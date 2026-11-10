Još jedan potez iz priručnika za samouništenje Junajteda: Retklif prelomio - direktori ostaju

Takav stav dodatno će razbesneti deo navijača, koji već sedmicama otvoreno izražavaju nezadovoljstvo radom uprave. Na poslednjim utakmicama sa tribina su se mogle čuti uvrede upućene Vilkoksu, Retklifu i porodici Glejzer, uz sve glasnije zahteve da vlasnici prodaju klub i prepuste ga ljudima koji će biti sposobni da zaustave sunovrat.

Situacija je posebno neprijatna zbog činjenice da se Junajted nalazi pred istorijskim presedanom. Ukoliko Kerik bude smenjen, što se prema poslednjim informacijama očekuje, klub će prvi put u svojoj 148 godina dugoj istoriji otpustiti dvojicu menadžera u istoj kalendarskoj godini.

Nekadašnji vezista Crvenih đavola preuzeo je ekipu u januaru, prvobitno kao privremeno rešenje nakon odlaska Rubena Amorima, ali deset meseci kasnije ni on nije uspeo da zaustavi rezultatsko propadanje. Tako bi Junajted do kraja 2026. mogao da dobije i trećeg šefa stručnog štaba, dok bi ljudi koji su učestvovali u izboru prethodnih nastavili da obavljaju svoje funkcije.

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Posebno je zanimljivo da će Vilkoks i Berada upravo ove sedmice otputovati u Monako, gde bi trebalo da se sastanu sa Retklifom na tradicionalnom okupljanju najviših rukovodilaca kompanije INEOS. Reč je o događaju koji se organizuje uglavnom dva puta godišnje i koji je zakazan mnogo pre aktuelne krize, ali će ovoga puta razgovori sasvim izvesno imati drugačiju težinu.

Iako se očekuje da će jedna od glavnih tema biti budućnost stručnog štaba, prema informacijama britanskog lista pozicije dvojice direktora nisu ugrožene. A upravo su njihove odluke i način upravljanja klubom poslednjih meseci izazivali ozbiljne potrese. Lisandro Martines je posle oktobarskog poraza od Atletiko Madrida (0:2) javno kritikovao Vilkoksa i rukovodstvo zbog transfer politike i nedostatka odgovornosti. Argentinski defanzivac je zbog takvog istupa novčano kažnjen, nakon čega je morao javno da se izvini.

Međutim, još ozbiljniji sukob dogodio se početkom godine, kada je Amorim, prema pisanju engleskih medija, burno reagovao tokom sastanka sa Vilkoksom. Portugalac je samo tri dana kasnije dobio otkaz, a njegov rastanak sa klubom obeležile su otvorene nesuglasice oko raspodele nadležnosti i taktičkog pravca ekipe. Vilkoks navodno nije bio zadovoljan Amorimovim insistiranjem na formaciji 3-4-2-1 i nespremnošću da prilagodi sistem igračima koje ima na raspolaganju.

Portugalac je, s druge strane, smatrao da mu se rukovodstvo previše meša u posao, što je posle remija sa Lidsom (1:1), svoje poslednje utakmice na klupi Junajteda, praktično i potvrdio.

"Želim samo da kažem da sam ovde došao da budem menadžer, a ne samo trener. U svakom sektoru, od skautinga do sportskog direktora Vilkoksa, ljudi moraju da rade svoj posao. Ja ću raditi svoj narednih 18 meseci, a onda ćemo videti", poručio je tada Amorim. Iz kluba su odbacili tvrdnje o borbi za prevlast, uz ocenu da je portugalski stručnjak svojim ponašanjem zapravo pokušavao da izdejstvuje odlazak.

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Problemi u upravljanju Junajtedom, međutim, nisu počeli sa Amorimom. Još tokom leta 2024. godine rukovodstvo je razgovaralo sa najmanje šestoricom kandidata za naslednika Erika ten Haga, da bi na kraju odlučilo da zadrži Holanđanina nakon osvajanja FA kupa. Ugovor mu je produžen, ali je samo 116 dana kasnije dobio otkaz, a u novembru iste godine zamenio ga je upravo Amorim.

Portugalac se zadržao 14 meseci, Kerik je sada pred odlaskom posle deset, a pitanje koje se sve glasnije postavlja jeste koliko će još trenera morati da prođe kroz Old Traford pre nego što se odgovornost potraži i na višim spratovima kluba. Retklif je Beradu i Vilkoksa doveo nakon što je početkom 2024. godine kupovinom manjinskog vlasničkog udela od porodice Glejzer preuzeo kontrolu nad fudbalskim operacijama Junajteda.

Berada je stigao sa odličnim preporukama iz Mančester sitija, gde je prethodno sarađivao upravo sa Vilkoksom, tadašnjim direktorom omladinske akademije Građana. Vilkoks je potom prešao u Sautempton, u kom je proveo 14 meseci kao direktor fudbala, pre nego što je stigao na Old Traford kao tehnički direktor. U početku je sarađivao sa sportskim direktorom Denom Ešvortom, ali je ovaj napustio Junajted već u decembru 2024, posle svega pet meseci na funkciji. Vilkoks je potom unapređen u direktora fudbala i dobio još veći uticaj na sportske odluke.

Upravo zato aktuelna situacija deluje toliko paradoksalno. Junajted se bori za opstanak, navijači traže odlazak vlasnika, trener je pred otkazom, a dvojica najuticajnijih ljudi u svakodnevnom funkcionisanju fudbalskog sektora ostaju zaštićena.

Na Old Trafordu se, po svemu sudeći, još jednom sprema promena čoveka na klupi. Oni koji odlučuju ko će na njoj sedeti, međutim, za sada ne moraju da brinu za svoje fotelje.