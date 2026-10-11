Rasing ima jednog od najboljih mladih napadača, ali i odbranu punu rupa

Ima Rasing Santander velikog talenta u svojim redovima na pozajmici iz Rena. Reč je o Marokancu Jasiru Zabiriju, prošle godine najboljem strelcu i osvajaču zlatne medalje na Svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina. Ali, ima povratnik u Primeru i odbranu punu rupa. Najgoru u ligi, koja je posle večerašnjeg remija sa Valensijom - 2:2 primila ukupno 23 gola.

S druge strane, po efikasnosti je Rasing u gornjoj polovini španskog prvenstva. Dali su izabranici Hosea Lopesa 13 golova, a više od polovine upisao je 21-godišnji Zabiri. Večerašnji, u 32. minutu kada je odlično istrčao i šutirao na dodavanje Injiga Visentea, bio mu je sedmi i trenutno je na deobi drugog mesta liste strelaca sa Laminom Jamalom, Kilijanom Embapeom i Rajo Valjekanovim Serhiom Kameljom. Nedodirljiv je na čelu Rafinja sa 12.