Korak od ‘skidanja kletve’: Verstapenu prvi pol u Singapuru

Verstapen je stigao do prve pol-pozicije na stazi “Marina Bej”, a u svojih prethodnih devet nastupa u Singapuru nije uspeo da dođe ni do trijumfa, pa će biti zanimljivo videti da li ove nedelje može da ‘’skine kletvu’’ koja ga godinama prati.

Holanđanin je postavio krug u vremenu 1:31.373 minuta, a najbliži mu je bio Šarl Lekler u Ferariju sa samo 54 hiljaditinke zaostatka, dok je treće mesto pripalo Luisu Hamiltonu, kog je timski kolega u samoj završnici preskočio kako bi krenuo iz prvog startnog reda.

Četvrtu poziciju će na startu nedeljne trke (14.00) zauzeti vozač Mercedesa i lider u generalnom plasmanu Andrea Kimi Antoneli, koji bi mogao dodatno da poveća prednost u šampionatu, budući da njegov timski kolega Džordž Rasel, iako je završio na šestom mestu, zbog promene pogonske jedinice kreće sa začelja. Dvojac Mercedesa na vrhu razdvaja 89 bodova, pošto Antoneli ima 325.

Peto mesto pripalo je aktuelnom šampionu Landu Norisu u Meklarenu, dok će vozači iza šestoplasiranog Rasela naslediti po jedno mesto. Šesti će tako krenuti Oskar Pjastri u drugom Meklarenu ispred Pjera Gaslija u Alpinu i dvojca iz Rejsing Bulsa, Lijama Losona i Arvida Lindblada.