Poštenjačina opet zaustavila Juventus: Tantto di cappello, Sardi!

Zato beskrajno simpatičnim Ostrvljanima moramo skinuti kapu - na italijanskom, "Tantto di capello, Sardi". Pizakane je letos ostao bez igrača koji su izneli najveći teret prošle sezone poput Marka Palestre, Đanluke Gaetana, Sebastijana Espozita, ali su sa minimalnim ulaganjima uspeli da se pregrušišu i zasluže epitet najprijatnijeg iznenađenja u novoj sezoni.

Nije Fabio Pizakane bio Bog zna kakav fudbaler, ali bi trenerska karijera mogla da mu bude znatno bogatija. A još kao igrač, pre dobrih petnaestak godina zaslužio je da ga kroz život prati dobra karma. Imao je tada kao fudbaler trećeligaša Lumecanea nepristojnu ponudu da za 50.000 evra (više od njegove tadašnje godišnje zarade) pusti utakmicu protiv Ravene, ali umesto da uzme kintu, Pizakane je prijavio slučaj nadležnim organima i pokrenuo skandal Calcioscommese (priču o Pizakaneu mogli ste da čitate u našoj rubrici PRELAZZI).

No, da se vratimo u sadašnjost. Imao je Juventus vrhunsku priliku za preokret i pobedu u 88. minutu. Bila je to tečna akcija gostiju, videli smo na delu akrobatske sposobnosti Kola Muanija, ali je Elija Kaprile čuesno odbranio polu-makazice sa ivice peterca pokazavši da zašto je jedan od najlucidnijih golmana u ligi.