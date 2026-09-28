Konačno krenuli i Pančevci, prvi trijumf u sezoni

Težak raspored, pet vezanih poraza su imali rukometaši Dinama ove sezone, a konačno je krenulo i Pančevcima. U evropskom obračunu učesnika EHF kupa, tim Nikole Janevskog je pobedio u dvorani Strelište Dubočicu sa 30:26 (15:14) u poslednjem meču trećeg kola ARKUS lige.

Ova dve ekope boriće se sa Vovodinom i Metaloplastikom za pozicije u ARKUS ligi od druge do pete. Tri četvrtine vodila se izjednačena borba. Leskovčani su vodili sa 21:20 u 43. minutu, ali onda sledi ključnih 5:0 Veljka Čabrila i drugova. Nisu uspeli gosti sa juga Srbije više da se vrate u meč, pa su upisali i drugi poraz u šampionatu, posle uvodnog na Banjici protiv Partizana.