
Nedelja
Trka 15.00
Piše: Maja Nakaradić