Kolapinto i naredne godine u Alpinu

Zbog toga je imao zadatak da podigne rezultate na viši nivo, a to mu je i pošlo za rukom. Kolapinto je poene osvajao u šest od 12 trka u tekućoj sezoni, a najbolje mesto bilo mu je šesto u Montrealu. Argentinac se takođe vrlo često u kvalifikacijama pokaže kao veoma brz, iako tome svakako doprinosi i prelazak na Mercedesove pogonske jedinice, koje Alpin koristi od ove sezone. Pored rezultata na stazi, Kolapinto iza sebe ima i snažnu komercijalnu podršku iz Argentine, pre svega kroz partnerstvo sa kompanijom Mercado Libre, koja je uz njega još od njegovog dolaska u Formulu 1.

Kolapinto, koji se trenutno nalazi na 12. poziciji u šampionatu sa 19 poena, zadovoljan je što će imati priliku da nastavi saradnju sa timom Alpina i ističe da veruje u njihov napredak i dugoročne ciljeve.

„Veoma sam zadovoljan što ću ostati u ovom timu i 2027. godine. Ovde se osećam veoma srećno i potpuno sam se pronašao, a još je bolje što smo ove godine ostvarili značajan napredak u odnosu na prošlu. Pred nama je još mnogo ciljeva koje treba ostvariti i znam koliko se tim trudi da pronađe dodatne performanse i učini bolid sve boljim. Naši dugoročni ciljevi su jasni, da se takmičimo i pobeđujemo, i zahvalan sam timu na ukazanom poverenju da budem jedan od njihovih vozača i u budućnosti. Radujem se tome da vidim kako će se sve odvijati i da se pre svega fokusiram na svoj posao na stazi“, izjavio je Argentinac.

Brijatore je istakao da je zadovoljan što će Kolapinto ostati i naredne sezone, ističući njegov napredak i važnost kontinuiteta u ekipi.

„Veoma smo srećni što možemo da potvrdimo našu vozačku postavu za 2027. godinu, sa Frankom koji ostaje uz Pjera. Za mene je kontinuitet veoma važan. Sada smo, kada je reč o vozačima, sve definisali i mnogo puta sam rekao da je, iako je ovo važan deo slagalice, najvažnije da pravilno osmislimo i napravimo brz trkački bolid. To apsolutno ostaje naš prioritet broj jedan. Ove godine smo zaista videli kako je Franko sazreo i izrastao u odličnog vozača. Njegovi rezultati u Majamiju i Montrealu posebno su potvrdili ono što sam već znao, da Franko pripada Formuli 1 i pripada ovom timu. Očekujem da će i Franko i Pjer nastaviti da odrađuju sjajan posao na stazi, kao i da će ceo tim neumorno raditi sve dok ne budemo u borbi za pobede na samom vrhu ovog sporta“, zaključio je Brijatore.

Inače, Kolapinto je u Formuli 1 debitovao još 2024. godine, kada je u poslednjih devet trka vozio za ekipu Vilijamsa kao zamena za otpuštenog Logana Sardženta, a tokom tog perioda osvojio je pet poena.

Šampionat Formule 1 nastavlja se od 4. do 6. septembra kada je na programu Velika nagrada Italije u Monci.

PIŠE: Maja Nakaradić