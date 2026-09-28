Konačno krenuli i Pančevci, prvi trijumf u sezoni
Vreme čitanja: 2min | pon. 28.09.26. | 21:44
Dinamo slavio protiv Dubočice sa 30:26 (15:14) u poslednjem meču trećeg kola ARKUS lige
Težak raspored, pet vezanih poraza su imali rukometaši Dinama ove sezone, a konačno je krenulo i Pančevcima. U evropskom obračunu učesnika EHF kupa, tim Nikole Janevskog je pobedio u dvorani Strelište Dubočicu sa 30:26 (15:14) u poslednjem meču trećeg kola ARKUS lige.
Ova dve ekope boriće se sa Vovodinom i Metaloplastikom za pozicije u ARKUS ligi od druge do pete. Tri četvrtine vodila se izjednačena borba. Leskovčani su vodili sa 21:20 u 43. minutu, ali onda sledi ključnih 5:0 Veljka Čabrila i drugova. Nisu uspeli gosti sa juga Srbije više da se vrate u meč, pa su upisali i drugi poraz u šampionatu, posle uvodnog na Banjici protiv Partizana.
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Raspucan je bio levi bek Andrej Petrić u pobedničkom timu sa 11 golova, od toga šest da linije sedam metara, uz dva promašaja. Levoruki Vuk Novaković je postigao šest, a kapiten Veljko Čabrilo pet golova, dok je odličan na golu bio Nikola Zorić sa 10 intervencija, a Miloš Kovačević je zaustavio dva sedmerca Leskovčanima.
Kod Dubočice najefikasnije je bilo desno krilo Lazar Pavlović sa devet golova, dok je Marko Radulović postigao šest. Nisu imali dan dvojica najboljih igrača gostiju, Vanja Nikolić sa tri pogotka (3/9 šut) i pivotmen Goran Ristović sa ist toliko pogodaka. Stefan Arđelan je imao devet odbrana.
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ARKUS LIGA – 3. KOLO
Petak
Lavovi – Crvena zvezda 34:32 (15:16)
Loznica – Partizan 27:31 (11:14)
Subota
Jugović – Vojvodina 21:29 (8:15)
Radnički – Metaloplastika 26:30 (14:15)
Nedelja
Železničar – Šamot 26:26 (14:15)
Ponedeljak
Dinamo Pančevo - Dubočica 30:26 (15:14)