REZZIME DANA (nedelja): Ko bi poverovao u ovo - Andorci među 10 najigranijih parova dana

ZAOKRUŽENO

LACIO - MONCA (tip 1, kvota 1,72) - rezultat 3:1

Peti trijumf u šest kola upisao je Lacio, koji mimo svih očekivanja deli prvo mesto sa Interom. Nebeskoplavi jesu imali i relativno lak raspored, ali s obzirom na situaciju u klubu, bojkot navijača, skroman igrački kadar i nepouzdanog Gatuza na klupi, ovome se niko nije nadao. Doduše, današnjoj pobedi jeste. Na Olimpiku je pala novajlija Monca - 3:1. Iako Gatuzo zbog povreda nije mogao da računa na nekoliko bitnih igrača...

FRAJBURG - ŠALKE (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 2:1

Ni Bajern, ni Dortmund, već Frajburg Julijana Šustera! I to nakon što je na svom Evropa parku savladao Šalke igrajući trećinu utakmice sa igračem manje - 2:1. Strašna uvertira Frajburga za ono što mu sleduje u naredne dve runde - gostovanje Bajer Leverkuzenu i domaćinstvo minhenskom Bajernu.

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BETIS - OSASUNA (tip 1, kvota 1,47) - rezultat 5:2

Ima, evo, već 11 godina kako se vratio u Primeru i čini nam se da nikada u ovom veku nije bio jači, a možda ni – simpatičniji. Jer sa Verdiblankosima nikada nije dosadno što se potvrdilo i u večerašnjem okršaju sa Osasunom u kome je Isko podsetio fudbalski svet kakav je majstor s loptom i režirao pobedu od 5:2 za povratak na treće mesto na tabeli Primere.

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BENFIKA - VITORIJA GIMARAIS (tip 1, kvota 1,23) - rezultat 2:0

Prijala je pauza fudbalerima Benfike da se konsoliduju posle poraza od Porta u velikom derbiju sa 1:3. Rutinski su savladali Vitoriju Gimarais i vratili se na pobedničku stazu u portugalskom prvenstvu, ujedno i napravili lepu uvertiru za duel sa Seltikom u drugom kolu Lige Evrope, takođe na svom stadionu.

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TROA - OLIMPIK MARSELJ (tip 2, kvota 2,10) - rezultat 0:2

Zvuči neverovatno, ali je istinito. Marselj je uspeo da pobegne iz zone ispadanja. Činjenica da su se tu nalazili do ove večeri dovoljno govori kakve se sivilo nadvilo nad nekadašnjim šampionom Evrope. Do meča protiv Troe nalazili su se u nizu od pet poraza zaredom u svim takmičenjima. Verovatno im je nakon poslednjeg zvižduka pala stena sa leđa, jer su konačno uspeli da okončaju negativan niz i konačno slave.

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ATLETIK ESKALDES - ESPERANSA (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 1:1

Od tolike ponude u nedelju, našli ste keca u šampionatu Andore?! I zažalili… Mnogo vas je bilo ubeđeno u keca na Inter Eskaldes protiv Esperanse iako su samo tri boda razdvajali pomenute rivale nakon tri kola. Očigledno da tabela nije bila veran prikaz odnosa snaga jer su gosti bili na pragu pobede i vodili od 15. minutu sve do duboke nadoknade vremena kada je Inter Eskaldes izjednačio. Prekasno…

RASING SANTANDER - VALENSIJA (tip gg, kvota 1,55) - rezultat 2:2

Rasing ima jednog od najboljih mladih napadača, momka koji deli drugo mesto liste strelaca, ali i odbranu punu rupa.

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ZEMUN - ŽELEZNIČAR PANČEVO (tip 2, kvota 1,53) - rezultat 0:3

Kad ima dan i kad je naštelovan kako treba, Simao Pedro je najbolji fudbaler Železničara iz Pančeva. Ako ne verujete, samo pogledajte kako je dominirao na utakmici protiv Zemuna. Kako kaže narodna pesma - "malo levo, pa desno - opa cupa". Trika nije bilo da ga odbrana Zemuna zaustavi. Angolski zvrk vezivao je Zemunce u čvor, odigrao najbolju utakmicu od početka sezone i golom i asistencijom gravirao novu pobedu za tim Radomira Kokovića.

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PRECRTANO

UNION SEN ŽILOAZ - LEVEN (tip 1, kvota 1,27) - rezultat 1:1

Veliki kiks favorita u Belgiji. Baš tamo gde nije smeo da se desi. Iako je na papiru imao najlakši zadatak, protiv Levena, koji je sezonu počeo sa pet poraza. Levenov 18-godišnjak Dejvis Opoku potpisao je i gol autogol, na kraju dovoljno za – 1:1. Nedovoljno. Opširnije OVDE.

KALJARI - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 1:1

Večeras je dželat Bjankonera mogao da bude Danijel Maldini... Ipak, Stara dama je uspela da se vrati zahvaljujući izjednačujućem golu Randala Kolo Muanija, ali to ne umanjuje podvig Sarda. Oni su posle današnjih 1:1 četvrti tim Serije A!

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