Poštenjačina opet zaustavila Juventus: Tantto di cappello, Sardi!
Vreme čitanja: 9min | ned. 11.10.26. | 22:49
Posle šest kola Kaljari Fabija Pizakanea je četvrti tim Serije A!
Zante već za čuvenu hlandu, kišnu noć u Stouku. E pa italijanski pandan premijerligaškim mukama na strani, moglo bi da bude vrelo gostovanje na Sardiniji. Tribine bučne i krcate, vrela, južnjača krv vri... Malo kome je prijatno da dođe na Unipol Domus, stadion koji je 2017. nasledio Sent'Eliju.
Baš na oproštaju od Sent'Elije, strelac je bio Fabio Pizakane, čovek koji već godinu dana vodi Kaljari, čovek koji je drugi put zaredom zaustavio Juventus! U januaru ga je na istom mestu srušio golom Luke Macitelija, a večeras je dželat Bjankonera mogao da bude Danijel Maldini... Ipak, Stara dama je uspela da se vrati zahvaljujući izjednačujućem golu Randala Kolo Muanija, ali to ne umanjuje podvig Sarda. Oni su posle današnjih 1:1 četvrti tim Serije A!
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Zato beskrajno simpatičnim Ostrvljanima moramo skinuti kapu - na italijanskom, "Tantto di capello, Sardi". Pizakane je letos ostao bez igrača koji su izneli najveći teret prošle sezone poput Marka Palestre, Đanluke Gaetana, Sebastijana Espozita, ali su sa minimalnim ulaganjima uspeli da se pregrušišu i zasluže epitet najprijatnijeg iznenađenja u novoj sezoni.
Nije Fabio Pizakane bio Bog zna kakav fudbaler, ali bi trenerska karijera mogla da mu bude znatno bogatija. A još kao igrač, pre dobrih petnaestak godina zaslužio je da ga kroz život prati dobra karma. Imao je tada kao fudbaler trećeligaša Lumecanea nepristojnu ponudu da za 50.000 evra (više od njegove tadašnje godišnje zarade) pusti utakmicu protiv Ravene, ali umesto da uzme kintu, Pizakane je prijavio slučaj nadležnim organima i pokrenuo skandal Calcioscommese (priču o Pizakaneu mogli ste da čitate u našoj rubrici PRELAZZI).
No, da se vratimo u sadašnjost. Imao je Juventus vrhunsku priliku za preokret i pobedu u 88. minutu. Bila je to tečna akcija gostiju, videli smo na delu akrobatske sposobnosti Kola Muanija, ali je Elija Kaprile čuesno odbranio polu-makazice sa ivice peterca pokazavši da zašto je jedan od najlucidnijih golmana u ligi.
Mogao je Francuz svega sedam minuta nakon izjednačujućeg gola koji mu je servirao Kerim Alajbegović da izraste u apsolutnog heroja, ali se zadržao na debitantskom pogotku u povratničkom mandatu u torinskom klubu. I pre polu voleja, Kolo Muani je glavom pogodio prečku, ponovo na asistenciju Alajbegovića.
Osećalo se da se Kaljari suviše povukao u poslednjoj trećini utakmice, da Juventus steže obruč oko šesnaesterca domaćina, ali ne može se zameriti Pizakaneu na tome što je niskim blokom pokušao da sačuva pobedu protiv najtrofejnijeg italijanskog kluba u domaćim okvirima.
Mučio se Juve na najvećem mediteranskom Ostrvu, prokrvario u 20. minutu nakon solo prodora i pogotka Danijela Maldinija. Četvrti put zaredom opepelio je sin legendarnog Paola, a to je u dresu Kaljarija poslednji put pošlo za rukom Žoau Pedru, još novembra 2020. godine. Nastavio je Maldini junior da se potvrđuje kao odlično letnje pojačanje Sarda.
Iako je izbegla poraz, ostala je ekipa Lučana Spaletija na samo jednom trijumfu u poslednja četiri kola Serije A. Samim tim ne čudi eskalacija nervoze iskusnog Italijana po završetku meča nakon što je Pizakane prišao da se pozdravi. Završilo se crvenim kartonima za obojicu stručnjaka.
SERIJA A – 6. KOLO
Subota
Đenova - Fjorentina 2:1 (2:0)
/Osmajić 8, Mesijas 15 - Vaskez 73ag/
Inter - Parma 3:0 (3:0)
/Sučić 13, Čalhanoglu 18p, Tiram 31/
Napoli - Frozinone 3:0 (2:0)
/De Brujne 29, 90+4, Lang 32/
Nedelja
Komo - Roma 0:0
Lacio - Monca 3:1 (2:0)
/Tavares 3, Isaksen 23, Pinamonti 88 - Gogličidze 46/
Leće - Bolonja 1:2 (0:1)
/Fatah 64 - Orsolini 17, Enem 75/
Sasuolo - Milan 1:1 (0:0)
/Odental 68 - Rabio 63/
Kaljari - Juventus 1:1 (1:0)
/Maldini 20 - Kolo Muani 81/
Ponedeljak
18.30: (1,55) Atalanta (4,20) Venecija (5,90) MOZZART RELAX
20.45: (2,40) Torino (3,30) Udineze (3,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama