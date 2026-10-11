Rasing ima jednog od najboljih mladih napadača, ali i odbranu punu rupa
Vreme čitanja: 8min | ned. 11.10.26. | 23:09
Valensija odnela bod iz Santandera - 2:2; Jasin Zabiri ponovo strelac
Ima Rasing Santander velikog talenta u svojim redovima na pozajmici iz Rena. Reč je o Marokancu Jasiru Zabiriju, prošle godine najboljem strelcu i osvajaču zlatne medalje na Svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina. Ali, ima povratnik u Primeru i odbranu punu rupa. Najgoru u ligi, koja je posle večerašnjeg remija sa Valensijom - 2:2 primila ukupno 23 gola.
S druge strane, po efikasnosti je Rasing u gornjoj polovini španskog prvenstva. Dali su izabranici Hosea Lopesa 13 golova, a više od polovine upisao je 21-godišnji Zabiri. Večerašnji, u 32. minutu kada je odlično istrčao i šutirao na dodavanje Injiga Visentea, bio mu je sedmi i trenutno je na deobi drugog mesta liste strelaca sa Laminom Jamalom, Kilijanom Embapeom i Rajo Valjekanovim Serhiom Kameljom. Nedodirljiv je na čelu Rafinja sa 12.
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Ima mladi Marokanac ogroman talenat u svojim nogama, s razlogom ga je Ren platio Famalikau 10.000.000 evra i neće biti iznenađenje ukoliko ga ranije povuče sa pozajmice u Španiji, ali ne može Jasir Zabiri toliko da postigne koliko odbrana Rasinga prima golova. Protiv Valensije je poravnao na 1:1 posle očajne reakcije poslednje linije svog tima već u drugom minutu, kada je Dani Raba doneo prednost gostima. Iako nikada nije igrao za klub sa Sardinera, napadač Valensije nije se radovao pogotku pošto je rođen u Santanderu.
On nije, ali jeste Valensijino dete, 18-godišnji David Otorbi, kada je u 65. minutu, posle nove smušene reakcije domaćih igrača, pogodio za 2:2. Prethodno je Ivan Martin početkom drugog poluvremena doneo potpuni preokret u korist Rasinga, međutim, nije to bilo dovoljno domaćinima da skoče u gornju polovinu tabele. Nisu uspeli da iskoriste dominaciju protiv i ove sezone očajne Valensije.
Čak 11 šuteva od ukupnih 20 išlo je u okvir gostujućeg gola, ali je Stole Dimitrevski još jednom pokazao da je među najboljim golmanima Primere. Čaki da Valensija ove sezone ispadne iz najjačeg ranga španskog fudbala, teško da će makedonski čuvar mreže zajedno sa Slepim miševima ići stepenik niže. A, posle nekoliko sezona u kojima je uspela da se spasi ispadanja, neće biti iznenađenje ako klub sa Mestalje posle 20 godina ponovo mora u Segundu. Večerašnji bod na gostovanju biće podstrek igračima Havijera Agiera, mada moraće da pokažu mnogo, mnogo više u nastavku sezone da bi napredovali na tabeli. Sjajni Stole i sreća u finišu meča pomogli su gostima da se ne nađu na začelju tabele sa Mlagom koja je osvojila tek četiri boda u osam kola.
PRIMERA - OSMO KOLO
Petak
Malaga - Espanjol 1:1 (0:1)
/Ninjo 90+1 - Saragosa 13/
Subota
Rajo Valjekano - Atletik Bilbao (PREKINUTO)
Alaves - Atletiko Madrid 1:2 (1:1)
/Boje 45+6 - Grimaldo 33, Romero 87/
Barselona - Hetafe 3:0 (2:0)
/Gordon 2, Žezus 30, Kunde 73/
Real Madrid - Viljareal 1:0 (0:0)
/Diomande 62/
Nedelja
Elče - Selta 0:0
Real Sosijedad - Deportivo 3:2 (2:0)
/Martin 29, Zakarijan 34, Gedes 54 - Sorijano 61, Ernandez 69/
Betis – Osasuna 5:2 (3:0)
/Isko 10pen, 67, Ezalzuli 31, Ljorente 42 – Budimir 51, Garsija 56/
Rasing Santander - Valensija 2:2 (1:1)
/Zabiri 32, Martin 47 - Raba 2, Otorbi 65/
Ponedeljak
21.00: (2,75) Levante (3,20) Sevilja (2,65) (MOZZART RELAX)
*** kvote su podložne promenama