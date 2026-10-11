Taman kada se Panatinaikos ponada… Pojavi se Olimpijakos i tresne ga o zemlju

Nije Olimpijakos ni večeras odigrao nešto posebno, ali ima iskustvo i pobedničke navike u bitnim mečevima koje PAO nema. Imao je strahovitu podršku sa tribina, a Karaiskaki je bio ponajbolji igrač crveno-belih…

Nošen energijom sa tribina, Olimpijakos je odmah izašao u visoki presing i unervozio Panatinaikos. Gosti su bili smušeni, brzopleti, nepovezani i bilo je samo pitanje momenta kada će da plate za to. Desilo se nakon pola sata igre… Kalabrija koji se mučio sa ofanzivnim izletima Tiknizjana je napravio potpuno bespotreban i skup faul. Fortunis je ubacio slobodnjak u kazneni prostor, Tete slabo intervenisao i dao šansu Frojleru za popravni, a dobitnik cele situacije je bio Retsos koji je gurnuo loptu u mrežu. Taman kada je Panatinaikos uspeo da se malo oslobodi pritiska i da igra…

Iako nije odigrao ništa posebno, Olimpijakos je otišao na poluvreme sa zasluženim vođstvom jer je PAO odigrao najgore poluvreme u sezoni. To je potvrdio i potez trenera Jakuba Nestrupa koji je na poluvremenu uveo Salah Edina i Kangvu. I nastavio da menja kako je meč odmicao jer je njegov tim bio potpuno nemoćan.

Mogao je Olimpijakos i ranije da reši pitanje pobednika preko Fortunisa i Frojlera, ali nije i zakomplikovao je sebi život. PAO je krenuo agresivnije napred, a glupost Salijakasa mu je bila idealna pozivnica. Od 63. do 66. minuta je bek domaćih dobio dva žuta kartona zbog faulova nad Andinom i dao rivalu skoro pola sata sa igračem više. I opet džaba. Sve što je PAO imao je opasan šut Salah Edina sa distance koji je Ortega ukrotio i izbio u korner.

Na kraju, rutinskih 1:0 za Oli. Panatinaikos je doživeo težak udarac na najbolniji mogući način. Taman kada je izgledalo da će se i zeleni deo Atine ugurati u jednačinu za titulu, stigao je hladan tuš.