Kimi u Monci kreće poslednji, ali cilja na visoko: Nemam šta da izgubim

Svestan da ga čeka težak zadatak, Antoneli je otkrio kako će pristupiti nedeljnoj trci u Monci.

‘’S obzirom na to da krećem poslednji, biće to potpuni napad. Naravno, i dalje ću koristiti glavu. Nije da ću u nedelju stići do prve zone kočenja i kočiti kao da je u pitanju kvalifikacioni krug, jer bih u suprotnom izazvao udes! Ne želim da ureknem, ali nemam šta da izgubim. Cilj je da povratim što više bodova, uz to da koristim glavu, ali stav će biti da napadam koliko god mogu i pokušam da osvojim što više pozicija.

Nije idealno dobiti kaznu na domaćoj trci, posebno ovako veliku. Ali na kraju krajeva, kao tim gledamo šampionat, a ovo je definitivno jedna od najboljih staza za tako nešto. Zato je bolje da sada promenimo sve i nadamo se da ćemo izbeći probleme u budućnosti. Mislim da će mi to omogućiti da još više uživam u trci, da vozim sa manje pritiska, i mislim da je to pozitivna stvar’’, rekao je Kimi.