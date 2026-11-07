Kiša, prekid i pol-pozicija za Norisa u Brazilu

Šarl Lekler u Ferariju bio je najbliži novom šampionu, ali će i on zbog promene pogonske jedinice biti pomeren za deset pozicija na startu trke, te će krenuti sa 14. mesta. Takođe, i drugog Ferarijevog vozača Luisa Hamiltona čeka kazna, ali će sedmostruki šampion zbog većeg broja promenjenih delova krenuti sa samog začelja. Zanimljivo je da istovetna kazna čeka Maksa Verstapena u Red Bulu, pa će tako stari rivali izvesno prirediti uzbudljivu trku, a treba podsetiti da je četvorostruki šampion 2024. slavio posle starta sa 17. mesta, kao i da je prošle godine iz pit-lejna stigao do pobedničkog postolja.

Lijam Loson u Rejsing Bulsu će krenuti sa treće pozicije, a iza njega biće Niko Hulkenberg u Audiju, Isak Hađar u Red Bulu, Oliver Berman u Hasu i Rasel, dok će se među vodećih deset naći još Fernando Alonso u Aston Martinu, vozač Vilijamsa Aleks Albon i drugi vozač Meklarena Oskar Pjastri.

Borba za pol-poziciju se praktično svela na Norisa i Rasela, ali je vozača Mercedesa u drugom pokušaju koštao susret sa sporijim Albonom, a potom i poruka ekipe da odustane od vožnje tog kruga. Noris je tako u poslednjem trenutku, pre nego što se kiša pojačala, uspeo da postavi najbrže vreme, dok su uslovi na stazi ubrzo postali toliko loši da niko više nije mogao da popravi svoj rezultat, pa su se povukli u garaže.

Ozbiljna kiša dočekala je vozače još pred sam početak kvalifikacija na Interlagosu, a iako su odmah pokušali da izađu na stazu, čak ni sa plavim gumama za kišu vožnja nije bila moguća. Zbog toga je bilo jasno da će biti istaknuta crvena zastava i da će se čekati da se situacija poboljša. Prekid je, međutim, trajao gotovo sat i po vremena, pre nego što je vozačima konačno bilo dozvoljeno da izađu na stazu, doduše i dalje uz neprestanu kišu. Zbog toga smo dobili mnogo uzbuđenja već u prvom delu, ali i neočekivano spora oba vozača Alpina, Franka Kolapinta i Pjera Gaslija, koji nisu prošli u dalji tok kvalifikacija. Sporiji od njih bili su još vozač Aston Martina Lens Strol, dvojac Kadilaka Valteri Botas i Serhio Peres, dok je jedan od domaćina, Gabrijel Bortoleto u Audiju, nakon incidenta propustio priliku da postavi brzi krug.

U drugom delu kvalifikacija situacija na stazi je bila značajno bolja, pa su tako vozači brzo stavili gume za promenljive uslove i sve više popravljali vremena. Ipak, tada je viđen i prvi ozbiljniji incident, u kom je učestvovao drugi domaći predstavnik, debitant Rafael Kamara. Vozač Hasa je zbog izleta sa staze mogao samo do 13. pozicije, iza Hamiltona u Ferariju i Pjastrija u Meklarenu, dok su od njih bili sporiji Arvid Lindblad u Rejsing Bulsu i Karlos Sains u Vilijamsu, a Verstapen zbog kazne tada nije ni pokušao da postavi vreme.