Korak od ‘skidanja kletve’: Verstapenu prvi pol u Singapuru
Vreme čitanja: 3min | sub. 10.10.26. | 17:55
Jubilarna 50. pol-pozicija Holanđanina
Vozač Red Bula Maks Verstapen osvojio je pol-poziciju za Veliku nagradu Singapura, 17. rundu ovogodišnjeg šampionata Formule 1 koja se vozi ovog vikenda na stazi ‘’Marina Bej’’.
Četvorostruki šampion je nakon pobede u uzbudljivom Sprintu u subotu prepodne stigao do 50. pol-pozicije u karijeri, a druge uzastopne nakon prošlonedeljne u Sepangu, čime je dodatno potvrdio formu u kojoj se nalazi u ovom delu sezone.
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Verstapen je stigao do prve pol-pozicije na stazi “Marina Bej”, a u svojih prethodnih devet nastupa u Singapuru nije uspeo da dođe ni do trijumfa, pa će biti zanimljivo videti da li ove nedelje može da ‘’skine kletvu’’ koja ga godinama prati.
Holanđanin je postavio krug u vremenu 1:31.373 minuta, a najbliži mu je bio Šarl Lekler u Ferariju sa samo 54 hiljaditinke zaostatka, dok je treće mesto pripalo Luisu Hamiltonu, kog je timski kolega u samoj završnici preskočio kako bi krenuo iz prvog startnog reda.
Četvrtu poziciju će na startu nedeljne trke (14.00) zauzeti vozač Mercedesa i lider u generalnom plasmanu Andrea Kimi Antoneli, koji bi mogao dodatno da poveća prednost u šampionatu, budući da njegov timski kolega Džordž Rasel, iako je završio na šestom mestu, zbog promene pogonske jedinice kreće sa začelja. Dvojac Mercedesa na vrhu razdvaja 89 bodova, pošto Antoneli ima 325.
Peto mesto pripalo je aktuelnom šampionu Landu Norisu u Meklarenu, dok će vozači iza šestoplasiranog Rasela naslediti po jedno mesto. Šesti će tako krenuti Oskar Pjastri u drugom Meklarenu ispred Pjera Gaslija u Alpinu i dvojca iz Rejsing Bulsa, Lijama Losona i Arvida Lindblada.
Iako je delovalo kao da će borba za pol-poziciju biti izuzetno uzbudljiva, ona je na kraju odlučena posle prvih krugova. Verstapen je tada predvodio Hamiltona i Antonelija, a iako su oba vozača Ferarija pretila da ga skinu sa vrha, to im nije pošlo za rukom.
Na kraju je praktično samo Lekler popravio vreme u svom drugom pokušaju, čime je obišao timskog kolegu za drugo mesto, dok je Hamilton bio na dobrom putu da napreduje, ali je u poslednjim krivinama napravio greške koje su ga u tome sprečile.
U drugom delu kvalifikacija nije bilo većih iznenađenja, a plasman među vodećih deset izmakao je Niku Hulkenbergu u Audiju, dvojcu Hasa Oliveru Bermanu i Estebanu Okonu, Karlosu Sainsu u Vilijamsu, Gabrijelu Bortoletu u drugom bolidu Audija kao i Franku Kolapintu u Alpinu.
Prvi deo kvalifikacija počeo je vrlo problematično, sa nekoliko izletanja i zaustavljanja na stazi, a ozbiljniji problem imao je vozač Red Bula Isak Hađar. Francuz je imao tehnički problem u Sprintu zbog kog nije stigao do cilja, a iako su mehaničari naizgled uspeli da saniraju kvar za kvalifikacije, javili su se novi problemi sa menjačem i pogonskom jedinicom zbog kojih Hađar uopšte nije imao priliku da odveze brzi krug.
U dalji tok kvalifikacija se tada nisu plasirali ni vozač Aston Martina Fernando Alonso, vozač Vilijamsa Aleks Albon, Lens Strol u drugom Aston Martinu, kao i dvojac Kadilaka, Serhio Peres i Valteri Botas, pa će Hađar u nedeljnu trku krenuti sa pretposlednje pozicije, pošto Rasel nakon kazne kreće sa samog začelja.
Trka za Veliku nagradu Singapura na programu je u nedelju od 14 časova.
PIŠE: Maja Nakaradić
Najboljih deset pred Veliku nagradu Singapura:
1. Maks Verstapen (Red Bul)
2. Šarl Lekler (Ferari)
3. Luis Hamilton (Ferari)
4. Andrea Kimi Antoneli (Mercedes)
5. Lando Noris (Meklaren)
6. Džordž Rasel (Mercedes, kreće sa začelja)
7. Oskar Pjastri (Meklaren)
8. Pjer Gasli (Alpin)
9. Lijam Loson (Rejsing Buls)
10. Arvid Lindblad (Rejsing Buls)