Ima li sreće za ove ljude? Marselj pobegao iz zone ispadanja, igrači u raspravi oko penala

Ekipa mu je prvo poluvreme bacila u bunar, imala jedan, jedini šut ka golu. Činjenica da je Marselj tako loše odigrao prvo poluvreme, dovoljno govori o tome kakvo je stanje u ekipi. Ženesio u nekim izjavama zvuči kao čovek koji samo čeka kad će da ga obaveste da je bivši trener. Njegova situacija je ona u kojoj trener preživljava na rate. To što je dobio Trou mu je samo dalo nekoliko dana mira. Dok ostale ekipe polako dižu formu, njegova stagnira.

Marselj je večeras iskoristio jedine dve prilike koje je imao na čitavoj utakmici. Sve je počelo od Amina Harita u 50. minutu. Nekada veliki talenat marokanskog fudbala odlično je reagovao na centaršut kapitena Emersona, šutirao iz prve i poslao loptu kroz noge golmana domaćih Patrika Biča. Gledao je Ženesio kako mu se ekipa polako povlači i ulazi u paniku. Toliko puta viđen scenario protiv većine rivala ove sezone.

Verovatno mu se pogled zaledio kad je video kako šut Ripara završava na stativi ili kad je već u sledećem napadu lopta posle šuta Krisa Batole fijuknula pored stative. Čak ni kad mu je ekipa potvrdila pobedu golom Hameda Abdelija iz penala u osmom minutu nadoknade, nije mogao da pokaže osmeh olakšanja. Gledao je kako mu se igrači raspravljaju oko toga ko će da šutne jedanaesterac. To govori da unutar tima nešto nije u redu. Dovoljno da se zapitate - ima li sreće za ove ljude?

FRANCUSKA 1 – 6. KOLO

Petak

Lans - Lion 2:1 (1:0)

/Sotoka 36, Udol 77 - Mera 85/

Subota

Lil - Avr 1:0 (1:0)

/Bakva 5/

Brest - Anže 5:1 (4:0)

/Ažork 9, Tusar 17, Lala 30pen, Balde 45, Embup 54/

Lorijan - Pariz 1:0 (0:0)

/Bernardo 68/

PSŽ - Le Man 3:1 (1:0)

/Beraldo 19pen, Kvarachelija 61, Aklijuš 68 - Mafuta 54/

Monako - Tuluz 2:2 (2:0)

/Diop 29, Ablin 38 - Tengstedt 48pen, Opong 59/

Nedelja

Nica – Strazbur 2:1 (1:1)

/Amura 3, Klaus 81 – Esugo 41/

Ren - Okser 3:1 (1:1)

/Lepol 15, Tomason 52, Dija 92, 94 – Arčer 25/

Troa - Olimpik Marselj 0:2 (0:0)

/Harit 50, Abdeli 90+8pen/

***kvote su podložne promenama