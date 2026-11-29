Vreme čitanja: 4min | ned. 29.11.26. | 19:15
Dupla pobeda Mercedesa u Kataru
Novi svetski šampion Andrea Kimi Antoneli slavio je na trci za Veliku nagradu Katara, pretposlednju rundu ovogodišnjeg šampionata Formule 1 na stazi Lusail.
Italijan u Mercedesu je do desete pobede u karijeri, ujedno i ove sezone, stigao nakon peha koji je imao njegov timski kolega Džordž Rasel, koji je na kraju trku uspeo da završi na drugoj poziciji, ali sa preko 30 sekundi zaostatka usled oštećenja na bolidu.
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Najbliži vozačima Mercedesa bio je Oskar Pjastri u Meklarenu, dok je četvrtim mestom i sa ukupnih 316 poena vozač Red Bula i četvorostruki šampion Maks Verstapen obezbedio zvanje vicešampiona za aktuelnu sezonu, koje je imao i u 2025. godini.
Zanimljivo je da Meklaren i Red Bul sada imaju isti broj poena, 456, što će značiti da će se borba za treće mesto u konkurenciji konstruktora rešiti na poslednjoj trci sezone, narednog vikenda u Abu Dabiju.
Na samom početku trke u katarskoj pustinji, Rasel se sa pol-pozicije odbranio od timskog kolege Antonelija, a odmah su vozači Mercedesa uspeli da odmaknu rivalima i nastave dominaciju koju su pokazivali tokom čitavog vikenda. Usledio je u četvrtom krugu i njihov direktan duel, koji se umalo završio incidentom, a to se nikako nije svidelo šefu Totu Volfu, pa im je poručio da se ne trkaju…
Virtuelno vozilo bezbednosti nakratko je aktivirano u 12. krugu kako bi se sa staze uklonili komadići stiropora od kog su napravljeni znakovi pokraj staze, koji su ostali nakon izletanja Arvida Lindblada u Rejsing Bulsu još u prvom krugu. To je bio idealan trenutak za odlazak u boks na prvu od dve obavezne promene pneumatika, ali, zbog duplog stajanja za ekipu Mercedesa, Antoneli je izgubio dosta vremena i zbog toga se na stazu vratio sa velikim zaostatkom u odnosu na Rasela.
Britanac se neko vreme nalazio iza dvojca Ferarija koji su jedini među vodećima ostali na stazi u tom trenutku, ali nije izostalo drame za vozače italijanske ekipe. Luis Hamilton je posle određenog problema na volanu, na kom mu nije bilo prikazano da se trka nastavila, izgubio poziciju od timskog kolege Šarla Leklera, a Monegašanin je zatim u garaži ostao čak 12 sekundi jer jednom od njegovih mehaničara nije radio pneumatski pištolj!
U međuvremenu je Antoneli sve više smanjivao zaostatak za vodećim Raselom, što je obećavalo da ćemo ipak dobiti borbu za prvo mesto, a Mercedes je potvrdio da im je dozvoljeno da se trkaju. Ali, Raselu su ubrzo iz tima poručili da ima određeno oštećenje na bolidu, što je izvesno doprinelo gubitku vremena.
Britanac se potom, prilikom drugog odlaska u boks na kraju 34. kruga, zadržao čak deset sekundi, a razlog je bio prilično neobičan - mehaničari su iz njegovog bolida pokušavali da izvuku, verovali ili ne, jedno od ranije pomenutih parčića stiropora!
Tu situaciju je iskoristio Antoneli, koji je na stazi ostao još jedan krug i posle promene guma i povratka na stazu preuzeo lidersku poziciju na kojoj je ostao do linije cilja. U jednom trenutku novi šampion se ponudio i da prepusti poziciju Raselu, ali mu je ekipa ipak poručila da je on mnogo daleko za tako nešto. Britanac je na kraju kroz cilj prošao sa preko 30 sekundi zaostatka za svojim timskim kolegom, dok je trećeplasirani Pjastri kasnio samo sekundu i po za Raselom.
Borbe za pozicije van pobedničkog postolja gotovo da nije ni bilo, pošto do ozbiljnijeg duela između Verstapena i prošlogodišnjeg šampiona Landa Norisa nije došlo. Nakon što je na samom startu izgubio čak tri pozicije, Britanac u Meklarenu je u nekoliko navrata pokušao da sustigne Holanđanina, ali na kraju nije našao prolaz na izazovnoj stazi Lusail. Verstapen je tako završio na četvrtom mestu, a Noris na petom, dok se iza njih našao malerozni dvojac Ferarija, Hamilton i Lekler.
U završnici je Lekler bio čak brži od sedmostrukog šampiona, ali nakon svega što im se dešavalo tokom međusobnih duela u proteklim trkama, ovog puta im ekipa Ferarija nije dozvolila da se pretiču.
Prvih deset kompletirali su drugi vozač Red Bula Isak Hađar, Lijam Loson u Rejsing Bulsu i vozač Audija Gabrijel Bortoleto.
Trku nije završio vozač Lindblad zbog oštećenja nakon incidenta koji je u prvom krugu imao sa timskim kolegom Losonom, kao i oba vozača Aston Martina, Lens Strol i Fernando Alonso.
Naredna trka Formule 1 na programu je za nedelju dana u Abu Dabiju, gde će se spustiti zavesa na sezonu 2026.
TOP 10 na VN Katara:
1. Andrea Kimi Antoneli (Mercedes)
2. Džordž Rasel (Mercedes)
3. Oskar Pjastri (Meklaren)
4. Maks Verstapen (Red Bul)
5. Lando Noris (Meklaren)
6. Luis Hamilton (Ferari)
7. Šarl Lekler (Ferari)
8. Isak Hađar (Red Bul)
9. Lijam Loson (Rejsing Buls)
10. Gabrijel Bortoleto (Audi)