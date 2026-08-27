Kolapinto i naredne godine u Alpinu
Vreme čitanja: 3min | čet. 27.08.26. | 18:43
Vozačku postavu francuske ekipe će i u 2027. činiti Kolapinto i Gasli
Argentinski vozač Franko Kolapinto voziće i naredne sezone za Alpin, saopštila je francuska ekipa ovog četvrtka.
Kolapinto je u tim sa sedištem u Enstounu u Velikoj Britaniji stigao na Velikoj nagradi Emilije-Romanje u Imoli 2025. godine, kao zamena za Australijanca Džeka Duana koji nije imao impresivne rezultate. Međutim, ni Argentinac nije briljirao, na kraju sezone bio je jedini vozač bez poena, ali mu je šef tima Flavio Brijatore ipak poverio bolid i u 2026.
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Zbog toga je imao zadatak da podigne rezultate na viši nivo, a to mu je i pošlo za rukom. Kolapinto je poene osvajao u šest od 12 trka u tekućoj sezoni, a najbolje mesto bilo mu je šesto u Montrealu. Argentinac se takođe vrlo često u kvalifikacijama pokaže kao veoma brz, iako tome svakako doprinosi i prelazak na Mercedesove pogonske jedinice, koje Alpin koristi od ove sezone. Pored rezultata na stazi, Kolapinto iza sebe ima i snažnu komercijalnu podršku iz Argentine, pre svega kroz partnerstvo sa kompanijom Mercado Libre, koja je uz njega još od njegovog dolaska u Formulu 1.
Kolapinto, koji se trenutno nalazi na 12. poziciji u šampionatu sa 19 poena, zadovoljan je što će imati priliku da nastavi saradnju sa timom Alpina i ističe da veruje u njihov napredak i dugoročne ciljeve.
„Veoma sam zadovoljan što ću ostati u ovom timu i 2027. godine. Ovde se osećam veoma srećno i potpuno sam se pronašao, a još je bolje što smo ove godine ostvarili značajan napredak u odnosu na prošlu. Pred nama je još mnogo ciljeva koje treba ostvariti i znam koliko se tim trudi da pronađe dodatne performanse i učini bolid sve boljim. Naši dugoročni ciljevi su jasni, da se takmičimo i pobeđujemo, i zahvalan sam timu na ukazanom poverenju da budem jedan od njihovih vozača i u budućnosti. Radujem se tome da vidim kako će se sve odvijati i da se pre svega fokusiram na svoj posao na stazi“, izjavio je Argentinac.
Brijatore je istakao da je zadovoljan što će Kolapinto ostati i naredne sezone, ističući njegov napredak i važnost kontinuiteta u ekipi.
„Veoma smo srećni što možemo da potvrdimo našu vozačku postavu za 2027. godinu, sa Frankom koji ostaje uz Pjera. Za mene je kontinuitet veoma važan. Sada smo, kada je reč o vozačima, sve definisali i mnogo puta sam rekao da je, iako je ovo važan deo slagalice, najvažnije da pravilno osmislimo i napravimo brz trkački bolid. To apsolutno ostaje naš prioritet broj jedan. Ove godine smo zaista videli kako je Franko sazreo i izrastao u odličnog vozača. Njegovi rezultati u Majamiju i Montrealu posebno su potvrdili ono što sam već znao, da Franko pripada Formuli 1 i pripada ovom timu. Očekujem da će i Franko i Pjer nastaviti da odrađuju sjajan posao na stazi, kao i da će ceo tim neumorno raditi sve dok ne budemo u borbi za pobede na samom vrhu ovog sporta“, zaključio je Brijatore.
Inače, Kolapinto je u Formuli 1 debitovao još 2024. godine, kada je u poslednjih devet trka vozio za ekipu Vilijamsa kao zamena za otpuštenog Logana Sardženta, a tokom tog perioda osvojio je pet poena.
Šampionat Formule 1 nastavlja se od 4. do 6. septembra kada je na programu Velika nagrada Italije u Monci.
PIŠE: Maja Nakaradić