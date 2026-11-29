Italijan u Mercedesu je do desete pobede u karijeri, ujedno i ove sezone, stigao nakon peha koji je imao njegov timski kolega Džordž Rasel , koji je na kraju trku uspeo da završi na drugoj poziciji, ali sa preko 30 sekundi zaostatka usled oštećenja na bolidu.

Najbliži vozačima Mercedesa bio je Oskar Pjastri u Meklarenu, dok je četvrtim mestom i sa ukupnih 316 poena vozač Red Bula i četvorostruki šampion Maks Verstapen obezbedio zvanje vicešampiona za aktuelnu sezonu, koje je imao i u 2025. godini. Zanimljivo je da Meklaren i Red Bul sada imaju isti broj poena, 456, što će značiti da će se borba za treće mesto u konkurenciji konstruktora rešiti na poslednjoj trci sezone, narednog vikenda u Abu Dabiju.

Na samom početku trke u katarskoj pustinji, Rasel se sa pol-pozicije odbranio od timskog kolege Antonelija, a odmah su vozači Mercedesa uspeli da odmaknu rivalima i nastave dominaciju koju su pokazivali tokom čitavog vikenda. Usledio je u četvrtom krugu i njihov direktan duel, koji se umalo završio incidentom, a to se nikako nije svidelo šefu Totu Volfu, pa im je poručio da se ne trkaju…

Virtuelno vozilo bezbednosti nakratko je aktivirano u 12. krugu kako bi se sa staze uklonili komadići stiropora od kog su napravljeni znakovi pokraj staze, koji su ostali nakon izletanja Arvida Lindblada u Rejsing Bulsu još u prvom krugu. To je bio idealan trenutak za odlazak u boks na prvu od dve obavezne promene pneumatika, ali, zbog duplog stajanja za ekipu Mercedesa, Antoneli je izgubio dosta vremena i zbog toga se na stazu vratio sa velikim zaostatkom u odnosu na Rasela. Britanac se neko vreme nalazio iza dvojca Ferarija koji su jedini među vodećima ostali na stazi u tom trenutku, ali nije izostalo drame za vozače italijanske ekipe. Luis Hamilton je posle određenog problema na volanu, na kom mu nije bilo prikazano da se trka nastavila, izgubio poziciju od timskog kolege Šarla Leklera, a Monegašanin je zatim u garaži ostao čak 12 sekundi jer jednom od njegovih mehaničara nije radio pneumatski pištolj! U međuvremenu je Antoneli sve više smanjivao zaostatak za vodećim Raselom, što je obećavalo da ćemo ipak dobiti borbu za prvo mesto, a Mercedes je potvrdio da im je dozvoljeno da se trkaju. Ali, Raselu su ubrzo iz tima poručili da ima određeno oštećenje na bolidu, što je izvesno doprinelo gubitku vremena. Britanac se potom, prilikom drugog odlaska u boks na kraju 34. kruga, zadržao čak deset sekundi, a razlog je bio prilično neobičan - mehaničari su iz njegovog bolida pokušavali da izvuku, verovali ili ne, jedno od ranije pomenutih parčića stiropora!