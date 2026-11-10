Nije samo Paunović u sosu: Mađari ostali bez Soboslaja

Prema saopštenju Saveza, Soboslaj je doživeo istegnuće ligamenata kolena. Medicinski tim će u narednim danima učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi kapitena nacionalnog tima što pre oporavili i vratili na teren.

Soboslaj je sa 26 godina već odigrao 69 utakmica za svoju zemlju, uz 18 postignutih golova. On ostaje jedan od ključnih oslonaca mađarskog državnog tima.

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U dresu Liverpula, ove sezone je nastupio na 11 utakmica u svim takmičenjima – kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni – postigavši tri gola uz jednu asistenciju. Mađarsku tokom novembarske pauze očekuju dve utakmice. Prvo će 14. novembra odmeriti snage sa Gruzijom, a zatim 17. novembra sledi duel sa Severnom Irskom u okviru UEFA Lige nacija.

Sada su sve oči uprte u medicinski tim u Budimpešti. Da li će kapiten uspeti da se oporavi na vreme za ove dve odlučujuće utakmice, ili će ga povreda primorati da propusti susrete u trenutku kada ekipa ne sme sebi da priušti nikakav neuspeh?

Odgovor ćemo da dobijemo u narednih nekoliko dana.